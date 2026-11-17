Donald Trump inauguró en Manila la cumbre de líderes del Quad para respaldar la estabilidad regional en el Indopacífico. (REUTERS/Carlos Barria)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes en Manila un Indopacífico libre, abierto, estable y próspero al inaugurar la primera cumbre de líderes del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) desde 2024. El encuentro reúne a Washington, India, Japón y Australia en medio de las tensiones en el mar de China Meridional y de una agenda regional atravesada por la seguridad y las cadenas de suministro.

Trump se reunió desde las 18:00, hora local, con el primer ministro indio, Narendra Modi; la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; y el primer ministro australiano, Anthony Albanese. Los cuatro mandatarios retomaron el diálogo al más alto nivel del bloque, creado en 2007 por cuatro democracias de la región.

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“Representan una de las asociaciones más importantes del mundo y también de las más poderosas”, afirmó Trump sobre los integrantes del Quad. El mandatario situó la cooperación del grupo dentro de la defensa de un orden regional abierto.

El Quad vuelve a reunirse con la seguridad marítima como prioridad

El foro de seguridad ha ampliado su coordinación en los últimos años ante la influencia de China en el Indopacífico. Sus miembros trabajan en asuntos de seguridad marítima, minerales críticos, cadenas de suministro, ayuda humanitaria y tecnologías estratégicas.

Los mandatarios de Estados Unidos, India, Japón y Australia retomaron el diálogo del bloque creado en 2007. (REUTERS/Carlos Barria)

La reunión en la capital filipina llega después de dos encuentros de alto nivel celebrados este año. En mayo, los países anunciaron en Nueva Delhi un mecanismo de coordinación de suministros, reservas de combustibles y respuestas de emergencia ante la crisis energética ligada al bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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En octubre, las cuatro naciones expresaron en Atlanta su intención de aportar de forma conjunta más de USD 85 millones en asistencia técnica y financiera para ampliar el acceso a tecnologías de inteligencia artificial en el Indopacífico. La decisión se comunicó durante una reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con sus homólogos, celebrada en paralelo a una cita ministerial del G20.

Trump plantea reuniones con Kim Jong-Un y Vladimir Putin durante la APEC

Antes de viajar a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en la ciudad china de Shenzhen, Trump afirmó que el líder norcoreano, Kim Jong Un, querría reunirse con él. Consultado sobre un posible viaje de Kim a China, respondió: “Querría, sí. Veremos qué ocurre”.

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El presidente estadounidense ya había mencionado la posibilidad de conversar con el dirigente norcoreano durante su estancia en China, aunque señaló que la organización de ese encuentro dependía de Pekín. Un portavoz de la Cancillería china indicó el martes que no disponía de información sobre una reunión de esa naturaleza.

El presidente estadounidense advirtió represalias contra Irán tras las informaciones sobre un presunto plan de bomba sucia. (REUTERS/Carlos Barria)

La cumbre regional también abrirá la posibilidad de un encuentro trilateral entre los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos, según las confirmaciones de las tres potencias. Trump manifestó además su disposición a verse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la cita: “Si está disponible, lo haría”.

Trump dice que se toma muy en serio los planes de Irán

Durante su escala en Manila, Trump dijo que las autoridades estadounidenses toman “muy en serio” cualquier amenaza contra Washington, después de informaciones sobre un presunto plan iraní para preparar una llamada bomba sucia.

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“Pagarán un precio como ningún otro país ha pagado antes”, declaró el presidente al referirse a Irán. También sostuvo que su Gobierno considera seriamente el supuesto riesgo.

Los líderes del Quad se habían reunido por última vez en Delaware, Estados Unidos, en septiembre de 2024. Aquel encuentro contó con Albanese y Modi, además de los entonces presidentes estadounidense y japonés, Joe Biden y Fumio Kishida, y concluyó con compromisos para reforzar la vigilancia marítima, la cooperación en seguridad y la diversificación de las cadenas de suministro de tecnología, incluidos los semiconductores.