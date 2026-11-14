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Los hutíes lanzaron misiles balísticos contra Adén, sede temporal del Gobierno yemení

La ofensiva nocturna del viernes apuntó, según el Ejército, a población e infraestructura urbana de la capital provisional, aunque las autoridades no comunicaron hasta ahora víctimas, daños ni lugares impactados

El Ejército de Yemen mantuvo la operación Amanecer de Yemen en el sur y el este del país (Europa Press)
El Ejército de Yemen mantuvo la operación Amanecer de Yemen en el sur y el este del país (Europa Press)
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Los hutíes atacaron con misiles balísticos la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení, en un bombardeo dirigido contra civiles e infraestructura civil que no dejó, por el momento, un balance conocido de víctimas ni daños.

El ataque ocurrió el viernes por la noche en la capital provisional de Yemen, donde funciona el Ejecutivo reconocido internacionalmente desde que los insurgentes tomaron Saná, la capital del país. El portavoz del Ejército yemení, el coronel Mayid Abdullah al Nuzaili, calificó la ofensiva como una “peligrosa escalada” que pone en riesgo a los habitantes de la ciudad.

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“Como es su costumbre, recurren a dirigir su terrorismo contra civiles, ciudades e instalaciones vitales, en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario”, agregó el portavoz militar.

El Ejército afirmó que las fuerzas gubernamentales continuarían con la operación “Amanecer de Yemen” y adoptarían medidas para proteger a la población y a las instituciones estatales.

“El ataque no disuadirá a las fuerzas armadas de cumplir con sus deberes”, señaló el portavoz. También advirtió que “cada ataque contra el pueblo yemení y su seguridad tendrá consecuencias”, sin detallar qué acciones tomarían las autoridades tras el lanzamiento de misiles.

Sobre ese mismo ataque, los hutíes afirmaron que el objetivo fue un grupo de oficiales saudíes en el campamento de Jabal Hadid, en la gobernación de Adén. La insurgencia no ofreció detalles sobre el número de misiles utilizados, las bajas entre los oficiales ni los daños ocasionados dentro de la instalación.

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Los rebeldes hutíes atacaron con misiles balísticos la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení (AP Foto/Osamah Abdulrahman)
Los rebeldes hutíes atacaron con misiles balísticos la ciudad de Adén, sede del Gobierno yemení (AP Foto/Osamah Abdulrahman)

Arabia Saudíta encabeza la coalición internacional contra los hutíes. El Gobierno reconocido internacionalmente y sus aliados controlan gran parte del sur y el este de Yemen.

La ofensiva contra Adén se produjo después de otros ataques con misiles atribuidos a los hutíes contra la ciudad. El 28 de octubre, un lanzamiento alcanzó el aeropuerto internacional de Adén, dejó civiles heridos, dañó instalaciones y alteró los vuelos, de acuerdo con las autoridades yemeníes.

Mientras informó sobre el ataque contra Adén, la insurgencia denunció una nueva campaña aérea saudí en varias provincias del país. Los hutíes dijeron que aviones de combate realizaron 85 operaciones de bombardeo en Lahj, Taiz, Saada, Al Jauf, Marib e Ibb.

El grupo también afirmó que se registraron disparos de misiles desde la base saudí de Najran, próxima a la frontera con Yemen. Según su versión, esos ataques causaron muertos y heridos entre la población civil, aunque no aportó cifras ni identificó las localidades afectadas.

Ayer, los hutíes reivindicaron un ataque con dron contra la estación de bombeo número 7 del oleoducto Este-Oeste, la principal infraestructura de transporte de crudo de Arabia Saudita. El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, afirmó que la operación alcanzó el objetivo previsto, aunque no dio detalles sobre posibles daños.

La insurgencia también aseguró que lanzó un misil balístico contra una instalación petrolera de Yanbu, ciudad saudí ubicada en la costa del mar Rojo. Hasta el momento, las autoridades de Arabia Saudí y la coalición militar liderada por Riad no se pronunciaron sobre los ataques.

(Con información de Europa Press)

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