Jeffrey Epstein falleció en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan antes de enfrentar su juicio federal por tráfico sexual de menores (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP)

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Un experto forense concluyó que Jeffrey Epstein fue estrangulado, en contradicción con el dictamen oficial de suicidio que sostiene la Oficina del Médico Examinador Jefe de Nueva York.

El Dr. Michael Freeman, editor jefe del Journal of Forensic and Legal Medicine, presentó este lunes sus hallazgos en Londres tras un año de análisis del expediente completo de la autopsia, al que accedió gracias a Mark Epstein, hermano del multimillonario y delicuente sexual fallecido.

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Las marcas en el cuello no corresponderían a un ahorcamiento típico, según Freeman

La primera imagen que examinó Freeman bastó para despertar sus dudas. La marca dejada por el nudo en el cuello de Epstein no presentaba el trazo suave, uniforme y ascendente que caracteriza a los ahorcamientos en la literatura forense.

En cambio, era profunda, irregular y se bifurcaba en forma de Y hacia un lado. “Cuando vi esta fotografía, mi primera reacción fue que esa es una lesión muy inusual para un ahorcamiento”, declaró Freeman ante los medios.

El doctor Michael Freeman presentó en Londres un informe pericial que concluye que Jeffrey Epstein murió por estrangulamiento homicida (Sky News)

Junto a él trabajaron Anders Eriksson, patólogo forense y profesor en la Universidad de Umeå, en Suecia, e Itiel Dror, neurocientífico cognitivo especializado en la identificación de sesgos en las investigaciones forenses.

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Los tres presentaron sus conclusiones en el Middle Temple, una sociedad jurídica londinense, después de que la University College London cancelara el evento el domingo previo alegando “implicaciones para el bienestar de sus estudiantes”.

La presentación afirma que las marcas de ligadura son “más consistentes con una estrangulación homicida por detrás, utilizando una ligadura de tela angosta con nudo”.

Además, los autores sostienen que el cuerpo mostraba señales de un forcejeo: una hemorragia profunda en el músculo del hombro izquierdo, una abrasión en la base del cuello, lo que parecen ser marcas de uñas sobre la línea de ligadura, y traumatismo contundente en el rostro.

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El patólogo Michael Baden determinó en una revisión previa de 2020 que las lesiones en el cuello de Epstein apuntaban a un homicidio (CBS News)

Freeman reconstruyó la escena con modelos tridimensionales

Para fundamentar su hipótesis, Freeman desarrolló una reconstrucción biomecánica en tres dimensiones basada en la anatomía y complexión de Epstein, en las fotografías de la autopsia y en la declaración del agente penitenciario Michael Thomas, el guardia que halló el cuerpo.

Thomas relató que encontró a Epstein suspendido desde el cabezal de la cama, con la parte trasera del cuerpo elevada apenas unos dos centímetros del suelo.

Según Freeman, la reconstrucción reveló que ciertas lesiones visibles en el cuello son compatibles con un ahorcamiento, pero otras —incluido el hematoma en el hombro izquierdo y los daños en la espalda— no encuentran explicación en ningún mecanismo de suicidio.

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“¿Cómo se obtiene una hemorragia profunda en el tejido blando del hombro izquierdo? ¿Cómo se produce la lesión en la espalda? Tenemos demasiadas lesiones que no explica ningún ahorcamiento suicida”, argumentó.

El experto también señaló la presencia en la celda de una tela de tejido angosta con doble nudo —diferente del lazo que fue entregado al médico examinador— y propuso que ese objeto podría ser la ligadura real utilizada en la estrangulación. Según su análisis, uno de los nudos de esa tela encaja con la abrasión irregular en la parte posterior del cuello de Epstein.

Una reconstrucción biomecánica tridimensional identificó una tela de nudo doble en la celda que no coincide con el lazo entregado a los peritos oficiales (Michael Freeman/CBS)

La Oficina del Médico Examinador de Nueva York ratificó su postura

La Oficina del Médico Examinador Jefe de Nueva York respondió a las conclusiones de Freeman con una postura inamovible: “Nuestra oficina mantiene su determinación” de que Epstein murió por suicidio mediante ahorcamiento.

