United Airlines descartó indicios de un ciberataque tras solucionar la falla de software que demoró las salidas en Estados Unidos (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

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Una interrupción tecnológica de más de 90 minutos obligó a United Airlines a demorar sus vuelos de salida en Estados Unidos el lunes 16 de noviembre, mientras la compañía resolvía una falla vinculada con herramientas necesarias para preparar las aeronaves antes del despegue. Los vuelos que ya estaban en el aire y los operados por su red regional United Express no resultaron afectados, informó la aerolínea a Associated Press.

La empresa, con sede en Chicago, comunicó que el inconveniente quedó resuelto aproximadamente una hora y 40 minutos después de que los pilotos comenzaran a informar dificultades a los controladores de tránsito aéreo. United ofreció disculpas a los pasajeros por las demoras mediante sus redes sociales y aseguró que no había indicios de un incidente de ciberseguridad.

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La falla alcanzó una herramienta que ayuda a definir el peso final del avión

La falla técnica incidió en la herramienta digital que calcula el peso de los aviones y el combustible antes del despegue

Las comunicaciones entre pilotos y controladores indicaron que el problema estaría relacionado con un sistema que permite determinar el peso final de la aeronave antes de cada salida, consignó Associated Press. United no detalló inicialmente qué plataforma concreta tuvo fallas ni confirmó si se trataba de una herramienta utilizada en incidentes anteriores.

Antes de despegar, las tripulaciones realizan cálculos con programas de rendimiento, que suelen utilizarse desde dispositivos electrónicos instalados en la cabina. Esas verificaciones consideran el peso del avión, el combustible cargado, el equipaje, la carga y la cantidad de pasajeros, junto con las condiciones meteorológicas y las características de la pista.

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Los datos obtenidos son necesarios para confirmar que el avión puede despegar dentro de los límites operativos seguros. También sirven de guía para el sistema de piloto automático y para decisiones que debe tomar la tripulación durante el vuelo, explicó el especialista en seguridad aérea Steve Arroyo, antiguo piloto de United, en declaraciones recogidas por la agencia.

“Es extremadamente importante que todos estos números sean exactos y precisos”, afirmó Arroyo. El experto sostuvo que había observado inconvenientes similares con sistemas de peso y equilibrio a lo largo de su carrera, aunque consideró que la compañía actuó de manera correcta al demorar las partidas hasta solucionar el problema.

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Cerca de 600 vuelos aparecieron demorados durante la noche

La plataforma FlightAware contabilizó cerca de seiscientos vuelos demorados de la compañía durante la noche del lunes (REUTERS/Joshua Lott)

El sitio de seguimiento aéreo FlightAware registró cerca de 600 vuelos de United demorados el lunes por la noche. No obstante, no se pudo establecer cuántas de esas alteraciones se debieron directamente a la caída tecnológica, ya que las operaciones aéreas pueden sufrir retrasos por distintos factores.

Una grabación difundida a través de la aplicación ATC mostró a un piloto de United en Houston que solicitaba autorización a la torre de control para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar. La aplicación combina transmisiones en directo de comunicaciones de control aéreo con la ubicación de las aeronaves en tiempo real.

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La situación ocurrió pocos días después de otro incidente de alcance nacional en la aviación estadounidense. El viernes anterior, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó una suspensión general de vuelos tras una falla en su red, provocada por un nuevo enrutador que, de acuerdo con la información disponible, dejó sobrecargado al antiguo sistema de control del tráfico aéreo.

United remarcó que ambos episodios no estaban vinculados. En el caso de la empresa, la afectación se concentró en los vuelos que aún no habían partido, mientras que las aeronaves ya en ruta continuaron sus operaciones.

United ya había sufrido una interrupción operativa en agosto de 2025

La compañía enfrentó otra caída relevante en agosto de 2025, cuando dejó en tierra a aviones en los principales aeropuertos estadounidenses y acumuló más de 1.000 vuelos demorados. En ese caso, el inconveniente estuvo asociado con Unimatic, un sistema que concentra información de vuelo y distribuye datos a otras herramientas, entre ellas las que calculan peso y equilibrio y registran horarios operativos.

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Consultada por Associated Press sobre si la interrupción del lunes había afectado al mismo sistema, United respondió que no contaba con más información para proporcionar. La aerolínea tampoco precisó las causas técnicas de la falla ni informó si abriría una revisión adicional una vez normalizadas sus operaciones.

La resolución del incidente permitió reanudar las partidas, aunque el impacto de los retrasos permaneció reflejado en los tableros de vuelos durante la noche. La empresa deberá determinar el origen del problema mientras el sector aéreo estadounidense continúa bajo atención después de las interrupciones recientes en sus sistemas tecnológicos.