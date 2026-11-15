Miami-Dade busca regular los robots de reparto con límites de velocidad, permisos obligatorios y multas de hasta USD 500

Los robots de reparto llevan años circulando por las veredas de Miami-Dade sin una regulación local que los controle (Opy Morales)

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En Miami-Dade, los pequeños dispositivos autónomos que transportan comidas y paquetes por las veredas del condado operan hoy sin una regulación local específica.

La industria creció con rapidez y el marco normativo no siguió el mismo ritmo: hasta ahora, solo la ley estatal de Florida establece algunas bases mínimas de operación. Eso podría cambiar en los próximos días.

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La Junta de Comisionados del Condado tiene previsto votar el 17 de noviembre una ordenanza que crearía un sistema regulatorio propio, con permisos, límites de velocidad diferenciados, restricciones por zona y un esquema de multas para quienes incumplan las reglas.

De aprobarse, entraría en vigencia 10 días después, salvo que la alcaldesa ejerza su derecho a veto, tal como recoge el texto del proyecto publicado por el condado.

El cuerpo legislativo del condado tiene en su agenda una de las primeras regulaciones locales para robots de reparto en el sur de Florida (Board of County Commissioners)

Cómo y dónde podrán circular los robots

De acuerdo con el texto de la norma, los robots podrán circular a un máximo de 12,8 kilómetros por hora (8 mph) en veredas de uso general. En zonas de alta circulación peatonal, el tope baja a 9,6 km/h (6 mph).

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En los cruces peatonales, el límite asciende a 16 km/h (10 mph), aunque el dispositivo debe detenerse por completo antes de ingresar a la intersección.

Los peatones tendrán prioridad de paso en todo momento. Además, los robots no podrán permanecer inmóviles en la vereda por más de 30 minutos, salvo que estén en plena entrega o ubicados en zonas que el condado habilite para esperas prolongadas.

Tampoco podrán obstruir cruces peatonales, rampas para sillas de ruedas, hidrantes, paradas de transporte público ni zonas de carga y descarga de autobuses, según consta en el proyecto.

La velocidad, la zona y el momento del día determinarán si un robot puede o no estar en la vereda (Serve Robotics)

Las obligaciones para las empresas que los operen

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es el sistema de permisos de operación. En las zonas no incorporadas del condado, los operadores deberán solicitar la habilitación ante el gobierno del condado; dentro de cada municipio, deberán tramitarla ante la ciudad correspondiente. Los permisos tendrán una vigencia de hasta un año.

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Al momento de la solicitud, los operadores tendrán que identificar cada robot, describir el área donde operará e incluir un contacto disponible las 24 horas.

Además, deberán supervisar sus dispositivos en tiempo real e informar al condado, dentro de las 24 horas, cualquier incidente que cause lesiones o daños materiales, de acuerdo con la norma.

La medida también autoriza que los robots exhiban publicidad comercial, pero bajo acuerdos separados que requerirán aprobación de los comisionados. La versión inicial del proyecto solo permitía mostrar el nombre del operador en el dispositivo; fue el Comité de Transporte el que introdujo este cambio en octubre, según el Miami Times.

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Obtener un permiso, contratar un seguro e identificar cada dispositivo serían requisitos mínimos para operar en el condado (Starship)

El esquema de sanciones para quienes incumplan

El régimen sancionatorio distingue entre tipos de infracciones. Operar sin el permiso requerido o sin el seguro correspondiente tendrá una multa de USD 500. Cualquier otra violación costará USD 250 en la primera instancia y USD 500 si se reitera, de acuerdo con el texto de la ordenanza.

La ley de Florida ya exige que los operadores mantengan una cobertura mínima de seguro de USD 100.000 por daños vinculados con sus dispositivos, según consta en el texto.

Los robots tampoco podrán circular durante los horarios en que rige el límite de velocidad en zonas escolares.

Las multas no son el único mecanismo: operar sin permiso o sin seguro conlleva consecuencias distintas a las de otras infracciones (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El costo de poner en práctica la regulación

Un análisis de impacto fiscal elaborado por el viceintendente Roy Coley estimó que aplicar la ordenanza requeriría contratar dos nuevos inspectores de transporte de pasajeros y un empleado administrativo, con un costo combinado de USD 251.773 anuales en salarios y beneficios, tal como consta en el análisis fiscal del condado.

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El mismo informe advirtió que los ingresos por permisos y multas podrían no alcanzar para cubrir ese gasto. “Los ingresos por permisos podrían ser limitados a menos que la industria se expanda de forma sustancial, y las sanciones civiles no deben considerarse una fuente de financiamiento confiable”, sostuvo Coley en el memorando, citado por el diario.

El Código del Condado exige que el programa se financie íntegramente con sus propios ingresos.

El viceintendente del condado advirtió que el programa podría no autofinanciarse con los ingresos que genere (Roy Coley)

El origen de la propuesta y los cambios en el camino

La comisionada Micky Steinberg es la patrocinadora de la ordenanza. Tal como afirmó en declaraciones recogidas por WLRN, el objetivo de la norma no es frenar el uso de los robots, sino encontrar un equilibrio entre la seguridad de los peatones y la calidad de vida en los barrios del condado.

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La propuesta que llega al voto final no es la misma que Steinberg presentó en julio. La versión original contemplaba velocidades más altas y apenas 10 minutos de inactividad permitida.

La comisionada presentó la propuesta en julio y la vio modificada dos veces antes de llegar al voto final (Micky Steinberg)

El Comité de Transporte del condado la modificó el 14 de octubre —redujo los topes y extendió el tiempo de espera— antes de aprobarla por unanimidad, según el Miami Times.

Steinberg también anticipó que la ordenanza volverá a la Junta al cabo de un año, con un informe de seguimiento elaborado por la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava.

La alcaldesa tiene poder de veto sobre la ordenanza y, si la aprueba, deberá rendir cuentas ante la Junta un año después (REUTERS/Marco Bello)

El propósito, dijo, es evaluar el impacto real de la norma en una industria de rápida evolución y evitar consecuencias no deseadas ni sobreregulación, tal como recogió la emisora.

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Si la Junta aprueba la ordenanza, las reglas se aplicarán tanto en los municipios del condado como en las zonas no incorporadas de Miami-Dade.

En las ciudades que no adopten sus propias normas, las del condado serán de aplicación directa y podrán ser ejecutadas por las autoridades locales, de acuerdo con el proyecto publicado por el condado.