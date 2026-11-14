Trump descartó que un ciberataque o la inteligencia artificial hayan provocado la suspensión de vuelos en Estados Unidos

Donald Trump descartó indicios de un ciberataque y atribuyó la falla en los vuelos al deterioro de la infraestructura tecnológica.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la interrupción que afectó al sistema aéreo estadounidense no parece estar relacionada con un ataque informático ni con el uso de inteligencia artificial.

En declaraciones al periodista Peter Doocy, de Fox News, el mandatario atribuyó el episodio al deterioro de la infraestructura tecnológica, a la que describió como “vieja y rota” y con 55 años de antigüedad.

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Trump también señaló que nadie se había adjudicado la responsabilidad del incidente, algo que, según su interpretación, sería habitual si se tratara de un ciberataque de gran escala contra infraestructura crítica.

Los aeropuertos de Chicago, Dallas-Fort Worth, Denver, Atlanta y Charlotte concentran la mayor cantidad de suspensiones operativas (REUTERS/Elijah Nouvelage)

Poco después de sus declaraciones, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) comenzó a levantar las restricciones que mantenían suspendidos los despegues en los aeropuertos del país.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó que la suspensión de los despegues se originó por una falla en los equipos que gestionan las comunicaciones del sistema aéreo. Según indicó, los conmutadores y enrutadores se saturaron de datos, dejaron de funcionar y obligaron a la FAA a detener temporalmente todas las salidas del país por razones de seguridad.

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Markwayne Mullin afirmó que no existen rastros ni comunicaciones sospechosas que señalen un sabotaje contra el sistema (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En la misma conferencia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que por el momento no hay indicios de que la falla en el sistema aéreo haya sido provocada por un ciberataque o por inteligencia artificial. De todos modos, aclaró que la investigación continúa y que esa posibilidad aún no fue descartada por completo.

“No he visto ninguna prueba de que el incidente se tratara de un ciberataque o de inteligencia artificial”, sostuvo Mullin. Poco después, añadió: “Seguimos analizando la posibilidad de un ciberataque, no lo descartamos”.

Mullin sostuvo que incorporar tecnología nueva a una red de control aéreo antigua terminó por sobrecargar el sistema. Por eso, reclamó una renovación integral de la infraestructura y estimó que el proyecto demandaría cerca de US$ 50.000 millones.

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La suspensión de los despegues en Estados Unidos generó este viernes más de 10.500 demoras y alrededor de 1.700 vuelos cancelados, de acuerdo con datos de FlightAware relevados poco después de las 18:30, hora del Este.

Chicago fue el aeropuerto con más cancelaciones, con 436 vuelos suspendidos. Detrás quedaron Dallas-Fort Worth, con 417; Denver, con 392; Atlanta, con 384; y Charlotte, con 374.

La interrupción también afectó los vuelos internacionales. La FAA pidió a Eurocontrol que suspendiera temporalmente las salidas con destino a Estados Unidos desde 42 países de Europa, entre ellos España, Suecia, Ucrania y Turquía.