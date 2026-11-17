Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

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Ucrania atacó el puente de Crimea con drones y misiles, una operación que dejó daños estructurales en la conexión sobre el estrecho de Kerch y obligó a restringir tanto el tránsito por carretera como parte de la circulación ferroviaria, según reconocieron autoridades rusas y confirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

El ataque tuvo como objetivo el puente que une la península de Crimea, ocupada por Rusia en 2014, con el territorio continental ruso. Moscú informó de la apertura de una causa penal por presunto atentado terrorista y señaló que el presidente Vladímir Putin, de viaje en China, fue informado sobre lo ocurrido.

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Zelensky calificó la acción de “operación sin precedentes” y sostuvo que correspondió a la séptima etapa de una campaña desarrollada durante varias semanas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Las fuerzas ucranianas emplearon armamento de producción nacional como los drones Palianytsia y los misiles Neptún para golpear la infraestructura. (2026 PLANET LABS PBC/Handout vía REUTERS)

Según el mandatario, las fuerzas ucranianas destruyeron de forma gradual sistemas de defensa antiaérea y medios de guerra electrónica rusos para abrir paso hacia el objetivo. Describió el puente como “el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra Crimea ucraniana”.

En la fase decisiva, afirmó Zelensky, los drones Palianytsia impactaron en el tramo vial, mientras que los misiles Neptún y los drones Ruta y FP-5 alcanzaron la infraestructura ferroviaria. También mencionó el uso de misiles Flamingo en un ataque guiado de precisión.

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Kiev justificó la operación militar como una represalia por los bombardeos rusos contra puentes en Kiev, Odesa, Dnipró y Zaporizhzhia.

El presidente aseguró que los sistemas de comunicación de esos misiles funcionaron hasta los últimos segundos antes del impacto. Ucrania empleó en la ofensiva modelos de fabricación nacional, entre ellos Palianytsia, Neptún, Ruta y Flamingo, de acuerdo con su versión.

Rusia restringió el tráfico y movilizó a los servicios de emergencia

El jefe de la administración rusa de Crimea, Serguéi Axiónov, anunció que el tránsito por el puente quedaría limitado al menos hasta la mitad de la jornada. También pidió a los viajeros que evaluaran la posibilidad de cruzar el estrecho de Kerch en barco.

El Comité de Instrucción de Rusia abrió una causa penal por terrorismo debido a los impactos en el estrecho de Kerch.

Los servicios de emergencia fueron desplegados para atender las consecuencias del ataque, cuyos detalles no fueron precisados inicialmente por las autoridades de la península. Antes del anuncio, ya se habían registrado retrasos en la circulación de cuatro trenes debido al cierre de la conexión.

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El Comité de Instrucción de Rusia indicó posteriormente que el ataque con vehículos no tripulados causó “daños estructurales” en el puente. El organismo abrió una investigación penal y atribuyó la acción a formaciones armadas ucranianas.

Kiev vincula la operación con los ataques rusos a su infraestructura

Zelensky presentó el ataque como una respuesta a los bombardeos rusos contra instalaciones civiles y redes de comunicación ucranianas. Afirmó que Rusia ha atacado puentes en Zaporizhzhia, Dnipró, Kiev y Odesa durante las últimas horas, días y semanas.

El mandatario también sostuvo que Moscú ha rechazado las propuestas de alto el fuego planteadas por Kiev desde hace más de un año. Agradeció la participación del SBU, del Ejército y de los fabricantes de las armas utilizadas en la operación.

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El presidente Volodímir Zelensky afirmó que el ataque representó la séptima fase de una operación militar planificada por el Servicio de Seguridad de Ucrania. (PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press)

El golpe al puente ocurre mientras Ucrania aumenta sus acciones de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas. En las dos últimas semanas, fuerzas ucranianas atacaron cerca de una decena de refinerías, incluida una situada en la región siberiana de Omsk.

Zelensky aseguró que esas incursiones han paralizado el 55 % de la capacidad de refinado rusa, una cifra que no ha sido verificada de forma independiente en la información disponible. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que derribó 1.336 drones ucranianos durante la noche, en lo que describió como uno de los mayores ataques de la guerra contra su territorio.

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La escalada se produce después de que Rusia rechazara una tregua sobre infraestructuras energéticas en las negociaciones tripartitas celebradas en Abu Dabi. También coincide con el anuncio de una reunión en China entre Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping.