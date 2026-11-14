Estados Unidos

Estados Unidos levantó la prohibición de despegues en sus aeropuertos tras cuatro horas de interrupción

La suspensión del viernes fue la segunda orden nacional de detención de todas las salidas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. “No sé si este escenario se repetirá”, declaró el secretario de Transporte estadounidense

Una aeronave en la plataforma tras la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU de suspender las operaciones (REUTERS/Eduardo Munoz)
Una aeronave en la plataforma tras la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU de suspender las operaciones (REUTERS/Eduardo Munoz)
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó la suspensión nacional de los despegues que paralizó durante horas el espacio aéreo del país, aunque los equipos técnicos continúan con la revisión de los problemas de comunicaciones que provocaron miles de demoras y cancelaciones.

La interrupción afectó a los centros de control que gestionan el tránsito aéreo entre aeropuertos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la falla a una sobrecarga de datos en los equipos de red más antiguos. Los conmutadores y enrutadores recibieron un volumen de información que excedió su capacidad y dejaron de operar.

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Duffy aclaró que la avería no dejó fuera de funcionamiento todas las comunicaciones ni todos los radares del sistema aéreo. La decisión de detener las salidas respondió a criterios de precaución, mientras la FAA evaluaba el alcance del problema y garantizaba el aterrizaje de los aviones que ya se encontraban en vuelo.

La orden nacional comenzó a las 15:54, hora del Este, tras una primera restricción en Chicago por fallas de comunicación. Durante la vigencia de la medida, las aeronaves en tierra no pudieron despegar, mientras los vuelos internacionales hacia Estados Unidos quedaron sujetos a una evaluación individual.

Una torre de control permanece en pie después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitiera una orden nacional de suspensión de operaciones (REUTERS/Brendan McDermid)
Una torre de control permanece en pie después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitiera una orden nacional de suspensión de operaciones (REUTERS/Brendan McDermid)

La normalización de las salidas no evitó una alteración extendida en los itinerarios. El rastreador de vuelos FlightAware registró unas 4.700 cancelaciones, además de miles de demoras, una situación que dejó a decenas de miles de pasajeros varados en aeropuertos de todo el país.

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Los mayores impactos se concentraron en algunos de los principales nodos de la red aérea estadounidense, entre ellos Chicago, Dallas-Fort Worth, Denver, Atlanta y Charlotte. Las aerolíneas debieron reprogramar servicios, modificar conexiones y organizar la salida de los aviones retenidos durante la restricción.

Tres fuentes citadas por la agencia Reuters indicaron que las fallas involucraron una red de telecomunicaciones operada por L3Harris, encargada de manejar frecuencias de radio que permiten la comunicación entre los controladores de tránsito aéreo y los pilotos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que no existían indicios de una amenaza contra el país y afirmó que no había pruebas de que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque o con sistemas de inteligencia artificial.

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, habla mientras el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, observa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, habla mientras el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, observa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Nunca hubo vidas en peligro”, sostuvo Mullin durante una declaración ante periodistas en la Casa Blanca. El funcionario añadió que ningún vuelo estuvo en riesgo y que la FAA mantuvo el control de las operaciones aéreas. A su vez, pidió evitar comparaciones con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las especulaciones sobre la causa del apagón.

Mullin indicó, de todos modos, que las autoridades mantenían abierta la revisión de todas las hipótesis. “Seguimos analizando la posibilidad de un ciberataque, no lo descartamos”, afirmó.

El presidente Donald Trump también fue informado sobre el episodio. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional coincidieron en que, hasta ese momento, no había señales de una acción deliberada contra la infraestructura aérea estadounidense.

La suspensión del viernes fue la segunda orden nacional de detención de todos los despegues desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior se produjo en enero de 2023, cuando una falla en un sistema informático de la FAA obligó a detener temporalmente las salidas domésticas durante menos de dos horas.

El episodio volvió a poner atención sobre el estado de la infraestructura de control aéreo de Estados Unidos. El sistema enfrenta problemas de equipamiento, comunicaciones y falta de controladores, mientras la FAA busca reemplazar redes y tecnologías antiguas.

Duffy solicitó al Congreso USD 50.000 millones para modernizar el sistema de control de tránsito aéreo. El pedido apunta a financiar mejoras en comunicaciones, radares, centros de control y otras herramientas necesarias para sostener las operaciones aéreas en el país.

(Con información de Reuters)

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