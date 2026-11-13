Estados Unidos frenó todos los despegues: qué se sabe y qué falta saber de la falla del control aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió todos los despegues en el país tras una falla en las comunicaciones del control aéreo. (REUTERS/Jonathan Ernst)

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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos prohibió este viernes todos los despegues en el país. El aviso de su centro de comando salió a las 15:54, hora del este de Estados Unidos, después de una falla en las comunicaciones del control aéreo. La medida rige hasta nuevo aviso.

Es la tercera paralización nacional en décadas, según The New York Times. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

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¿Qué falló?

El problema está en los centros de control de ruta, que guían a los aviones cuando ya están en altura, entre un aeropuerto y otro. Son 22 en todo el país y manejan los vuelos por encima de unos 5.500 metros, según ABC News.

Un vocero de la FAA dijo a Business Insider que las fallas afectan a “varios” centros. El secretario de Transporte, Sean Duffy, escribió en X que afectan a “todos”.

En un comunicado posterior, la agencia informó que hubo un corte “temporal” de las telecomunicaciones y que frenó todos los vuelos por precaución, según Bloomberg.

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La falla está relacionada con las frecuencias de radio que usan pilotos y controladores, dijeron tres personas al tanto del tema a The Washington Post. Una fuente de aviación le dijo a CNN que cayeron al mismo tiempo radares y frecuencias de radio. Un mensaje interno de Alaska Airlines, al que accedió CNBC, menciona problemas en los dos sistemas.

¿Fue un ataque?

La falla afecta a los centros de control de ruta, que guían a los aviones por encima de unos 5.500 metros de altitud. (REUTERS/Aaron Schwartz)

El gobierno dice que no hay indicios. “Esto no es otro 11 de septiembre. Es una caída de telecomunicaciones”, afirmó ante periodistas el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, según The New York Times. Aclaró que todavía no conocen la causa y que no descartan nada.

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Los primeros informes no apuntan a un ciberataque, dijeron a CNN dos funcionarios de las fuerzas de seguridad.

El FBI no cree que se trate de un ciberataque ni de un delito, informó Bloomberg, que cita a una fuente al tanto del tema. Según esa fuente, una de las líneas de investigación es si la falla fue causada por una actualización de software.

Microsoft trabaja desde el jueves para resolver una caída global de sus servicios. No hay indicios de que los dos episodios estén relacionados, según Bloomberg.

El gobierno dice que no hay indicios de un ataque. Una de las líneas de investigación es si la falla fue causada por una actualización de software, según Bloomberg. (FlightRadar)

¿Tiene que ver la inteligencia artificial?

No se sabe. La FAA anunció el martes que extendería a todo el país una nueva herramienta de inteligencia artificial, llamada SMART, que asesora a los controladores, informó The Washington Post. La empresa que la desarrolla afirmó que la paralización no es resultado de su sistema, según The New York Times.

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Cuando le preguntaron si ese sistema podía estar relacionado con la falla, Mullin respondió: “Eso es lo que estamos analizando”, según el mismo medio.

¿Qué pasa con los aviones que ya estaban volando?

Siguen hasta su destino y aterrizan. La orden solo impide despegar. “Todos los vuelos están localizados”, informó la FAA, según Bloomberg.

A las 16:30 había más de 1.000 aviones en el aire rumbo a aeropuertos de Estados Unidos, de acuerdo con el sitio Flightradar24, citado por The New York Times.

Los pilotos están entrenados para volar sin comunicaciones y existen sistemas de respaldo para esos casos, explicó a NBC News el especialista en seguridad aérea Jeff Guzzetti. Calificó la falla de “extraordinaria” y dijo que no sabe qué pudo causarla.

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¿Cuánta gente quedó varada?

A las 18 había más de 10.000 vuelos demorados y otros 1.700 cancelados, según el sitio FlightAware, citado por The New York Times. Para el resto del día quedaban programados más de 30.000 despegues y aterrizajes, de acuerdo con la aplicación Flighty, citada por el mismo diario.

El jueves pasaron por los controles de los aeropuertos unos 2,5 millones de personas, según datos de la TSA, la agencia que controla la seguridad en los aeropuertos, citados por el mismo diario.

Las demoras promedio superaban los 75 minutos en Newark. En Houston eran de 60 minutos y en el aeropuerto O’Hare de Chicago, de 90, las dos en aumento, según el sistema de monitoreo de la FAA citado por Business Insider.

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En la torre de control de Newark, un controlador dijo por radio: “Sé tan poco como todos. Nadie me informa nada”. La frase quedó registrada en LiveATC, un sitio que transmite las comunicaciones de las torres, y la difundió NBC News.

¿Cuándo vuelven a despegar?

Todavía no hay hora. “Esto no se va a resolver en una hora. Va a llevar tiempo”, dijo Mullin, según The New York Times. Consultado por los plazos, respondió que no habían hablado de ninguno, informó Business Insider.

Si la demora se alarga, las tripulaciones llegan a su límite legal de horas de trabajo y los vuelos atrasados pueden pasar a cancelados, lo que afectaría todo el fin de semana, advirtió The New York Times.

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¿Qué pasa con los vuelos desde otros países?

La FAA informó que analiza caso por caso los vuelos internacionales que van hacia Estados Unidos.

Un funcionario de un aeropuerto de Canadá dijo a Bloomberg que todos los vuelos con destino a Estados Unidos están demorados y en espera. Agregó que puede haber problemas con los vuelos internacionales que cruzan el espacio aéreo de ese país sin aterrizar.

El aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México informó que sus vuelos desde y hacia Estados Unidos están afectados, según The New York Times. El aeropuerto Pearson de Toronto dijo que el viernes a la tarde no estaba llegando ningún vuelo programado desde ese país, de acuerdo con el mismo diario.

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Algunos vuelos internacionales pudieron despegar de Boston y Nueva York hacia Europa y Asia, con demora, después de anunciada la orden, según Flightradar24, citado por The New York Times.

¿Qué dijeron las aerolíneas?

United informó que sus vuelos en el aire continúan y que no saldrán nuevos vuelos internos mientras dure la orden, según Bloomberg. Delta dijo que sus vuelos están afectados, de acuerdo con Business Insider. American Airlines anticipó que su programación se vería afectada el resto del día, informó The New York Times.

Las acciones de las aerolíneas cayeron después del cierre de la Bolsa. A las 17:03 de Nueva York, JetBlue bajaba 3,5%, American 1,7%, United 1,5% y Delta 1,3%, según Bloomberg.

¿Había pasado antes?

Dos veces. La primera fue el 11 de septiembre de 2001, después de los atentados. La segunda, el 11 de enero de 2023, cuando contratistas borraron por error archivos del sistema que avisa a los pilotos sobre riesgos. Aquella vez duró unos 90 minutos. Los dos datos son de The New York Times.

La FAA viene sufriendo fallas en sus instalaciones en los últimos años por equipos viejos, informó Bloomberg. En 2025 inició una renovación con USD 12.500 millones aprobados por el Congreso, y Duffy pide otros USD 30.000 millones. Su departamento reiteró el pedido por carta esta semana.

Lo que todavía no se sabe

La FAA no informó qué causó la falla ni a qué hora se levanta la orden. Tampoco está claro si afectó solo las radios o también el radar, según The Wall Street Journal.