Estados Unidos

Miami-Dade busca regular los robots de reparto con límites de velocidad, permisos obligatorios y multas de hasta USD 500

La Junta de Comisionados vota el 17 de noviembre una ordenanza que también obliga a los operadores a monitorear sus dispositivos en tiempo real e informar incidentes en 24 horas

Robot de entrega Coco rosa y naranja con cuatro ruedas en acera de Miami Beach cerca de negocios, edificios, palmeras y personas
Los robots de reparto llevan años circulando por las veredas de Miami-Dade sin una regulación local que los controle (Opy Morales)
Guardar

En Miami-Dade, los pequeños dispositivos autónomos que transportan comidas y paquetes por las veredas del condado operan hoy sin una regulación local específica.

La industria creció con rapidez y el marco normativo no siguió el mismo ritmo: hasta ahora, solo la ley estatal de Florida establece algunas bases mínimas de operación. Eso podría cambiar en los próximos días.

PUBLICIDAD

La Junta de Comisionados del Condado tiene previsto votar el 17 de noviembre una ordenanza que crearía un sistema regulatorio propio, con permisos, límites de velocidad diferenciados, restricciones por zona y un esquema de multas para quienes incumplan las reglas.

De aprobarse, entraría en vigencia 10 días después, salvo que la alcaldesa ejerza su derecho a veto, tal como recoge el texto del proyecto publicado por el condado.

Un hombre de pie ante un atril habla frente a un panel semicircular con varios funcionarios sentados en una sala alfombrada
El cuerpo legislativo del condado tiene en su agenda una de las primeras regulaciones locales para robots de reparto en el sur de Florida (Board of County Commissioners)

Cómo y dónde podrán circular los robots

De acuerdo con el texto de la norma, los robots podrán circular a un máximo de 12,8 kilómetros por hora (8 mph) en veredas de uso general. En zonas de alta circulación peatonal, el tope baja a 9,6 km/h (6 mph).

PUBLICIDAD

En los cruces peatonales, el límite asciende a 16 km/h (10 mph), aunque el dispositivo debe detenerse por completo antes de ingresar a la intersección.

Los peatones tendrán prioridad de paso en todo momento. Además, los robots no podrán permanecer inmóviles en la vereda por más de 30 minutos, salvo que estén en plena entrega o ubicados en zonas que el condado habilite para esperas prolongadas.

Tampoco podrán obstruir cruces peatonales, rampas para sillas de ruedas, hidrantes, paradas de transporte público ni zonas de carga y descarga de autobuses, según consta en el proyecto.

Un hombre, Ali Kashani, interactúa con un robot de reparto amarillo y gris de Serve Robotics en una acera, colocando o retirando una bolsa de papel del compartimento superior abierto
La velocidad, la zona y el momento del día determinarán si un robot puede o no estar en la vereda (Serve Robotics)

Las obligaciones para las empresas que los operen

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es el sistema de permisos de operación. En las zonas no incorporadas del condado, los operadores deberán solicitar la habilitación ante el gobierno del condado; dentro de cada municipio, deberán tramitarla ante la ciudad correspondiente. Los permisos tendrán una vigencia de hasta un año.

Al momento de la solicitud, los operadores tendrán que identificar cada robot, describir el área donde operará e incluir un contacto disponible las 24 horas.

Además, deberán supervisar sus dispositivos en tiempo real e informar al condado, dentro de las 24 horas, cualquier incidente que cause lesiones o daños materiales, de acuerdo con la norma.

La medida también autoriza que los robots exhiban publicidad comercial, pero bajo acuerdos separados que requerirán aprobación de los comisionados. La versión inicial del proyecto solo permitía mostrar el nombre del operador en el dispositivo; fue el Comité de Transporte el que introdujo este cambio en octubre, según el Miami Times.

Robots circulan por la Universidad de Minnesota entregando comida a los estudiantes
Obtener un permiso, contratar un seguro e identificar cada dispositivo serían requisitos mínimos para operar en el condado (Starship)

El esquema de sanciones para quienes incumplan

El régimen sancionatorio distingue entre tipos de infracciones. Operar sin el permiso requerido o sin el seguro correspondiente tendrá una multa de USD 500. Cualquier otra violación costará USD 250 en la primera instancia y USD 500 si se reitera, de acuerdo con el texto de la ordenanza.

La ley de Florida ya exige que los operadores mantengan una cobertura mínima de seguro de USD 100.000 por daños vinculados con sus dispositivos, según consta en el texto.

Los robots tampoco podrán circular durante los horarios en que rige el límite de velocidad en zonas escolares.

Las multas no son el único mecanismo: operar sin permiso o sin seguro conlleva consecuencias distintas a las de otras infracciones (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Las multas no son el único mecanismo: operar sin permiso o sin seguro conlleva consecuencias distintas a las de otras infracciones (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El costo de poner en práctica la regulación

Un análisis de impacto fiscal elaborado por el viceintendente Roy Coley estimó que aplicar la ordenanza requeriría contratar dos nuevos inspectores de transporte de pasajeros y un empleado administrativo, con un costo combinado de USD 251.773 anuales en salarios y beneficios, tal como consta en el análisis fiscal del condado.

El mismo informe advirtió que los ingresos por permisos y multas podrían no alcanzar para cubrir ese gasto. “Los ingresos por permisos podrían ser limitados a menos que la industria se expanda de forma sustancial, y las sanciones civiles no deben considerarse una fuente de financiamiento confiable”, sostuvo Coley en el memorando, citado por el diario.

