El biólogo Alphonse Milne-Edwards originó el error taxonómico en el siglo XIX a partir de un único fragmento fósil hallado en una cueva francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de científicos determinó, mediante análisis de ADN antiguo, que los huesos de una supuesta grulla gigante hallados en Europa durante más de 150 años no pertenecen a una especie extinta, sino a la grulla común (Grus grus), un ave que todavía habita el continente y que en el pasado alcanzaba mayor tamaño.

El estudio fue liderado por John Stewart, profesor de paleoecología evolutiva de la Universidad de Bournemouth, en Inglaterra. Su equipo extrajo ADN de 18 huesos de grulla encontrados en Inglaterra, Gales, Francia, Alemania y las Islas Baleares, en España, y comparó esas secuencias genéticas con las de especies actuales.

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El estudio, publicado en la revista Royal Society Open Science, revierte una clasificación errónea que se mantuvo vigente desde el siglo XIX. Los resultados descartaron por completo la existencia de Grus primigenia, la especie extinta que durante siglos fue señalada como responsable de esos restos óseos de proporción inusual.

El error se originó en el siglo XIX con un solo fragmento

Investigadores del Centro de Paleogenética de Estocolmo secuenciaron el ADN mitocondrial de dieciocho huesos hallados en varios países de Europa (Gentileza, estudio: Un estudio de ADN antiguo resuelve el estatus taxonómico de la grulla paleártica extinta Grus primigenia Milne-Edwards, 1871 (Aves: Gruiformes: Gruidae), publicado en Royal Society Open Science)

El origen de la confusión se remonta a Alphonse Milne-Edwards, biólogo francés que en el siglo XIX describió la supuesta nueva especie a partir de un único espécimen: el extremo inferior de un hueso de pata hallado en una cueva en Les Eyzies, en el sur de Francia.

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De acuerdo con el artículo divulgado en Earth.com, ese fragmento era más ancho que el mismo hueso en una grulla sarús, una especie de gran tamaño proveniente de Asia, lo que llevó a Milne-Edwards a concluir que se trataba de un ave distinta y extinta.

Durante más de un siglo, los especialistas debatieron el origen de esas piezas: algunos los atribuían a la grulla sarús o a la grulla blanca siberiana, ambas aún vivas en Asia; otros los consideraban grullas comunes de dimensión excepcional.

Entre todas las aves extintas de Europa y el norte de Asia, los huesos de la grulla gigante fueron el segundo tema más debatido por los especialistas, solo por detrás de la controversia que generó el alca gigante.

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El ADN antiguo resolvió lo que la morfología no pudo

El análisis de cromosomas sexuales reveló que la totalidad de los huesos de mayor dimensión correspondía a ejemplares machos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo genético se realizó en el Centro de Paleogenética de Estocolmo, Suecia. Los investigadores extrajeron unos 50 miligramos de polvo de cada resto y analizaron el ADN mitocondrial (material genético transmitido por vía materna) para compararlo con el de los ejemplares actuales.

Los 18 huesos analizados, incluidos los de mayor volumen, coincidieron con la grulla común. La grulla sarús y la grulla blanca siberiana resultaron ser parientes lejanas, lo que las descartó como origen de los restos.

“Estudios anteriores solo habían utilizado el tamaño y la forma de los huesos para intentar comprender a estas grandes aves. El uso del análisis de ADN nos ha dado una imagen más precisa de lo que representan”, señaló el profesor.

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El equipo también analizó el sexo de los especímenes a partir de diferencias cromosómicas: en las aves, los machos poseen dos copias del cromosoma sexual Z, mientras que las hembras tienen una copia Z y una W. Gracias a esta distinción, determinaron que casi todos los huesos de mayor dimensión pertenecían a machos, mientras que las piezas femeninas presentaban dimensiones intermedias entre los machos y las hembras actuales.

Las grullas europeas fueron más grandes y luego se redujeron

El equipo científico vincula la disminución en la envergadura de las grullas con el drenaje histórico de humedales provocado por el ser humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que las grullas comunes europeas eran más grandes en el pasado y fueron disminuyendo de envergadura con el tiempo. Los ejemplares más recientes de gran tamaño conocidos provienen de Flixborough, un asentamiento anglosajón en el norte de Inglaterra, ocupado entre finales del siglo VII y principios del siglo XI. Las excavaciones allí revelaron 229 restos de estos individuos.

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Este cambio de proporción resulta inusual: en la mayoría de los animales, las variaciones morfológicas de esta naturaleza suelen asociarse al final de la última edad de hielo, hace unos 11.700 años. En el caso de las grullas, la reducción ocurrió dentro del último milenio, un período mucho más reciente.

“Creemos que la razón de la confusión de identidad fue que las grullas tienen machos grandes y hembras más pequeñas, y pensamos que esto contribuyó a la especulación previa de que existían dos especies diferentes: la grulla común que vemos hoy en día y la especie extinta de mayor tamaño”, explicó el experto.

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La causa de la reducción de tamaño aún es una incógnita

Los autores del hallazgo señalaron la posibilidad de que la ciencia haya sobreestimado la cantidad de extinciones de aves en el planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El reto de ahora en adelante es investigar el motivo de la disminución del tamaño de las grúas. Sospechamos que se debe al drenaje de los humedales y a los cambios en el uso del suelo por parte del ser humano, pero se necesita más trabajo para esclarecerlo”, afirmó el especialista.

El hueso original de Milne-Edwards, conservado en el Museo Nacional de Historia Natural de París, no fue incluido en el análisis para evitar dañarlo. Sin embargo, los autores esperan que, cuando sea posible analizarlo, confirme los mismos resultados.

El estudio también plantea una reflexión más amplia: una investigación de 2023 estimó que aproximadamente entre 1.300 y 1.500 especies de aves se perdieron desde la última era glacial, y que más de la mitad de esas extinciones aún no fueron identificadas.

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Lo ocurrido con este ejemplar abre la posibilidad de que ciertas especies consideradas extintas sigan vivas hoy, aunque con un tamaño menor al de sus ancestros. “Es posible que hayamos sobreestimado el número de extinciones en el pasado”, advirtió Stewart.