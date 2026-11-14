Estados Unidos

Así se despejó el espacio aéreo de Estados Unidos tras la suspensión de los despegues por una alerta de seguridad

Las imágenes captadas por el rastreador en vivo Flightradar mostraron el antes y el después del cielo estadounidense durante las primeras horas de la interrupción

Despeje del espacio aéreo sobre Estados Unidos esta noche mientras los vuelos aterrizan, pero no pueden despegar, ya que la orden de detención en tierra a nivel nacional de la FAA continúa.
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó el viernes la suspensión nacional de los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, tras detectar problemas graves en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.

La disposición, emitida a las 20:54 UTC, permitió que los aviones que ya estaban en el aire aterrizaran en sus destinos, pero mantuvieron en tierra a las aeronaves pendientes de despegue.

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Las imágenes captadas por el rastreador de vuelos en vivo Flightradar mostraron el despeje del espacio aéreo sobre el país norteamericano durante las primeras horas de la noche del viernes.

Antes de aplicar la medida en todo el país, la FAA había detenido las operaciones aéreas en Chicago a causa de las fallas en las comunicaciones del sistema de control, según informó Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la interrupción que afectó al sistema aéreo no parecería estar relacionada con un ataque informático ni con el uso de inteligencia artificial. En declaraciones al periodista Peter Doocy, de Fox News, el mandatario atribuyó el episodio al deterioro de la infraestructura tecnológica, a la que describió como “vieja y rota” y con 55 años de antigüedad.

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El presidente de Estados Unidos habló sobre la suspensión de vuelos (REUTERS/Aaron Schwartz)
El presidente de Estados Unidos habló sobre la suspensión de vuelos (REUTERS/Aaron Schwartz)

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que especialistas de la FAA investigan el origen de la interrupción. “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas cuando las tengamos”, escribió en una publicación en redes sociales.

La falla se produjo en los centros de control de tráfico aéreo, responsables de las comunicaciones con los aviones que vuelan a más de 5.400 metros de altura. Estados Unidos cuenta con 22 instalaciones de este tipo, ubicadas en puntos centrales de su red aérea, entre ellos Nueva York, Los Ángeles y Atlanta.

El impacto de la suspensión también alcanzó a las conexiones internacionales. La FAA solicitó a Eurocontrol, el organismo encargado de coordinar la navegación aérea en Europa, que frenara las salidas hacia Estados Unidos desde 42 países europeos, entre ellos España, Suecia, Ucrania y Turquía.

La suspensión de despegues en Estados Unidos ya provocó más de 10.500 vuelos demorados y cerca de 1.700 cancelaciones este viernes, mientras continúan las restricciones dispuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los datos de FlightAware, registrados poco después de las 18:30 hora del Este, muestran que los aeropuertos de Chicago concentran la mayor cifra de cancelaciones, con 436 servicios suspendidos. Le siguen Dallas-Fort Worth, con 417; Denver, con 392; Atlanta, con 384; y Charlotte, con 374.

Pasajeros hacen fila ante el centro de asistencia para equipaje después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ordenara una suspensión nacional de los despegues (REUTERS/Elijah Nouvelage)
Pasajeros hacen fila ante el centro de asistencia para equipaje después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ordenara una suspensión nacional de los despegues (REUTERS/Elijah Nouvelage)

La interrupción de las salidas no alcanza a todas las rutas. Algunos vuelos recibieron autorización para partir cuando sus trayectos no incluyen el sobrevuelo del territorio continental estadounidense.

Entre esas excepciones figuran conexiones desde la costa este hacia destinos al otro lado del Atlántico, además de operaciones que parten de aeropuertos de la costa oeste con destino a Hawái y distintos puntos de Asia.

La suspensión de los vuelos superó la duración de la interrupción nacional del tráfico aéreo que afectó al país en enero de 2023. La restricción actual entró en vigor a las 15:54 y, a las 17:30, ya excedía los 95 minutos que duró la paralización registrada hace tres años, de acuerdo con los comunicados de la FAA.

En enero de 2023, la interrupción comenzó cerca de las 7:15 de la mañana y la FAA levantó la medida a las 8:50, tras aproximadamente una hora y 35 minutos. La orden vigente mantiene detenidas las operaciones de salida y permanece activa más allá del tiempo que demandó aquella suspensión nacional.

(Con información de Europa Press)

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