Sobrecarga de datos y fallas en las comunicaciones: las causas de la parálisis aérea en Estados Unidos

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, habla mientras el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, observa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca (REUTERS/Elizabeth Frantz)

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El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, comunicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que la falla que paralizó durante horas los despegues en el país se produjo por problemas en los conmutadores y enrutadores del sistema aéreo, los cuales se sobrecargaron de datos y dejaron de funcionar. El incidente obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a imponer una suspensión nacional para todos los vuelos de salida.

“Los conmutadores y enrutadores se sobrecargaron de datos y fallaron”, señaló Duffy en uno de los primeros detalles oficiales sobre el origen de la interrupción. El funcionario también precisó que el problema no dejó fuera de servicio la totalidad de la infraestructura aérea: “No perdimos todas las telecomunicaciones ni todos los radar durante el parada en tierra”.

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A su vez, el funcionario agregó información sobre el restablecimiento del servicio y las consecuencias de la suspensión: “Decenas de miles de viajeros quedaron atrapados. Muchos podrían verse obligados a dormir en aeropuertos”. El secretario de Transporte pidió que el Congreso otorgue fondos de emergencia para que .

La orden entró en vigor a las 15:54 del viernes, equivalentes a las 20:54 UTC, después de que la FAA detectara problemas graves en las comunicaciones del control de tránsito aéreo. La medida permitió el aterrizaje de los aviones que ya estaban en vuelo, pero impidió el despegue de las aeronaves que permanecían en tierra.

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Por su parte, en la misma conferencia, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que las autoridades no encontraron pruebas de que la interrupción del sistema aéreo se debiera a un ciberataque o al uso de inteligencia artificial, aunque aclaró que esa hipótesis todavía permanece bajo análisis.

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, habla mientras el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, observa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitiera una orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional en Washington, D. C., el 13 de noviembre de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“No he visto ninguna prueba de que el incidente se tratara de un ciberataque o de inteligencia artificial”, sostuvo Mullin. Poco después, añadió: “Seguimos analizando la posibilidad de un ciberataque, no lo descartamos”.

Mullin afirmó que la introducción de algunas tecnologías nuevas en un sistema de control de tráfico aéreo obsoleto sobrecargó la estructura. El sistema necesita financiación para una renovación completa, según explicó, estimando un costo de 50 mil millones de dólares.

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En el momento de la suspensión de los vuelos en tierra, había 3.500 aviones en el cielo. “Y la última vez que revisé, teníamos menos de 400 en el espacio aéreo”, sostuvo Duffy durante la conferencia de prensa, a la vez que calificó como “un proceso lento” la puesta en marcha del normal funcionamiento del tráfico aéreo.

El reporte coincidió con las palabras del presidente estadounidense Donald Trump a Fox News. El mandatario mencionó que el episodio no parecía estar relacionada con un ataque informático ni con el uso de inteligencia artificial. En declaraciones al periodista Peter Doocy, Trump atribuyó el episodio al deterioro de la infraestructura tecnológica, a la que describió como “vieja y rota” y con 55 años de antigüedad.

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El inquilino de la Casa Blanca también señaló que nadie se había adjudicado la responsabilidad del incidente, algo que, según su interpretación, sería habitual si se tratara de un ciberataque de gran escala contra infraestructura crítica.

Trump atribuyó el episodio al deterioro de la infraestructura tecnológica (Europa Press)

“Nunca hubo vidas en peligro”

Markwayne Mullin aseguró que la falla que obligó a suspender los despegues no puso en riesgo a los pasajeros ni a las aeronaves en vuelo. “Nunca hubo vidas en peligro”, afirmó Mullin y agregó: “Ningún vuelo estuvo en peligro. La FAA pudo controlarlo. Lo hicimos por precaución”.

El funcionario también rechazó las especulaciones sobre la causa de la interrupción. “Comprendo el tráfico de internet y hacia dónde se dirigen todas estas teorías conspirativas”, subrayó.

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(Con información de Associated Press)