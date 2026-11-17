FEMA y la Comisión Federal de Comunicaciones coordinan la prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia programada para el 17 de noviembre. (Al Drago/The New York Times vía AP, Pool)

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La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) pidió a la población que no se alarme ante la prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia.

La FEMA aclaró que el ejercicio interrumpirá temporalmente las transmisiones habituales de distintos medios de comunicación en todo el país y estará acompañado de un mensaje que aclarará que no existe una situación de peligro.

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La evaluación se realizará de manera simultánea a escala nacional y forma parte de los procedimientos que permiten comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación pública. Por sus características, la señal podría hacer notar la interrupción a quienes estén viendo televisión o escuchando radio, por lo que las autoridades anticiparon su realización.

FEMA coordina el operativo con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y recordó que se trata de un ensayo programado, no de una advertencia por una emergencia en curso. La prueba también tiene una fecha alternativa en caso de que las condiciones meteorológicas o algún acontecimiento importante impidan realizarla según el calendario previsto.

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Hora de inicio y duración de la prueba nacional

La prueba comenzará aproximadamente a las 14:20 (hora del Este), según informó FEMA. La transmisión se realizará mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) y tendrá alcance en todo Estados Unidos.

El mensaje identificará expresamente el operativo como una prueba nacional emitida por la agencia federal. También indicará que no se necesita ninguna acción por parte de la población y que la evaluación comprende el período entre las 14:20 y las 14:50 (hora del Este).

Este intervalo de 30 minutos corresponde a la ventana de cobertura indicada en el mensaje, no al tiempo durante el cual permanecerán interrumpidas las transmisiones. De acuerdo con FEMA, la interrupción de la programación habitual durará aproximadamente un minuto.

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La comunicación podrá presentarse mediante audio, texto en pantalla o ambos formatos, dependiendo de las características de cada proveedor. Una vez concluido el ejercicio, los medios retomarán sus emisiones habituales.

La interrupción de la programación en radio y televisión durará aproximadamente un minuto a partir de las 14:20 hora del Este. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Canales de televisión, radio y cable obligados a retransmitir la señal

La evaluación alcanzará a miles de participantes del Sistema de Alerta de Emergencia, entre ellos emisoras de radio y televisión, proveedores de televisión por cable, servicios satelitales y operadores de video por línea fija.

Según la FCC, los participantes están obligados a cumplir las disposiciones del sistema y retransmitir los mensajes de prueba. Por esa razón, las personas que estén viendo televisión o escuchando radio podrían notar una interrupción temporal de los programas que siguen de forma habitual.

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El aviso podrá difundirse en inglés, español o ambos idiomas, dependiendo de las capacidades de cada estación y de las características de su audiencia. FEMA también confirmó que la transmisión incluirá tonos estandarizados para facilitar la accesibilidad de las personas sordas o con dificultades auditivas.

Los formatos visuales podrían variar entre proveedores debido a que las emisoras y compañías utilizan equipos diferentes. Sin embargo, el contenido central del mensaje será el mismo: se trata de una prueba nacional y no se requiere ninguna acción del público.

La prueba no incluirá alertas a teléfonos celulares

Los teléfonos celulares no recibirán esta prueba. FEMA confirmó que el ejercicio del 17 de noviembre se limitará al Sistema de Alerta de Emergencia y no incluirá las Alertas Inalámbricas de Emergencia, conocidas como Wireless Emergency Alerts (WEA).

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La diferencia es importante porque ambos mecanismos tienen funciones y vías de distribución distintas. Mientras el EAS transmite avisos mediante radio, televisión y otros proveedores de video, las WEA permiten enviar notificaciones directamente a dispositivos móviles compatibles.

De acuerdo con FEMA, las alertas inalámbricas pueden utilizarse para advertir sobre amenazas meteorológicas, personas desaparecidas y otros riesgos para la seguridad pública. Las autoridades federales, estatales, locales, tribales y territoriales autorizadas pueden emitir estos avisos según la naturaleza y ubicación del peligro.

Por lo tanto, la ausencia de una notificación en los teléfonos durante el operativo de noviembre no significa que exista un problema con los dispositivos. Simplemente, ese canal no forma parte de la evaluación programada.

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Las emisoras de radio, canales de televisión y proveedores de cable están obligados por ley a retransmitir la señal oficial. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Qué es y para qué sirve el Sistema de Alerta de Emergencia

El Sistema de Alerta de Emergencia es una infraestructura de comunicación pública que permite distribuir información oficial cuando existe una amenaza para la población. Según FEMA, puede utilizarse ante desastres naturales, actos de terrorismo y otras situaciones que requieren advertencias o instrucciones de seguridad.

Su funcionamiento depende de la coordinación entre las autoridades que emiten los avisos y los operadores encargados de retransmitirlos. El sistema también permite distribuir alertas estatales y locales, por lo que su utilidad no se limita a las emergencias de alcance nacional.

La red forma parte del Sistema Integrado de Alertas y Advertencias Públicas (IPAWS), una plataforma administrada por FEMA que conecta a organismos autorizados con diferentes canales de comunicación. La agencia explicó que esta infraestructura distribuye mensajes oficiales a través de los medios disponibles, pero no genera por sí misma las advertencias.

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La evaluación de este martes permitirá comprobar si los participantes reciben y retransmiten correctamente las comunicaciones. También ayudará a identificar dificultades técnicas y operativas que podrían afectar el funcionamiento del sistema durante una emergencia real.

La ley que obliga a FEMA a evaluar el sistema cada tres años

La evaluación responde a una obligación establecida en la Ley de Modernización del Sistema Integrado de Alertas y Advertencias Públicas de 2015. Esta legislación exige a FEMA realizar pruebas nacionales de las capacidades públicas de alerta y advertencia al menos una vez cada tres años.

El objetivo es comprobar que los operadores puedan recibir y retransmitir correctamente los mensajes oficiales. De acuerdo con la agencia federal, estos ejercicios permiten identificar problemas técnicos, dificultades de coordinación y deficiencias operativas antes de que la infraestructura deba utilizarse durante una situación de peligro.

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El antecedente nacional inmediato que incluyó ambos sistemas fue el ejercicio del 4 de octubre de 2023, cuando las autoridades evaluaron tanto las transmisiones por radio y televisión como las notificaciones dirigidas a teléfonos celulares. En esa oportunidad, se probaron los dos mecanismos de comunicación pública, mientras que el operativo de noviembre de 2026 se concentrará exclusivamente en el EAS.

Los resultados de estas evaluaciones permiten establecer medidas de mejora en los procedimientos de transmisión.

El Sistema de Alerta de Emergencia forma parte de la plataforma federal creada para difundir avisos ante desastres y amenazas a la seguridad. (REUTERS/Nathan Howard)

Fecha alternativa si una emergencia impide realizar la prueba

FEMA y la FCC contemplan la posibilidad de postergar el ejercicio si se presenta una emergencia real o un fenómeno meteorológico de importancia que pueda interferir con su desarrollo.

Para ese escenario, las autoridades establecieron el jueves 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa. La decisión dependerá de las condiciones existentes en el país durante la jornada prevista para la evaluación.

Según el aviso público de la FCC publicado el 16 de septiembre de 2026, la fecha de respaldo fue establecida para permitir que las autoridades reprogramen el ensayo si las circunstancias impiden realizarlo de manera adecuada.

En condiciones normales, el operativo se desarrollará según el cronograma establecido. El mensaje identificará su carácter de prueba y aclarará que la población no debe realizar ninguna acción.