La gira conjunta de Usher y Chris Brown acumula cancelaciones y tensiones que sus equipos no logran resolver

Una discusión entre Usher y Chris Brown demoró el inicio del concierto inaugural de su gira en Atlanta por casi dos horas y media

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Usher y Chris Brown protagonizaron un supuesto altercado tras bambalinas durante el primero de los cinco conciertos de su residencia en Atlanta, una escala de la gira conjunta The R&B Tour, que comenzó en junio de 2026.

Según fuentes cercanas a ambos artistas, el episodio dejó al descubierto tensiones acumuladas durante años. Desde entonces, las diferencias entre los músicos quedaron bajo la lupa, mientras seis cancelaciones registradas en la etapa extendida de la gira generan incertidumbre sobre las presentaciones restantes.

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La noche del 5 de noviembre de 2026, el primero de los cinco conciertos programados en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, comenzó con casi dos horas y media de retraso. Según informó inicialmente TMZ y relató luego una fuente cercana a los artistas a PEOPLE, el detonante fue una discusión sobre si debía postergarse el inicio del espectáculo debido al intenso tráfico en los alrededores del estadio.

Brown, de 37 años, quería esperar para que los fanáticos pudieran ingresar; Usher, de 48, prefería comenzar sin más demoras y, según la misma fuente, le reprochó: “¿Crees que conoces Atlanta mejor que yo?”.

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Las diferencias sobre el control creativo de los espectáculos provocaron roces entre ambos cantantes antes del comienzo de la gira - (Grosby)

La tensión entre los artistas viene de antes del inicio de la gira

La fuente consultada subrayó que el conflicto no nació en Atlanta. Quienes integran los equipos de ambos artistas describen su vínculo como una asociación estrictamente profesional, en la que Usher siempre consideró a Brown una persona egocéntrica con dificultades para manejar su temperamento. Los desacuerdos sobre el control creativo de los espectáculos habrían generado fricciones incluso antes de que comenzara la gira, impulsadas en buena medida por los egos enfrentados de dos figuras del R&B acostumbradas a tener la última palabra.

Durante la primera presentación en Atlanta, los cantantes no compartieron el escenario, según informó The Atlanta Journal-Constitution. La situación cambió al día siguiente, cuando ambos interpretaron juntos Back to Sleep e It Depends (Remix), aunque mantuvieron cierta distancia durante las actuaciones.

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En funciones posteriores también intercambiaron abrazos y saludos frente al público. Sin embargo, una fuente citada por PEOPLE sostuvo que esas muestras de cordialidad no reflejaban su relación fuera de escena. “Lo hacían para aparentar”, aseguró el informante, quien añadió que los músicos seguían sin dirigirse la palabra entre bastidores.

La gira The R&B Tour dio de baja seis presentaciones adicionales en ciudades como Los Ángeles y Miami Gardens con reembolsos a los compradores (REUTERS/Yara Nardi)

Los conciertos en Los Ángeles y Miami ya fueron cancelados

Las versiones sobre las tensiones entre ambos artistas coincidieron con nuevas cancelaciones. El concierto del lunes 16 de noviembre en el SoFi Stadium de Inglewood, California, y el del 6 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, figuran como cancelados en Ticketmaster, que informó sobre los reembolsos correspondientes. En cambio, las presentaciones del 15 de noviembre en Inglewood y del 3 y 5 de diciembre en Miami Gardens permanecen programadas. Con estas dos bajas, el total de conciertos cancelados durante la ampliación de la gira anunciada en agosto asciende a seis.

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Una fuente consultada por PEOPLE atribuyó las últimas cancelaciones a los conflictos entre los cantantes y descartó que respondieran a una baja venta de entradas. Sin embargo, los organizadores no confirmaron públicamente esa explicación. }

Las cuatro suspensiones anteriores, correspondientes a Baltimore, Cincinnati, Columbia (Carolina del Sur) e Indianápolis, habían sido justificadas con la necesidad de “priorizar la salud y el bienestar del equipo de gira”.

Chris Brown negó la pelea en sus redes sociales

Tras los primeros informes de TMZ sobre el supuesto altercado en Atlanta, Brown publicó en sus historias de Instagram un breve mensaje en el que desestimó los rumores: “Internet miente. No se lo crean”. Usher, en cambio, no hizo declaraciones públicas sobre el conflicto. Los representantes de ambos artistas tampoco respondieron a las consultas de PEOPLE al cierre de su informe.

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Chris Brown desmintió el reporte sobre la pelea en su cuenta de Instagram, mientras que Usher mantuvo silencio ante la prensa (REUTERS/Jaimi Joy)

La situación tiene un componente adicional relacionado con Brown. El 26 de octubre, un tribunal del Reino Unido le impuso una condena de ocho meses de prisión, suspendida durante 12 meses, tras declararse culpable de una agresión ocurrida en una discoteca de Londres en 2023. La resolución judicial coincidió con el período en el que se anunciaron las cuatro primeras cancelaciones de la gira, aunque los organizadores no las vincularon oficialmente con el proceso.

Nueve fechas siguen en pie, pero la incertidumbre es total

Al 14 de noviembre, ocho presentaciones permanecen en el calendario de The R&B Tour, según Ticketmaster. La próxima está prevista para el domingo 15 de noviembre en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Luego figuran dos conciertos en Nueva Orleans, los días 20 y 21 de noviembre; uno en Houston, el 24; dos en Miami Gardens, el 3 y 5 de diciembre; y el cierre en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, el 11 y 12 de diciembre.

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La residencia de cinco funciones en Atlanta finalizó el 11 de noviembre, por lo que ya no forma parte de las fechas pendientes. Una fuente citada por PEOPLE advirtió que ni siquiera los equipos de los artistas tenían certeza de que ambos compartirían el escenario en la próxima presentación.

Según el mismo informante, los compromisos económicos de la gira y las obligaciones asumidas con el público son factores que favorecen la continuidad de los espectáculos. “Ahora mismo se odian de verdad”, afirmó la fuente, que consideró necesario que ambos cantantes conversen directamente para resolver sus diferencias.

Por el momento, la gira mantiene su calendario de actuaciones, aunque las recientes cancelaciones y los rumores sobre la relación entre sus protagonistas alimentan la incertidumbre.

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