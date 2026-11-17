Donald Trump encabezó en Manila la cumbre de líderes del Quad junto a los mandatarios de India, Japón y Australia. (Aaron Favila/Pool via REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno se toma “muy en serio” las versiones sobre una posible amenaza iraní contra altos funcionarios en Washington, tras informaciones que apuntan a un eventual uso de una bomba radiactiva.

Durante una visita a Filipinas, Trump dijo que, si la amenaza existe, Irán “pagará un precio como ningún otro país ha pagado jamás”. El mandatario añadió que espera que ese escenario no se concrete, aunque sostuvo que Washington no lo descarta.

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La cadena CNN indicó, con base en siete funcionarios anónimos, que los servicios de inteligencia recibieron información sobre preparativos iraníes para atacar a integrantes de la administración Trump en la capital estadounidense. Según el reporte, el eventual método contemplado sería una bomba sucia, un artefacto que combina explosivos convencionales con material químico o radiactivo.

Donald Trump advirtió que Irán pagará un alto precio si concreta una amenaza contra altos funcionarios de Washington. (Aaron Favila/Pool via REUTERS)

Las fuentes consultadas por el medio señalaron que el plan parecía responder a la intención de mantener distintas opciones disponibles y no constituía, por ahora, un indicio de un ataque inminente.

Irán rechazó las acusaciones y acusó a Washington de preparar agresiones

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, calificó de “inventada” la información difundida y afirmó que busca “preparar el terreno” para nuevas acciones contra su país.

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La tensión ocurre mientras permanecen estancadas las negociaciones para terminar la guerra. En los últimos cinco días, Irán lanzó tres ataques contra Baréin, país que alberga una importante base militar estadounidense.

Qatar, que participa como mediador en el conflicto, pidió a las partes actuar con contención y alertó sobre el riesgo de una escalada. La advertencia se produjo después de los ataques sobre Baréin y de la difusión de las versiones sobre una amenaza en Washington.

Trump defendió en Manila un Indopacífico libre, abierto, estable y próspero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes en Manila un Indopacífico libre, abierto, estable y próspero al inaugurar la primera cumbre de líderes del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) desde 2024. El encuentro reúne a Washington, India, Japón y Australia en medio de las tensiones en el mar de China Meridional y de una agenda regional atravesada por la seguridad y las cadenas de suministro.

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Los servicios de inteligencia de Estados Unidos recibieron alertas sobre un posible plan iraní con una bomba sucia. (JAM STA ROSA/Pool via REUTERS)

Trump se reunió desde las 18:00, hora local, con el primer ministro indio, Narendra Modi; la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; y el primer ministro australiano, Anthony Albanese. Los cuatro mandatarios retomaron el diálogo al más alto nivel del bloque, creado en 2007 por cuatro democracias de la región.

“Representan una de las asociaciones más importantes del mundo y también de las más poderosas”, afirmó Trump sobre los integrantes del Quad. El mandatario situó la cooperación del grupo dentro de la defensa de un orden regional abierto.

El Quad vuelve a reunirse con la seguridad marítima como prioridad

El foro de seguridad ha ampliado su coordinación en los últimos años ante la influencia de China en el Indopacífico. Sus miembros trabajan en asuntos de seguridad marítima, minerales críticos, cadenas de suministro, ayuda humanitaria y tecnologías estratégicas.

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Donald Trump inauguró en Manila la cumbre de líderes del Quad para respaldar la estabilidad regional en el Indopacífico. (REUTERS/Carlos Barria)

La reunión en la capital filipina llega después de dos encuentros de alto nivel celebrados este año. En mayo, los países anunciaron en Nueva Delhi un mecanismo de coordinación de suministros, reservas de combustibles y respuestas de emergencia ante la crisis energética ligada al bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En octubre, las cuatro naciones expresaron en Atlanta su intención de aportar de forma conjunta más de USD 85 millones en asistencia técnica y financiera para ampliar el acceso a tecnologías de inteligencia artificial en el Indopacífico. La decisión se comunicó durante una reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con sus homólogos, celebrada en paralelo a una cita ministerial del G20.

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Trump plantea reuniones con Kim Jong-Un y Vladimir Putin durante la APEC

Antes de viajar a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en la ciudad china de Shenzhen, Trump afirmó que el líder norcoreano, Kim Jong Un, querría reunirse con él. Consultado sobre un posible viaje de Kim a China, respondió: “Querría, sí. Veremos qué ocurre”.

El presidente estadounidense ya había mencionado la posibilidad de conversar con el dirigente norcoreano durante su estancia en China, aunque señaló que la organización de ese encuentro dependía de Pekín. Un portavoz de la Cancillería china indicó el martes que no disponía de información sobre una reunión de esa naturaleza.

La cumbre regional también abrirá la posibilidad de un encuentro trilateral entre los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos, según las confirmaciones de las tres potencias. Trump manifestó además su disposición a verse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la cita: “Si está disponible, lo haría”.

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