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La médica que realizó la autopsia el 11 de agosto de 2019, la Dra. Kristin Roman, había señalado en declaraciones a las autoridades federales que el cuerpo se encontraba “pristino”, sin hematomas ni restos bajo las uñas, y que la escena no presentaba indicios de forcejeo. “Esto no se parece en nada a una estrangulación”, afirmó Roman en su momento, según consta en registros del Departamento de Justicia.

Varios patólogos forenses que examinaron una parte de las fotografías de la autopsia —aunque no el expediente completo— coincidieron en que la marca en el cuello era atípica para un ahorcamiento, pero advirtieron que las lesiones por sí solas no permiten establecer de forma concluyente si la muerte fue suicidio u homicidio.

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La investigación previa más relevante fue la del Dr. Michael Baden, contratado por Mark Epstein en 2020 y presentada ante 60 Minutes. Baden concluyó entonces que las lesiones en el cuello de Epstein generaban dudas sobre el dictamen oficial y que las pruebas apuntaban más al homicidio que al suicidio.

La Oficina del Médico Examinador Jefe de Nueva York ratificó el dictamen de suicidio y descartó la presencia de indicios de forcejeo en el cuerpo (CBS News)

Una cadena de fallas institucionales complicó la investigación desde el primer día

El cuerpo de Epstein fue hallado en la mañana del 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Thomas, que lo encontró frío al tacto —lo que, según Freeman, indicaría que llevaba muerto al menos varias horas—, lo bajó al suelo de inmediato y comenzó las maniobras de reanimación.

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El traslado del cuerpo fuera de la celda se produjo en cuestión de minutos, antes de que los investigadores pudieran fotografiar la escena.

La celda nunca fue sellada como zona de investigación forense. Las cámaras de circuito cerrado en el ala de Epstein estaban en su mayoría fuera de servicio. La cámara operativa más cercana captó un destello anaranjado no identificado ascendiendo por una escalera hacia el bloque de Epstein la noche de su muerte, detalle que los investigadores no siguieron.

Además, el trozo de tela entregado al médico examinador como el supuesto lazo no era el que se había usado como nudo.

Thomas tardó dos años en declarar ante los investigadores federales, y lo hizo tras ser acusado de falsificar registros penitenciarios y mentir sobre sus actividades la noche de los hechos.

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Los propios guardias en turno no hablaron con los investigadores de la autopsia. A ese testimonio le siguió otro año de espera antes de que se entrevistara a la médica examinadora.

Los guardias retiraron el cadáver de la celda en pocos minutos y el personal penitenciario omitió preservar el lugar como escena forense (Archivo)

Freeman no oculta las críticas ni los rechazos académicos

El análisis de Freeman fue rechazado por al menos una revista académica. Según el propio experto, los evaluadores consideraron que no era apropiado cuestionar los hallazgos de un médico examinador en una publicación arbitrada. Freeman, que tiene doctorados en epidemiología y medicina forense y enseña la materia en dos universidades, planea reenviar el trabajo.

No es patólogo forense certificado —la credencial más alta en el sistema estadounidense—, aunque es miembro de la Faculty of Forensic & Legal Medicine del Royal College of Physicians del Reino Unido y dirige su publicación oficial.

Su trayectoria incluye haber participado en la investigación sobre la muerte de George Floyd en Mineápolis, haber coescrito un metaestudio determinante sobre el “delirio por excitación” como causa de muerte en custodia policial y haber integrado el equipo del fiscal general de Maryland que revisó decenas de muertes bajo custodia clasificadas incorrectamente.

Sobre los posibles autores de un eventual homicidio, Freeman fue categórico: “No tengo idea. Eso no forma parte de ninguna investigación que haya realizado”. Su interés, insistió, se limita a las omisiones del proceso. “Todo lo que me importa es saber cómo esto salió tan mal”, resumió.

Al menos una revista científica rechazó el artículo de Freeman, experto que integró investigaciones sobre muertes bajo custodia como la de George Floyd (The New York Times)

Al concluir su presentación en Londres, Freeman habilitó un código QR con acceso a las fotografías de la autopsia, publicadas ese mismo día por Mark Epstein. “Que cada persona saque sus propias conclusiones”, dijo.

Epstein había sido arrestado en julio de 2019 bajo cargos de tráfico sexual de menores. Según la acusación, entre 2002 y 2005 abusó de decenas de niñas de hasta 14 años en su residencia en el Upper East Side de Nueva York y en su propiedad de Palm Beach. Murió en prisión preventiva antes de que comenzara el juicio.