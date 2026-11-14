Estados Unidos

Estados Unidos advierte que su control aéreo va a seguir fallando y pide USD 50.000 millones

Más de 12.500 vuelos cancelados desde el viernes. El secretario de Seguridad Nacional apunta a los equipos nuevos y no ve pruebas de ciberataque

Según el gobierno, la saturación de datos en routers viejos provocó la paralización de los despegues en Estados Unidos durante más de cuatro horas. (REUTERS/Elijah Nouvelage)
Según el gobierno, la saturación de datos en routers viejos provocó la paralización de los despegues en Estados Unidos durante más de cuatro horas. (REUTERS/Elijah Nouvelage)
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El gobierno de Estados Unidos explicó por qué el viernes se frenaron todos los despegues del país: equipos de red viejos se saturaron de datos y empezaron a fallar. Lo dijo esa noche en la Casa Blanca el secretario de Transporte Sean Duffy, informó The New York Times. La orden duró más de cuatro horas, según The Wall Street Journal.

¿Qué causó la falla?

Los radares y otras comunicaciones del control aéreo empezaron a fallar a las 15:36, hora del este de Estados Unidos, cuando routers viejos se sobrecargaron de datos, explicó Duffy. Los routers son los equipos que dirigen el tráfico de datos dentro de una red.

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Las fallas no fueron generales, pero sí lo bastante extendidas como para ordenar la paralización nacional, dijo el funcionario, según The New York Times.

“Lo que tenemos es un sistema de control aéreo increíblemente viejo”, afirmó Duffy, según The New York Times. Anticipó que, hasta que se hagan mejoras importantes, “va a seguir fallando”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el control aéreo "va a seguir fallando" hasta que se renueve el sistema. REUTERS/Elizabeth Frantz
El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que el control aéreo "va a seguir fallando" hasta que se renueve el sistema. REUTERS/Elizabeth Frantz

¿Fue un ciberataque?

El gobierno dice que no hay pruebas. “No vimos ninguna prueba de que esto haya sido un ciberataque”, sostuvo el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, de acuerdo con el mismo diario.

Los dos funcionarios no coincidieron en un punto. Mullin sugirió que lo que desbordó a la infraestructura vieja fueron los equipos y la tecnología nuevos que sumó el departamento de Duffy. Duffy insistió en que la causa fueron los equipos antiguos y no las mejoras recientes.

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¿Cuántos vuelos se cancelaron?

Entre el viernes y la mañana del sábado se cancelaron 12.506 vuelos, según el sitio FlightAware, citado por ABC News. El viernes hubo 9.132 cancelaciones y 7.030 demoras. El sábado a la mañana ya había 3.374 vuelos cancelados y 1.008 demorados.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que no vieron pruebas de un ciberataque contra el control aéreo. (REUTERS/Sandra Stojanovic)
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que no vieron pruebas de un ciberataque contra el control aéreo. (REUTERS/Sandra Stojanovic)

¿Cuándo se normaliza?

Duffy advirtió que va a llevar “un tiempo”. Estimó que los horarios estarán normalizados del todo para cuando empiece la temporada de viajes del Día de Acción de Gracias, el feriado de fines de noviembre, informó The New York Times.

La FAA, la agencia de aviación, dará prioridad a los vuelos comerciales grandes por sobre los privados y los chárter, para sacar primero a los aviones que quedaron en tierra, dijo Duffy.

¿Qué pide el gobierno?

Duffy pidió al Congreso USD 50.000 millones de emergencia antes de fin de año para renovar el control aéreo, informó The New York Times. Hasta ahora reclamaba 30.000 millones. El año pasado, el Congreso aprobó 12.500 millones.

“¿Cuántas veces más tiene que pasar esto para que el Congreso dé el dinero para arreglarlo?”, preguntó. Según el funcionario, las instalaciones que ya pasaron a sistemas digitales no tuvieron ese problema.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respondió en un comunicado que la responsabilidad es del gobierno de Trump y reclamó explicaciones, según The New York Times.

¿Qué puede hacer el pasajero?

Delta, United y Alaska permiten cambiar el vuelo sin pagar diferencia de tarifa, informó The Wall Street Journal. El diario recomienda hacer el cambio desde la aplicación de la aerolínea, porque los vuelos de los próximos días se van a llenar.

Quien decida no viajar y ya haya despachado la valija tiene que avisarle a la aerolínea para recuperarla. Y conviene guardar los comprobantes de comidas, hotel y traslados si se va a reclamar a un seguro de viaje, de acuerdo con el mismo diario.

Más de 12.500 vuelos se cancelaron entre el viernes y la mañana del sábado, según FlightAware. (REUTERS/Sandra Stojanovic)
Más de 12.500 vuelos se cancelaron entre el viernes y la mañana del sábado, según FlightAware. (REUTERS/Sandra Stojanovic)

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