Un niño de 5 años sufrió una herida de bala dentro de un automóvil en el sector de Brownsville en Miami-Dade (WSVN)

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Un niño de 5 años recibió un disparo mientras estaba sentado dentro de un automóvil en el noroeste del condado de Miami-Dade, Florida, durante una balacera desatada por una discusión entre dos hombres adultos. El menor fue hospitalizado en condición estable, en tanto el tirador huyó del lugar y permanece prófugo.

El incidente ocurrió el sábado cerca de las 16:49 en la intersección de Northwest 21st Avenue y Northwest 60th Street, en el sector de Brownsville, informó CBS Miami.

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Según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), un hombre de 61 años declaró a los agentes que sostenía una discusión verbal con otro individuo cuando este sacó un arma y comenzó a disparar en su dirección. El niño, que se encontraba dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones, fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El tiroteo ocurrió el sábado por la tarde en la intersección de Northwest 21st Avenue y Northwest 60th Street (WSVN)

El menor fue trasladado al hospital y esperan su recuperación

Paramédicos trasladaron al pequeño a un hospital cercano, donde quedó internado en condición estable. Las autoridades no revelaron si el niño tenía algún vínculo familiar con alguno de los dos hombres involucrados en la discusión, ni precisaron la naturaleza exacta de las heridas. Según la MDSO, se espera que el menor se recupere favorablemente.

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Vecinos del barrio expresaron su angustia por la violencia

El episodio sacudió a los residentes de Brownsville. Una vecina que vivió en el área durante 27 años calificó la situación como “terrible” al ser consultada por NBC Miami. Otra mujer, madre de tres hijos, contó que se encontraba en la vereda con sus hijos cuando comenzaron los disparos.

“Escuché los tiros, estaba ahí visitando a mi mamá, y tuve que agarrar a mis hijos y salir corriendo”, dijo la mujer al mismo medio, quien pidió no revelar su identidad por razones de seguridad. También relató que su bebé de un año acababa de dar sus primeros pasos y estaba caminando en la vereda cuando comenzó el tiroteo.

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José Antonio Velázquez, un vecino que lleva siete años en el barrio, señaló que se refugió dentro de su casa en cuanto escuchó las detonaciones, priorizando la seguridad de su nieto de 2 años. “Me siento muy mal, porque en siete años nunca había pasado algo así”, declaró a WSVN.

Residentes del barrio Brownsville manifestaron su angustia ante la violencia ocurrida en la zona (WSVN)

El tirador sigue prófugo y las autoridades piden información al público

El presunto agresor huyó a pie tras el ataque y no fue identificado ni detenido hasta el momento. Las autoridades no difundieron una descripción del sospechoso ni precisaron el móvil de la discusión que desencadenó el tiroteo.

En el audio de la frecuencia de despacho, difundido por Broadcastify, se escucha a un operador describir al sospechoso como un hombre con pijama rojo que disparó contra una camioneta gris.

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Crime Stoppers ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por información que conduzca al arresto del sospechoso (WSVN)

La MDSO solicitó la colaboración de la comunidad para identificar al tirador. Quienes hayan presenciado el incidente o cuenten con imágenes de cámaras de vigilancia del área pueden comunicarse con Miami-Dade Crime Stoppers (al 305-471-TIPS).

Las llamadas pueden realizarse de forma anónima, y quienes aporten información relevante podrían ser elegibles para una recompensa de hasta USD 5.000.