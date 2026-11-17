Los desarrolladores inmobiliarios demuelen viviendas en barrios exclusivos de Los Ángeles para edificar mansiones que alcanzan cotizaciones de hasta USD 400 millones (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

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En los barrios más caros de Los Ángeles, el negocio inmobiliario de lujo ya no consiste solo en vender una casa: consiste en demoler viviendas millonarias para construir mansiones que pueden cotizar hasta USD 400 millones.

La escasez de terrenos en enclaves como Bel-Air, Beverly Hills, Holmby Hills, Brentwood y Hollywood Hills empuja a desarrolladores y compradores a adquirir propiedades existentes, derribarlas y levantar complejos de mayor escala, equipamiento y privacidad.

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El fenómeno está respaldado por una expansión de la oferta en el extremo más alto del mercado. En siete comunidades del Westside, el número de viviendas valuadas en más de USD 25 millones pasó de 59 hace una década a más de 300, de acuerdo con registros del condado compilados por la organización de periodismo de datos Crosstown L.A.

Siguiendo esta línea, una buena parte de ese aumento se explica por construcciones que sustituyeron casas que ya tenían precios elevados.

La tendencia persiste mientras otros segmentos del mercado residencial enfrentan una menor actividad. Entre las operaciones que reflejan la concentración de riqueza en la zona figuran la compra de una residencia de USD 165 millones en Beverly Hills por parte del fundador de Amazon, Jeff Bezos; la adquisición de una propiedad de USD 110 millones en Holmby Hills por el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt; y el pago de USD 133 millones realizado por el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, por una casa en Bel-Air.

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El número de residencias valuadas en más de USD 25 millones en el Westside de Los Ángeles aumentó de 59 a más de 300 en una década (REUTERS/Daniel Cole)

El diario Los Angeles Times describió esta dinámica como una suerte de reemplazo dentro de los sectores de mayor patrimonio: propietarios adinerados venden a compradores o promotores con aún más capacidad de gasto.

Para Ramtin Ray Nosrati, desarrollador de Huntington Estate Properties, la combinación de poco suelo disponible y una mayor cantidad de millonarios y multimillonarios explica la presión sobre estos lotes.

“No hay mucho terreno en ubicaciones de primera categoría y el lujo ha tenido una demanda como nunca antes”, afirmó al periódico.

Los lotes urbanizados aceleran la construcción de nuevas megamansiones

Comprar una casa para demolerla ofrece ventajas que un terreno vacío no siempre tiene. El lote suele contar con zonificación definida, conexiones a servicios y antecedentes de estudios ambientales, factores que pueden reducir los plazos y la incertidumbre administrativa.

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Para los promotores, esa base permite concentrar la inversión en levantar una propiedad de mayor valor en una calle consolidada.

Empresarios como Jeff Bezos adquirieron propiedades residenciales por sumas superiores a los USD 100 millones en enclaves exclusivos (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Udi Melamed, director ejecutivo de la desarrolladora Nuevo Group, explicó al Los Angeles Times que los terrenos sin edificar exigen más evaluaciones por parte de las autoridades. Sobre parcelas ya construidas, en cambio, los inversores pueden avanzar con mayor previsibilidad, aunque el proyecto final difiera por completo de la vivienda anterior.

No hay una serie pública homogénea que permita establecer con precisión la evolución anual de las demoliciones residenciales en toda la ciudad ni la proporción correspondiente al Westside. La transformación del mercado se observa, en cambio, en la sustitución de viviendas costosas por proyectos de mayor escala en los barrios de lujo.

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La fórmula busca transformar inmuebles que cuestan alrededor de USD 5 millones en fincas que aspiran a superar los USD 50 millones.

Además de los metros cuadrados, los proyectos priorizan la privacidad, con accesos extensos, portones, vegetación densa y ambientes retirados de la calle. Nosrati señaló que ese atributo puede determinar la viabilidad comercial de una residencia de este tipo.

Un caso está en 1360 Laurel Way, en Beverly Hills. Allí había, durante medio siglo, una casa de una planta con tres dormitorios y un jardín.

La construcción fue demolida en 2023 y reemplazada por una residencia de tres niveles, 1.765 metros cuadrados, cascadas, garaje para 20 vehículos, cancha de pickleball en la azotea y foso. La propiedad salió al mercado por USD 53 millones.

