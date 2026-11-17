De cumplir condena en una prisión federal a dirigir un departamento correccional en crisis: el recorrido de Josh Smith culmina en Tennessee (Federal Bureau of Prisons)

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Tennessee atraviesa una crisis sin antecedentes recientes en materia de pena de muerte. En menos de un año, dos procedimientos letales fallaron y un director renunció. Es en ese contexto que la gobernadora electa Marsha Blackburn eligió a Josh Smith para hacerse cargo del Departamento de Correcciones.

Smith llega con un historial inusual para el cargo. Fue subdirector de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), del que se alejó de forma abrupta en agosto, en medio de preguntas sobre contratos otorgados durante su gestión, tal como informó CBS News.

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Antes de eso, cumplió una condena de cinco años por conspiración para distribuir cocaína y marihuana, fue indultado por Trump y, a partir de esa experiencia, impulsó reformas dentro del sistema penitenciario federal.

Blackburn defendió la designación con énfasis en el liderazgo ejecutivo, en un momento en que Tennessee necesita reconstruir confianza institucional (REUTERS/Seth Herald)

La elección de Blackburn

Blackburn justificó la designación con énfasis en las habilidades de gestión de Smith. “Josh aporta una combinación distintiva de liderazgo ejecutivo, experiencia correccional directa y comprensión de los desafíos que enfrenta nuestro sistema penitenciario”, aseguró la gobernadora electa en su anuncio oficial.

También destacó su capacidad para “tomar decisiones difíciles y abordar problemas de larga data”.

En su primera declaración pública, Smith afirmó que “el sistema correccional de Tennessee enfrenta desafíos significativos, entre ellos la falta de personal, la seguridad institucional y la necesidad de fortalecer el liderazgo en toda la organización”.

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Smith sucede al interino Christopher Hansen, en el cargo desde que Frank Strada renunció a principios del mes pasado.

El ex director dejó el cargo sin haber resuelto los problemas estructurales que arrastraba el departamento desde antes de su gestión (Departamento de Correccionales de Tennessee)

El estado de las prisiones en Tennessee

La salida de Strada estuvo directamente vinculada a la ejecución fallida de Christa Pike, la primera mujer en 200 años en ser ejecutada en Tennessee.

Durante el procedimiento, el inyectable de pentobarbital no fue administrado correctamente: el catéter no estaba bien colocado en la vena, según consta en una presentación judicial de sus abogados. Pike quedó conectada a un respirador, con los brazos con ampollas y moretones.

Sus abogados documentaron en sede judicial lo que el Departamento de Correcciones no pudo explicar: cómo nadie advirtió que el catéter estaba mal colocado (Tennessee Department of Correction/Handout via REUTERS/File Photo)

Pike no fue el primer caso. En mayo, el personal del Departamento de Correcciones tardó más de una hora en intentar encontrar una vena para el condenado Tony Carruthers, sin resultado.

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Más de una hora intentando encontrar una vena: el caso que anticipó, meses antes, la magnitud de la crisis institucional (Departamento de Corrección de Tennessee vía AP)

El entonces gobernador Bill Lee concedió a Carruthers una prórroga de un año. Tras el caso de Pike, Lee suspendió todas las ejecuciones restantes en el estado. Hay 40 personas en el corredor de la muerte en Tennessee.

Blackburn llamó públicamente a explorar métodos alternativos de ejecución, como la silla eléctrica.

El gobernador saliente suspendió todas las ejecuciones programadas tras un segundo fallo consecutivo que el estado no pudo justificar (REUTERS/Jeenah Moon)

Un historial que genera preguntas

La trayectoria de Smith en el sistema federal también estuvo marcada por polémicas. Según CBS News, durante su gestión como subdirector de la BOP se adjudicaron contratos que generaron cuestionamientos entre empleados actuales y exfuncionarios.

Uno de ellos fue otorgado a Securus Technologies, una empresa con sede en Texas, para proveer tabletas a los reclusos con fines educativos y de rehabilitación. El contrato fue cancelado después de que varias compañías competidoras presentaran una queja formal, de acuerdo con una carta interna de la BOP obtenida por el medio.

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El mismo informe dio cuenta de otro acuerdo, con una startup para la venta de bolsas de nicotina a internos; ese trato también fue dado de baja al conocerse que el producto no contaba con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Smith negó ante CBS News haber tenido participación en algunos de esos contratos y sostuvo que su objetivo principal había sido reformar la gestión de personal y mejorar los servicios de reinserción.

Desde tabletas educativas hasta bolsas de nicotina sin aprobación de la FDA, los negocios de su etapa federal dejaron una estela de controversias (Office of Marsha Blackburn)

“Creo que debemos preocuparnos realmente por qué tipo de personas devolvemos a nuestros barrios”, dijo en agosto. “Soy una persona que apoya mano dura contra el crimen, pero tengo una orientación restaurativa, porque esas personas van a ser mis vecinos”, completó.

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Kit Thomas, codefensor en el litigio de larga data contra el protocolo de inyección letal de Tennessee y representante de presos en el corredor de la muerte, recibió la designación con cautela. Expresó que confía en que Smith traiga “un renovado compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”.

Thomas también instó al nuevo director a implementar las recomendaciones surgidas de las investigaciones independientes realizadas en 2022 y 2026 sobre el protocolo de ejecuciones del estado.