El sable de Darth Vader supera los 4 millones de dólares en una subasta y bate el registro histórico de Star Wars

El sable de luz original de Darth Vader se vendió por 4.875.000 dólares en Dallas y estableció el récord mundial para un coleccionable de Star Wars - (Crédito: BF Distribution)

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El sable de luz de Darth Vader empleado en las películas Star Wars: El Imperio contraataca (1980) y Star Wars: El retorno del Jedi (1983) se vendió por USD 4.875.000 en una subasta celebrada el jueves 12 de noviembre en Dallas, batiendo el récord mundial de precio para cualquier coleccionable de la saga. La venta, organizada por Heritage Auctions, no solo superó la marca anterior para un artículo de utilería de Star Wars, sino que también consolidó a la casa de subastas como la principal plataforma para las reliquias más codiciadas de la franquicia.

El objeto en cuestión es el sable de luz original con el que David Prowse, quien vistió el traje de Vader en pantalla, y el especialista olímpico de esgrima Bob Anderson rodaron los duelos de la saga. La pieza cobra especial relevancia porque fue el arma que el personaje blandió durante el clímax de El Imperio contraataca, en la famosa secuencia de la Ciudad de las Nubes donde Vader le revela a Luke Skywalker (interpretado por Mark Hamill) que es su padre. La voz del villano perteneció a James Earl Jones a lo largo de la trilogía original.

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Heritage Auctions identificó el artículo como el sable de luz de duelo “hero” —término que en la industria designa al accesorio de mayor calidad, apto para primerísimos planos— y lo describió como “screen-matched”, es decir, verificado mediante análisis cuadro a cuadro contra el metraje original para confirmar que se trata exactamente del mismo utilizado en el rodaje.

David Prowse y el especialista de esgrima Bob Anderson empuñaron el arma durante la filmación de la escena donde el villano revela su paternidad a Luke Skywalker

El precio superó en USD 1.000.000 el récord anterior de la franquicia

La cifra alcanzada el jueves deja atrás en USD 1.000.000 la marca previa que la propia Heritage Auctions ostentaba con la venta de la pintura original del póster de Star Wars: Episodio IV — Una nueva esperanza, de Tom Jung, adjudicada por USD 3.875.000.

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También eclipsó el récord para una utilería usada en pantalla, que hasta ese momento pertenecía al sable de luz de Luke Skywalker y al dispositivo de efectos de la mano cercenada —vendido por la misma casa en julio de 2026 por USD 3.750.000.

No es la primera vez que el sable de Vader protagoniza noticias en el mercado de coleccionables. En septiembre de 2025 fue adjudicado por Propstore por USD 3.654.000, una cifra que en su momento también estableció el récord para una utilería de Star Wars usada en rodaje. Apenas cuatro meses después de que Heritage rompiera esa marca con el sable de Skywalker, la pieza volvió al mercado y se impuso con una cifra aún mayor.

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El sable de Darth Vader utilizado en "The Empire Strikes Back" salió a subasta con una base de un millón de dólares (Heritage Auctions)

La subasta reunió el mayor conjunto de sables de luz de Star Wars en la historia

La venta del sable de Vader fue la pieza central de la Ultimate Star Wars Auction de Heritage, que también incluyó 27 sables de luz adicionales pertenecientes a personajes de los Episodios I al IX, además de utilería y material de las series televisivas de la franquicia. Según la casa de subastas, se trató de la colección más extensa de estos accesorios jamás reunida para una subasta pública.

Heritage Auctions acumula ahora récords de subasta en las tres grandes categorías del coleccionismo de Star Wars: utilería usada en pantalla, obras de arte originales y miniaturas de filmación. Esta última marca fue establecida en 2023, cuando el X-wing de Red Leader, verificado como el que aparece en las películas, alcanzó los USD 3.135.000.

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La venta se enmarca en los festejos por los 50 años de la saga

La operación tiene lugar en medio de los preparativos para el 50.º aniversario del estreno del primer largometraje de la franquicia, estrenado el 25 de mayo de 1977. Disney relanzará la cinta en cines a partir del 19 de febrero de 2027. Lynwen Brennan, copresidenta de Lucasfilm, señaló en un comunicado que “es increíblemente especial conmemorar el 50.º aniversario devolviendo la versión original de Star Wars a las salas para que el público pueda vivir esta parte de la historia del cine en la pantalla grande”.

La subasta organizada en Texas congregó una colección de 27 sables de luz pertenecientes a nueve episodios y a las series de televisión de la franquicia - (Captura de video)

Brennan anticipó que la celebración se extenderá a lo largo de todo el año, con lanzamientos como la serie Ahsoka y la nueva película Star Wars: Starfighter, cuyo estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027, además de mercancía exclusiva, publicaciones y experiencias interactivas para los fanáticos.

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Hamill, de 74 años, reflexionó sobre el hito en una entrevista publicada en abril por USA Today. “No parece que hayan pasado 50 años, y eso te hace sentir viejo”, dijo el actor, quien recordó haber revisado un cuaderno de notas de 1976 con apuntes de producción. “Traía tantos recuerdos... el tiempo vuela cuando uno la está pasando bien”, añadió.

La franquicia, que transformó la industria cinematográfica con sus innovaciones técnicas a finales de los años 70, continúa activa con nuevas producciones audiovisuales, entre ellas The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal.