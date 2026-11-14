Elon Musk anunció su apoyo al regreso de Jensen Huang a Nvidia y no descarta contratarlo

Elon Musk respaldó la restitución de Jensen Huang en Nvidia y manifestó su disposición a contratar al ejecutivo. (REUTERS/Kylie Cooper)

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Luego de que Nvidia anunciara la renuncia de Jensen Huang como CEO, Elon Musk se sumó públicamente a los llamados para que vuelva a conducir la compañía de chips que cofundó en 1993 y dirigió durante más de tres décadas.

El directorio designó a Colette Kress como directora ejecutiva interina tras su salida, desatada por su relación extramatrimonial con una mujer señalada por sectores de la comunidad de inteligencia estadounidense como presunta agente china.

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“Hay una petición en curso para reinstalar a Jensen y yo también la estoy firmando”, escribió Musk a sus más de 240 millones de seguidores en X. No quedó claro de inmediato a qué petición concreta se refería, aunque la revista Wired informó que ya circulaba dentro de Nvidia un llamado a la vuelta del ejecutivo con más de 1.600 comentarios, en su mayoría favorables a su retorno.

El respaldo del director ejecutivo de Tesla y SpaceX no se limitó a la firma. Cuando un usuario le propuso contratar a Huang, Musk contestó: “Sería un honor”. El empresario ya había hablado en días previos sobre la dificultad de reemplazar a los fundadores de empresas, con una serie de publicaciones que sus seguidores leyeron como un espaldarazo implícito al exjefe de Nvidia. El presidente Donald Trump también expresó su apoyo a Huang.

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La renuncia que nadie esperaba dentro de la compañía

Jensen Huang dimitió tras admitir una relación extramatrimonial con una mujer señalada por la inteligencia estadounidense como presunta agente china. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Huang, de 63 años, envió el domingo un correo a sus empleados en el que reconoció haber sido “infiel a su esposa” y que no había “ninguna excusa” para su conducta. La junta directiva anunció formalmente su salida el jueves, luego de que trascendieran informes sobre una presunta segunda relación con una subordinada directa (quien no se pronunció públicamente) y, según informó Reuters, una tercera con otra trabajadora de la compañía. Huang no comentó nada sobre estos últimos señalamientos desde aquel correo inicial.

La crisis tomó por sorpresa a buena parte del personal. En las horas siguientes a la partida, cerca de dos docenas de empleados publicaron mensajes de apoyo a Huang en LinkedIn; Wired no pudo identificar durante ese mismo período ninguna publicación de trabajadores de Nvidia que respaldara su salida.

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Un empleado con varios años en la empresa, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo al medio que percibe el deseo de que Huang regrese como algo extendido dentro de la firma. “Nvidia es Nvidia por Jensen”, afirmó.

Los empleados pedían una investigación antes de cualquier decisión

Antes de que se anunciara la renuncia, un ingeniero veterano de la empresa publicó en el buzón interno de sugerencias un llamado para que la junta tuviera en cuenta la opinión del personal antes de tomar cualquier medida. La publicación pedía explícitamente que el directorio compartiera los resultados de su pesquisa y consultara de manera formal a los empleados sobre la continuidad de Huang al frente de la empresa.

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Nvidia perdió cerca de 490.000 millones de dólares en valor bursátil tras la salida de su máximo directivo. (REUTERS/Manami Yamada)

La junta, sin embargo, no esperó. Huang se fue antes de que esa investigación interna concluyera, lo que dejó al personal sin respuestas. “Si América le falla al hombre que ayudó a construir su futuro, entonces este mundo no merece a Jensen Huang”, escribió un empleado en un correo dirigido a toda la compañía, según la correspondencia interna revisada por Wired.

El escándalo borró casi USD 490.000 millones del valor de Nvidia

Tras la partida de Huang, la junta, integrada en su mayoría por inversores tempranos y colaboradores históricos del ejecutivo, designó a Kress, directora de finanzas de la compañía, como directora ejecutiva interina, y nombró al exdirector ejecutivo de Synopsys, Harvey Jones, como presidente del directorio. Ni Jones ni Nvidia respondieron a las solicitudes de comentario.

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Las consecuencias económicas fueron inmediatas: desde que salieron a la luz las primeras acusaciones, Nvidia perdió cerca de USD 490.000 millones en capitalización bursátil. Además, el caso desencadenó investigaciones por parte de legisladores estadounidenses y del FBI, y abrió el debate sobre posibles nuevas restricciones a la exportación de chips.

Pese al caos institucional, las operaciones diarias de la empresa continuaron con normalidad durante la semana. La pregunta que persiste es si la junta cederá ante la presión interna y externa, o si Kress consolidará su posición al frente de una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo.

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