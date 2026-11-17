El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una vigilancia por inundaciones en Miami-Dade, Broward y Palm Beach hasta el jueves (X/@tropicalupdate)

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Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen activa una vigilancia por inundaciones en el sur de Florida ante un período de lluvias intensas que puede afectar vías, zonas residenciales bajas y la navegación en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El aviso comienza a las 5:00 p. m. de este martes y permanecerá vigente hasta las 7:00 p. m. del jueves. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que las condiciones atmosféricas favorecen la ocurrencia de inundaciones, por lo que pidió a la población seguir las actualizaciones y atender las eventuales alertas locales.

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La información fue divulgada por Diario Las Américas, que recogió los avisos oficiales y las recomendaciones emitidas para las comunidades expuestas a acumulaciones de agua.

Las lluvias podrían dejar hasta 254 milímetros en puntos aislados

Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados aislados de hasta 254 milímetros en áreas costeras del sur de Florida (Matias J. Ocner/Miami Herald via AP)

El NWS prevé acumulados generalizados de entre 51 y 102 milímetros de lluvia hasta el viernes. Sin embargo, algunos sectores podrían recibir registros más altos si las tormentas se mantienen sobre una misma área durante varias horas.

El escenario de mayor impacto contempla acumulados aislados de entre 152 y 254 milímetros, aunque esa no es la estimación general para los tres condados bajo vigilancia. Los meteorólogos señalaron que las áreas costeras de Palm Beach y Broward concentran, por ahora, la mayor posibilidad de recibir precipitaciones más persistentes.

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La ubicación exacta de los aguaceros todavía presenta un margen de incertidumbre. Por esa razón, las autoridades recomendaron que residentes y conductores se mantengan pendientes de los boletines que puedan emitirse durante los próximos días.

La presencia de una zona de baja presión en el Golfo de México y de un frente casi estacionario sobre Florida favorece el ingreso continuo de humedad. A ese patrón se suman vientos procedentes del océano y condiciones en niveles altos de la atmósfera que pueden impulsar la formación reiterada de tormentas sobre las áreas costeras, explicó el NWS en los reportes citados por el medio.

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Miami-Dade, Broward y Palm Beach enfrentan riesgo de anegamientos

La alcaldía de West Palm Beach extendió la emergencia local hasta el domingo 22 para operar estaciones auxiliares de bombeo (REUTERS/Adrees Latif)

La advertencia llega mientras algunas comunidades todavía se recuperan de las inundaciones registradas el 1 y 2 de noviembre. En West Palm Beach, el alcalde Keith James extendió hasta el domingo 22 la emergencia local para sostener las tareas de respuesta y la coordinación de recursos.

La administración municipal continúa con la limpieza de desagües y opera una estación auxiliar de bombeo en Apoxee Reserve. También administra las estructuras de control en Grassy Waters con el objetivo de ampliar la capacidad de manejo de agua antes de la llegada de nuevas precipitaciones, informó Diario Las Américas.

Las autoridades locales mantienen la atención sobre calles propensas a inundarse, sectores cercanos a canales y comunidades con sistemas de drenaje exigidos por lluvias acumuladas. Los anegamientos pueden desarrollarse con rapidez cuando las precipitaciones superan la capacidad de los desagües o coinciden con mareas elevadas.

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El NWS indicó que una vigilancia no equivale a una inundación confirmada, pero supone que existen condiciones que pueden derivar en ese tipo de emergencia. En caso de que el riesgo se materialice en zonas específicas, las autoridades podrían emitir advertencias con instrucciones más precisas para la población.

El oleaje y las corrientes de resaca agravan las condiciones en la costa

El deterioro del tiempo también se extiende al litoral atlántico. Los pronósticos contemplan olas de entre 3 y 3,6 metros durante este martes, mientras que las rompientes en las playas de Palm Beach y Broward podrían alcanzar entre 2,1 y 3 metros.

En Miami-Dade, continúa el riesgo alto de corrientes de resaca, que pueden arrastrar a los bañistas hacia mar adentro. El viento y el oleaje representan además un peligro para embarcaciones pequeñas, por lo que siguen vigentes los avisos marítimos hasta el jueves, con horarios que cambian de acuerdo con cada zona.

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El Centro Nacional de Huracanes (NHC) señaló en su actualización de la 1:00 a. m. que no anticipa formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días. Aun así, la ausencia de sistemas tropicales no elimina el riesgo de lluvias fuertes asociadas al actual patrón atmosférico.

Las autoridades piden no cruzar calles cubiertas por agua

Como medida de prevención, el NWS instó a evitar conducir o caminar por calles inundadas, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo. El pavimento puede presentar daños ocultos y las corrientes pueden ejercer una fuerza mayor de la que aparentan.

El organismo recordó que 15 centímetros de agua en movimiento pueden derribar a un adulto, mientras que cerca de 30 centímetros pueden desplazar a numerosos vehículos. También pidió respetar las barreras instaladas en vías cerradas y no intentar rodearlas.

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