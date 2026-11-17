La firma DB Ventures presentó la acción ante el tribunal supremo de Nueva York tras detectar fragancias de la marca en una cadena de descuento británica - REUTERS/Dylan Martinez

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La empresa de David Beckham presentó una demanda judicial contra su distribuidor de fragancias, Coty, luego de descubrir que sus perfumes aparecieron a la venta en Poundland —cadena de descuento del Reino Unido— y en un cajón de ofertas de una estación de servicio en un lugar no especificado. Los documentos del caso se radicaron ante el tribunal supremo de Nueva York.

Según informó The Guardian, los escritos judiciales revelan que la firma DB Ventures —licenciante de la marca del exfutbolista— reaccionó con “conmoción e indignación” al constatar los hallazgos. La sociedad sostiene que esa distribución daña la imagen de producto premium que el británico construyó a lo largo de su carrera, y que contradice los términos pactados en el acuerdo de licencia con la distribuidora.

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La empresa vendió al menos USD 24 millones en productos a través de canales no autorizados

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, la compañía Coty comercializó fragancias de la marca por al menos USD 24 millones en puntos de venta que no contaban con aprobación contractual. Los abogados de DB Ventures describieron esa conducta como una muestra de “desesperación y codicia”.

La distribuidora habría colocado productos de la línea Beckham mediante comercios ajenos al acuerdo de licencia, según los escritos radicados por DB Ventures en la corte neoyorquina (Captura de video)

“DB Ventures garantiza que todas sus asociaciones de licencia mantengan la imagen de estilo de vida y lujo que Sir David cultivó cuidadosamente durante décadas. Imaginen, entonces, la conmoción e indignación cuando se descubrió que sus productos se ofrecían en una estación de servicio. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Desesperación y codicia”, se lee en el escrito judicial, según el diario británico.

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En el mercado inglés, los perfumes de la línea producidos por la multinacional se comercializan habitualmente a alrededor de £ 20 por frasco (unos USD 26,40). Su aparición en góndolas de liquidación, según la demanda, asocia la marca con artículos baratos, en contradicción directa con el posicionamiento pactado.

La demanda reclama USD 41 millones y acusa subdeclaración de ventas por USD 123 millones

DB Ventures exige compensaciones y daños por un total de USD 41 millones. Además, sus abogados alegan que la empresa subdeclaró ventas netas por USD 123 millones, lo que privó a la firma del deportista de USD 6 millones en regalías impagas.

Los contratos publicitarios vinculados al torneo de la FIFA impulsaron los ingresos del empresario, cuya fortuna conjunta con Victoria Beckham fue estimada en 1.200 millones de libras según Sunday Times Rich List

La demandada, con sede en los Países Bajos, trabaja con la marca desde hace más de una década y produjo más de 30 fragancias distintas bajo ese nombre. La compañía presentó su defensa ante la corte neoyorquina y solicitó el desestimamiento del caso. Negó haber colocado los perfumes en Poundland y argumentó que tiene derecho a elegir los locales de distribución de su línea de productos.

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El conflicto expone el entramado comercial que el exfutbolista construyó tras su retiro

El litigio pone en evidencia la escala del emporio empresarial que el exjugador edificó desde su alejamiento del fútbol profesional en 2013. Su grupo, DRJB Holdings, funciona a través de tres divisiones: DB Ventures, dedicada a la gestión de acuerdos de licencia de marca; Seven Global, enfocada en contratos de indumentaria deportiva; y Studio 99, una productora audiovisual que desarrolló proyectos para plataformas de streaming sobre la vida pública del deportista y de su esposa, la diseñadora de moda Victoria Beckham.

Este año, el exfutbolista percibió un dividendo de USD 51 millones proveniente del grupo, resultado de una serie de contratos publicitarios asociados a la Copa del Mundo de la FIFA. Durante el torneo, protagonizó cerca de una docena de campañas para distintas industrias. Según el último Sunday Times Rich List, la fortuna conjunta del matrimonio asciende a £ 1.200 millones (USD USD 1.582.512.000).

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La demanda llega en un momento de transición para la línea de fragancias. Según el medio, Authentic Brands Group —propietaria de los derechos comerciales del nombre Beckham— firmó un acuerdo con otra empresa del sector para traspasar la licencia de los perfumes a partir de abril de 2028. La demandada, por su parte, sostiene que la acción judicial no busca proteger la imagen de la marca, sino forzar una salida anticipada del contrato vigente hasta 2028. El tribunal supremo de Nueva York deberá decidir si el caso avanza.