El Código del Condado exige que el programa se financie íntegramente con sus propios ingresos.

Hombre calvo con barba canosa viste traje oscuro, camisa blanca y corbata gris sobre un fondo negro
El viceintendente del condado advirtió que el programa podría no autofinanciarse con los ingresos que genere (Roy Coley)

El origen de la propuesta y los cambios en el camino

La comisionada Micky Steinberg es la patrocinadora de la ordenanza. Tal como afirmó en declaraciones recogidas por WLRN, el objetivo de la norma no es frenar el uso de los robots, sino encontrar un equilibrio entre la seguridad de los peatones y la calidad de vida en los barrios del condado.

La propuesta que llega al voto final no es la misma que Steinberg presentó en julio. La versión original contemplaba velocidades más altas y apenas 10 minutos de inactividad permitida.

Una mujer de traje oscuro y camisa rosa sonríe junto a un podio de madera en una sala con ventanas amplias
La comisionada presentó la propuesta en julio y la vio modificada dos veces antes de llegar al voto final (Micky Steinberg)

El Comité de Transporte del condado la modificó el 14 de octubre —redujo los topes y extendió el tiempo de espera— antes de aprobarla por unanimidad, según el Miami Times.

Steinberg también anticipó que la ordenanza volverá a la Junta al cabo de un año, con un informe de seguimiento elaborado por la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava.

La alcaldesa tiene poder de veto sobre la ordenanza y, si la aprueba, deberá rendir cuentas ante la Junta un año después (REUTERS/Marco Bello)
La alcaldesa tiene poder de veto sobre la ordenanza y, si la aprueba, deberá rendir cuentas ante la Junta un año después (REUTERS/Marco Bello)

El propósito, dijo, es evaluar el impacto real de la norma en una industria de rápida evolución y evitar consecuencias no deseadas ni sobreregulación, tal como recogió la emisora.

Si la Junta aprueba la ordenanza, las reglas se aplicarán tanto en los municipios del condado como en las zonas no incorporadas de Miami-Dade.

En las ciudades que no adopten sus propias normas, las del condado serán de aplicación directa y podrán ser ejecutadas por las autoridades locales, de acuerdo con el proyecto publicado por el condado.

Temas Relacionados

RegulaciónMiami DadeEstados UnidosRobotsDeliveryComidaFloridaLeyVelocidadMultasPermisosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

5 preguntas que siguen abiertas en el caso Jensen Huang de Nvidia

Qué sabía la empresa de Megaspeed, cómo cayó su CEO en una trampa que los expertos llaman vieja como el mundo y cuántos chips llegaron a China

5 preguntas que siguen abiertas en el caso Jensen Huang de Nvidia

Estados Unidos perdió el estatus de país libre de sarampión que sostuvo durante más de 25 años: 5.400 casos en 2026

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó la decisión tras un año en que los brotes se extendieron a 45 estados y dejaron al menos seis muertos

Estados Unidos perdió el estatus de país libre de sarampión que sostuvo durante más de 25 años: 5.400 casos en 2026

Donald Trump le exigió al Congreso de Estados Unidos que apruebe los fondos para modernizar el control aéreo del país

El presidente pidió financiamiento de urgencia para renovar la infraestructura luego del fallo técnico que derivó en la mayor parálisis de vuelos desde los atentados del 11-S

Donald Trump le exigió al Congreso de Estados Unidos que apruebe los fondos para modernizar el control aéreo del país

El reemplazo de un cable colapsó 17 centros de control aéreo y forzó la mayor paralización de vuelos en Estados Unidos desde el 11-S

La FAA suspendió todas las operaciones aéreas del país durante más de cuatro horas tras una falla en cadena que el gobierno admite que podría repetirse

El reemplazo de un cable colapsó 17 centros de control aéreo y forzó la mayor paralización de vuelos en Estados Unidos desde el 11-S

Nueva York mejorará el acceso a internet de bajo costo mediante un acuerdo con T-Mobile

La compañía dispone de cuatro meses para asegurar transferencias constantes de 25 megabits, eliminar topes de datos y extender las tarifas subsidiadas a toda su cobertura tecnológica sin restringirlas al público general

Nueva York mejorará el acceso a internet de bajo costo mediante un acuerdo con T-Mobile

TECNO

Con descargas falsas están engañando a fans de GTA 6 para robar sus datos y dinero

Con descargas falsas están engañando a fans de GTA 6 para robar sus datos y dinero

La caída de Nvidia puede reducir los ahorros para la jubilación de quienes nunca compraron sus acciones

Así se pueden organizar las aplicaciones en iPhone para evitar tantas distracciones

Cómo evitar intrusos en la red WiFi: desde cambiar la contraseña predeterminada hasta actualizar el router

Cómo cambiar mi número de WhatsApp sin perder los chats y contactos

ENTRETENIMIENTO

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

MUNDO

Ucrania intensifica los ataques contra refinerías rusas para elevar la presión sobre Moscú en las negociaciones

Ucrania intensifica los ataques contra refinerías rusas para elevar la presión sobre Moscú en las negociaciones

Estonia cerrará su frontera con Rusia tras acusar al Kremlin de ordenar un acto de sabotaje contra una fábrica de drones

Hallaron en Hungría casi 20 millones de dólares escondidos en bosques y otros lugares por un exministro de Orbán detenido

Pakistán denunció un ataque con drones que mató a dos soldados en Baluchistán y culpó a la India

Irán informó que un supertanquero con más de 2 millones de barriles de crudo se hundió tras chocar con una mina en Ormuz