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En Bel-Air, donde se concentran algunos de los proyectos de mayor tamaño, un complejo vinculado a una familia real de Qatar fue ofrecido por USD 400 millones, una cifra que, de concretarse, establecería un récord para una operación residencial en Estados Unidos.

En las cercanías, un desarrollador compró por menos de USD 8 millones una casa de una planta y cinco dormitorios; tras sustituirla por una vivienda con spa y sala de cine, la vendió por USD 32 millones.

Vista aérea de Beverly Hills, uno de los enclaves donde la escasez de terrenos impulsa la demolición de viviendas de lujo para construir megamansiones (Captura Google Maps)

La construcción sin comprador eleva la exposición financiera de los promotores

Muchos de estos emprendimientos se inician antes de que exista un comprador. David Yadegaran, agente de propiedades de lujo de Carolwood Estates, estimó que alrededor de tres cuartas partes de los proyectos en los barrios donde trabaja son especulativos.

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Los desarrolladores compran el lote, derriban la edificación previa y financian una casa diseñada para atraer, más adelante, a un multimillonario.

El margen de ganancia potencial convive con un riesgo considerable. Un promotor pagó USD 28 millones por una parcela de 1,5 hectáreas en Bel-Air, demolió una mansión de mediados del siglo XX y obtuvo préstamos por más de USD 100 millones para construir una residencia que esperaba vender por USD 500 millones.

La operación no encontró comprador y terminó en una subasta de quiebra en 2022, cuando el inmueble se vendió por USD 126 millones.

La propiedad de 1898 Rising Glen Road, en Hollywood Hills, muestra la escala que puede alcanzar una reconstrucción de este tipo.

La casa original, de 421 metros cuadrados y estilo Hollywood Regency, había pertenecido al director John Schlesinger. La estructura actual alcanzó 2.137 metros cuadrados, con ocho dormitorios, 18 baños, gimnasio, piscina de inmersión fría y jardines, y se vendió por USD 63 millones en 2024.

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Otra operación ocurrió en 10721 Stradella Court, en Bel-Air. La casa original tenía cuatro dormitorios y cuatro baños y se vendió por USD 5,8 millones en 2013.

Luego fue demolida para construir un complejo de 1.951 metros cuadrados, diseñado por SAOTA, con nueve dormitorios, 11 baños, tres dependencias para personal y cuatro cocinas. La propiedad se vendió cuando aún estaba en construcción por USD 60 millones en 2020 y volvió a cambiar de manos por USD 112 millones en 2024.

Ese mismo año, el cofundador de PayPal Peter Thiel fue identificado como comprador de Casa Encantada, una megamansión de Bel-Air que se subastó por USD 130 millones.

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Según Eden Burkow, agente de Sotheby’s, las altas tasas hipotecarias tienen escasa incidencia en este segmento: los desarrolladores suelen presentar ofertas en efectivo, sin cláusulas de financiación ni inspecciones, para asegurar una vivienda que luego podrán reconstruir.

Vista panorámica de Hollywood Hills, donde viviendas históricas y residencias de menor escala dejan lugar a nuevas propiedades valuadas en decenas de millones de USD (REUTERS/Arafat Barbakh)

Las nuevas mansiones enfrentan objeciones por tráfico, paisaje y patrimonio

La transformación de los barrios genera resistencia entre algunos residentes. Las nuevas construcciones pueden bloquear vistas, modificar la escala de las calles y aumentar el tránsito asociado a las obras y al personal de las propiedades.

Shelley Wagers, fundadora de la Beverly Grove Neighborhood Assn., advirtió que los desarrollos de gran tamaño también pueden causar impactos ambientales y presionar la circulación local.

El proceso afecta, además, a viviendas que especialistas consideran parte del patrimonio arquitectónico residencial de Los Ángeles.

Grupos conservacionistas sostienen que cuentan con menos recursos que los grandes promotores y señalan vacíos en las regulaciones que buscan impedir construcciones que ocupen casi toda una parcela.

Algunos vecindarios procuraron obtener designaciones de preservación histórica, aunque el trámite puede extenderse durante años.

Andrew Salimian, director de defensa patrimonial de Los Angeles Conservancy, definió esas declaraciones como una “herramienta imperfecta”: no siempre detienen las obras y pueden generar inquietud entre propietarios por su posible efecto sobre el valor de las casas.

Aun así, el alza de las valuaciones limita la oposición, ya que muchos dueños se benefician de la llegada de capital a zonas donde una residencia existente puede pasar de ser una casa costosa a convertirse en la base de una mansión de nueve cifras.