Estados Unidos

Cómo funciona el control aéreo de Estados Unidos

22 centros guían a los aviones en altura. Dependen de antenas remotas y de líneas de telecomunicaciones. Sin radio, los pilotos tienen un plan

Torre de control con ventanas iluminadas y arcos concéntricos sobre una fila de aviones de pasajeros alineados en la pista bajo un cielo oscuro.
La Administración Federal de Aviación ordenó la suspensión de los despegues en Estados Unidos por una falla en las telecomunicaciones de sus centros de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes frenar los despegues en todo el país por una falla en las telecomunicaciones de sus centros de control. La agencia no informó qué la provocó. Así está armado el sistema.

¿Quién controla un avión durante el vuelo?

Ningún vuelo depende de un solo controlador. Según la FAA, un vuelo comercial típico pasa por tres tipos de instalaciones: la torre del aeropuerto, un centro de aproximación y, ya en altura, un centro de ruta.

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La agencia atiende en promedio 44.360 vuelos por día con más de 14.000 controladores y 527 torres, según sus cifras oficiales.

¿Qué son los centros de ruta?

Son las instalaciones afectadas por la falla de este viernes. La FAA tiene 22 y se ocupan del tramo de crucero, la parte del vuelo que transcurre en altura, según la agencia.

¿Cómo habla un controlador con un piloto?

No transmite desde su edificio. Usa antenas de radio instaladas lejos del centro, en sitios sin personal, según el glosario de la FAA.

Todo eso depende de una red de telecomunicaciones que conecta unas 5.000 instalaciones, radares y sistemas de voz de la agencia, de acuerdo con un informe de la GAO, la oficina de auditoría del Congreso.

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¿Por qué es tan grave que fallen las telecomunicaciones?

Ilustración de la silueta de un operador con auriculares frente a un radar circular con iconos de aviones y estática en una sala oscura.
La agencia gestiona un promedio de 44.360 vuelos diarios con más de 14.000 controladores distribuidos en 527 torres y diversas instalaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porque por esa red viajan la voz y los datos del radar. En abril de 2025, los controladores que manejan los vuelos de Newark perdieron a la vez el radar y la radio durante unos 90 segundos, informó NBC News. La FAA atribuyó el corte a una falla en el cableado de cobre.

Sobre la falla de este viernes, una fuente de aviación le dijo a CNN que cayeron al mismo tiempo radares y frecuencias de radio en todo el país. La FAA habló de un corte “temporal” de las telecomunicaciones.

¿Qué tan viejo es el sistema?

Los cables de cobre son de la década de 1960, según la GAO. A mayo de 2026, la FAA había reemplazado 2.560 de sus 5.170 líneas de cobre por fibra óptica, de acuerdo con el mismo informe.

El Congreso aprobó USD 12.500 millones para la modernización en 2025. El secretario de Transporte Sean Duffy pide otros USD 30.000 millones, informó Bloomberg.

¿Qué hace un piloto si se queda sin contacto?

Si la frecuencia del centro deja de responder, el manual de la FAA para pilotos recomienda esperar al menos un minuto y probar con otra frecuencia del mismo centro.

Este viernes, un piloto que estaba en vuelo dijo que muchos colegas pasaron a la frecuencia de emergencia por la magnitud de los cortes de radio, informó CNN.

¿Qué es SMART y qué tiene que ver?

Es una herramienta de inteligencia artificial para planificar el tránsito aéreo. La FAA anunció el martes que la usará en sus 22 centros de ruta, informó The Washington Post.

La agencia sostiene que no puede reemplazar a los controladores ni tomar el control de un avión: recomienda cambios de ruta y de horario, y su personal revisa cada sugerencia.

No está claro si tiene relación con la falla, señaló The New York Times. La empresa que la desarrolla, Air Space Intelligence, afirmó que la paralización no es resultado de su sistema, según el mismo diario.

Lo que todavía no se sabe

La FAA no informó qué provocó la falla ni por qué alcanzó a tantos centros a la vez.

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