La suspensión de vuelos en EEUU dejó al descubierto décadas de demora en la modernización del sistema de aviación

Una falla en las telecomunicaciones paralizó el espacio aéreo de Estados Unidos durante más de cuatro horas (REUTERS/Jim Vondruska)

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Una falla de telecomunicaciones paralizó el espacio aéreo de Estados Unidos durante más de cuatro horas el viernes. Los conmutadores y enrutadores del sistema de control aéreo se saturaron durante la instalación de nueva tecnología y distribuyeron datos inconsistentes entre los centros operativos del país. Miles de pasajeros quedaron varados. El episodio expuso la fragilidad de una infraestructura que lleva décadas sin una renovación profunda.

El paro fue decretado por la Administración Federal de Aviación (FAA) alrededor de las 16:00 del jueves en la costa este y alcanzó a todos los aeropuertos del país. Los aviones ya en vuelo continuaron hacia sus destinos, y la FAA autorizó el reinicio de operaciones una vez que confirmó la estabilidad de los sistemas.

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Según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, el viernes se registraron más de 9.000 vuelos demorados y más de 7.000 cancelados, según informó CNBC, aunque no todas las interrupciones tuvieron como causa el paro nacional. Las cancelaciones continuaron el sábado: ya superaban los 3.000 vuelos.

Segundo paro nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001

Fue solo la segunda vez que la FAA decretó un paro nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El anterior ocurrió en enero de 2023, cuando falló el sistema de notificación a pilotos.

Markwayne Mullin informó que la falla no respondió a una acción deliberada (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En esta ocasión, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó cualquier hipótesis de ataque externo: la falla ocurrió durante el proceso de incorporación de nuevo equipamiento, no por una acción deliberada.

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Funcionarios de inteligencia y miembros de los comités de supervisión del Congreso consultados por MS Now coincidieron en que no hay indicios de un ciberataque ni de intervención terrorista.

La incompatibilidad entre los sistemas viejos y los nuevos

Sean Duffy, secretario de Transporte, explicó en una conferencia de prensa que el problema se originó en los conmutadores y enrutadores del sistema antiguo, que no toleraron el volumen de datos que los nuevos sistemas digitales transmitían. Sheldon Jacobson, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Illinois con más de 30 años de investigación en seguridad aérea, ofreció una imagen para ilustrar el fenómeno: “Imaginá una manguera de incendios que alimenta una pajita. Algo de agua pasa, pero la mayor parte no”.

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Jacobson aclaró que esa interpretación surge de las descripciones oficiales, no de una verificación independiente. Con todo, señaló que la raíz del problema es la transición misma: mantener simultáneamente sistemas viejos y nuevos genera incompatibilidades que son difíciles de anticipar y controlar.

El paro afectó los 22 centros que gestionan vuelos en altitud de crucero

El sistema de control aéreo de Estados Unidos se organiza en 22 centros distribuidos en todo el territorio. Cada uno gestiona los vuelos que atraviesan su zona a altitud de crucero —alrededor de 9.000 metros (30.000 pies)—, y los traspasa al siguiente centro a medida que la aeronave avanza. Esos 22 centros fueron los afectados el viernes.

Los aviones que ya habían abandonado el espacio aéreo continental antes del paro pudieron continuar hacia sus destinos, ya que los 22 centros afectados no tienen jurisdicción fuera del territorio de Estados Unidos.

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El gobierno admite que habrá más interrupciones durante la modernización

El gobierno de Estados Unidos descartó la hipótesis de un ciberataque o una intervención terrorista en el incidente (REUTERS/Jim Vondruska)

El gobierno reconoció que el sistema de aviación lleva décadas operando con equipamiento obsoleto. La red de comunicaciones entre los centros de control todavía utiliza en parte cables de cobre y computadoras antiguas. Algunas instalaciones emplean discos flexibles para procesar información meteorológica crítica. La FAA informó la semana pasada que reemplazará esos discos en más de 400 instalaciones antes de fines de 2028.

El Congreso aprobó USD 12.500 millones en 2025 para modernizar el sistema. Duffy pidió el viernes otros USD 50.000 millones para acelerar el proceso. La petición llegó el mismo día del paro.

Duffy reconoció que el camino hasta una red completamente renovada es largo y que las interrupciones no terminarán con la inversión. “Va a haber incidentes”, dijo. “No sabemos cuándo ni cómo van a ocurrir, pero van a ocurrir”. Jacobson coincidió: mientras los sistemas viejos y nuevos coexistan, nuevas fallas son predecibles, aunque su magnitud y momento sean imposibles de anticipar.

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La seguridad aérea, según los especialistas, no estuvo comprometida

Pese al caos en los aeropuertos, los especialistas fueron categóricos sobre la seguridad. “La seguridad es lo primero, y eso se preservó”, afirmó Jacobson en declaraciones a USA Today. El paro fue, en su interpretación, una medida de protección: restringir el tráfico cuando las comunicaciones se vuelven poco confiables reduce el riesgo de que los controladores pierdan la separación entre aeronaves.

Para los pasajeros con vuelos próximos, Jacobson recomendó verificar el estado de los vuelos antes de salir al aeropuerto, seguir de cerca los vuelos de conexión y tener alternativas a mano. La modernización del sistema llevará años, y las demoras pueden extenderse más allá de la interrupción inicial.

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La avería de comunicaciones afectó a los 22 centros que coordinan los vuelos comerciales a altitud de crucero (REUTERS/Jim Vondruska)

Ni el presidente Donald Trump ni el vicepresidente JD Vance se pronunciaron sobre el episodio durante las primeras horas del paro, pese a que Trump estuvo activo en redes sociales durante ese período. Más tarde esa noche, Duffy y Mullin ofrecieron una conferencia de prensa desde la Casa Blanca para explicar la falla y descartar un ataque deliberado.

Fuentes consultadas por MS Now señalaron que, ante una situación de este alcance, es esperable que el gobierno explique públicamente desde el principio qué ocurrió, qué se está haciendo y cuáles son las implicancias para el sistema.