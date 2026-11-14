Estados Unidos

Estos son los aeropuertos de Estados Unidos más afectados por la paralización de vuelos

Miles de pasajeros enfrentan demoras y cambios de itinerario mientras las aerolíneas reordenan aviones y tripulaciones. La administración Trump atribuyó la interrupción a problemas tecnológicos

Miles de pasajeros enfrentan cancelaciones y demoras en Estados Unidos tras la paralización nacional de los vuelos (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
Miles de pasajeros enfrentan cancelaciones y demoras en Estados Unidos tras la paralización nacional de los vuelos (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
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Miles de pasajeros enfrentan cancelaciones y demoras de vuelos en Estados Unidos tras la paralización nacional de operaciones aéreas que se produjo el día anterior. La interrupción afectó la programación de aerolíneas en todo el país y también tuvo consecuencias en conexiones internacionales, informó CNN.

El medio estadounidense indicó que la reanudación de las operaciones no eliminó de inmediato los problemas acumulados. Para este sábado, miles de vuelos previstos continuaban cancelados, mientras las compañías aéreas intentaban reorganizar sus itinerarios y recuperar sus operaciones regulares.

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La situación abre un fin de semana de incertidumbre para viajeros que deben confirmar el estado de sus reservas antes de dirigirse a las terminales. CNN recomendó revisar los canales oficiales de cada aerolínea, dado que las modificaciones pueden variar durante el día.

Nueve aeropuertos concentran parte de las salidas más afectadas

Los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy de Nueva York registran el mayor impacto en sus itinerarios de salida
Los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy de Nueva York registran el mayor impacto en sus itinerarios de salida

Los datos de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24, recogidos por CNN, situaron al Aeropuerto LaGuardia y al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, ambos en Nueva York, entre las terminales con mayores afectaciones en sus vuelos de salida.

La lista también incluyó al Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, Míchigan; al Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, de Louisville, Kentucky; y al Aeropuerto Internacional de Kansas City, en Misuri.

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Además, las complicaciones alcanzaron al Aeropuerto Internacional Birmingham-Shuttlesworth, en Alabama; al Aeropuerto Internacional de Albuquerque, en Nuevo México; al Aeropuerto Internacional Bradley, en Connecticut; y al Aeropuerto Internacional de Spokane, en Washington.

El seguimiento de Flightradar24 refleja el estado de los vuelos programados, aunque la magnitud de las cancelaciones y retrasos puede modificarse a medida que las aerolíneas reprograman aviones y tripulaciones. Por ese motivo, el medio señaló que los pasajeros deben consultar de forma directa con su compañía antes de trasladarse al aeropuerto.

Las aerolíneas deben reubicar a pilotos y auxiliares de vuelo

Las aerolíneas deben reubicar a pilotos y auxiliares de vuelo que excedieron sus límites reglamentarios de jornada (REUTERS/Jim Vondruska)
Las aerolíneas deben reubicar a pilotos y auxiliares de vuelo que excedieron sus límites reglamentarios de jornada (REUTERS/Jim Vondruska)

La recuperación de la red aérea depende de algo más que volver a autorizar despegues. Las empresas deben resolver el desfase en la ubicación de sus aeronaves y de sus equipos de trabajo, explicó CNN al detallar las consecuencias operativas de la suspensión.

Pilotos y auxiliares de vuelo que quedaron fuera de sus ciudades de origen o que superaron sus límites de jornada deben ser reasignados antes de volver a operar. La reorganización de las tripulaciones y de las aeronaves puede extender el impacto de una interrupción incluso después de que se restablezcan los vuelos nacionales.

Expertos consultados por la cadena aseguraron que el sistema podría necesitar varios días para recuperar la normalidad. La acumulación de retrasos repercute en vuelos posteriores, ya que una aeronave que no despega a tiempo puede afectar conexiones y rutas programadas para el resto de la jornada.

Ante este escenario, los viajeros con escalas o compromisos sensibles al horario pueden enfrentar cambios adicionales. El medio subrayó que la revisión constante de las notificaciones de la aerolínea resulta clave mientras continúe el proceso de normalización.

La administración Trump atribuyó la interrupción a fallas tecnológicas

La administración de Donald Trump vinculó el episodio con una interrupción de las telecomunicaciones que obligó a emitir una orden nacional de detención de vuelos, una medida poco frecuente en el sistema aéreo estadounidense.

De acuerdo con lo expuesto por la Casa Blanca, el problema estuvo relacionado con la antigüedad de la tecnología utilizada para el control del tráfico aéreo y con la sobrecarga de los equipos encargados de encaminar las comunicaciones. La actualización de la infraestructura aérea quedó en el centro de las explicaciones oficiales sobre el incidente.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, sostuvo que volar es seguro tras la reanudación de las operaciones. A la vez, pidió al Congreso fondos para modernizar los sistemas tecnológicos que respaldan el control de tránsito aéreo, tal como informó CNN.

La evolución de las cancelaciones dependerá de la capacidad de las aerolíneas para recomponer sus cronogramas y de que no se registren nuevas fallas en los sistemas de comunicación y control.

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