Sin acuerdo judicial, el joven ruso que escaló el Empire State podría ser deportado y enviado a la guerra en Ucrania

Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov enfrentan cargos tras subir de forma ilegal al emblemático edificio de Nueva York. Mientras negocian un posible acuerdo judicial, su situación migratoria abre la posibilidad de una deportación a Rusia, con consecuencias que su defensa considera graves. (Fuente: ABC News)

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Angelina Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, ciudadanos rusos radicados en East Orange, Nueva Jersey, enfrentan un proceso penal por escalar de forma ilegal el Empire State Building el 1 de julio pasado. Como consecuencia, podrían ser deportados a Rusia.

La pareja, que reside en Estados Unidos con visas de talento, recibió varios cargos por felonía tras subir sin arnés ni autorización hasta la antena de transmisión del rascacielos —a más de 396 metros (1.300 pies) sobre Manhattan— y desplegar una bandera negra con el mensaje: “When the power of love beats the love of power the world knows peace” (“Cuando el poder del amor supere el amor al poder, el mundo conocerá la paz”). En la cima, Kuznetsov le propuso matrimonio a Nikolau.

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La dimensión migratoria del caso se volvió central cuando la defensa intentó negociar con la fiscalía un acuerdo para que los acusados se declararan culpables de un cargo menor. Según informó ABC News, esa alternativa tenía como propósito proteger a Nikolau y Kuznetsov de consecuencias migratorias potencialmente graves, incluida la deportación.

Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov escalaron sin arnés la antena del Empire State Building el 1 de julio. (Captura de video)

Sin embargo, los fiscales rechazaron el acuerdo en la audiencia más reciente. Los acusados abandonaron el tribunal con lágrimas. Las negociaciones continúan y la causa permanece abierta en la Corte Penal de Manhattan.

Los cargos por felonía contra la pareja abren la puerta a consecuencias migratorias graves

La fiscalía de Manhattan imputó a Kuznetsov y Nikolau por robo con allanamiento (burglary), puesta en peligro imprudente (reckless endangerment), daño criminal e intrusión, además de posesión de herramientas de allanamiento, entre otros delitos. En el sistema legal estadounidense, una felonía es la categoría más grave de delito y puede acarrear penas de más de un año de prisión; para personas extranjeras, una condena de este tipo habilita directamente el inicio de un proceso de deportación.

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La defensa legal advirtió ante el tribunal que la expulsión a Rusia expone a Kuznetsov al reclutamiento militar para la guerra en Ucrania. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La denuncia penal indica que la pareja compró entradas como visitantes comunes el día anterior al episodio y pasó la noche dentro del edificio. Las cámaras de seguridad los captaron alrededor de las 5 de la mañana al pasar por una escotilla en el piso 102. Según el expediente, forzaron una cerradura en el piso 104 y usaron herramientas para acceder a la escalera que conduce a la antena.

El abogado de la pareja, Jason Krinsky, consideró que el caso está sobreimputado y argumentó que el episodio no puso en riesgo a los ocupantes ni a los visitantes del edificio. El juez liberó a la pareja bajo supervisión judicial tras su primera comparecencia.

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La defensa advierte que la deportación podría enviar a Kuznetsov a combatir en Ucrania

La carga migratoria del proceso es, según la defensa, el elemento de mayor riesgo para los acusados. Krinsky advirtió ante el tribunal que, si los cargos por felonía prosperan, la deportación a Rusia se convierte en una consecuencia migratoria posible. En ese escenario, señaló, Kuznetsov podría ser incorporado al ejército ruso y enviado a combatir en la guerra de Ucrania. Para Nikolau, el riesgo descripto por la defensa es distinto: podría enfrentar represalias por su actividad artística.

La fiscalía de Manhattan imputó a los dos ciudadanos rusos por cargos graves de robo con allanamiento y puesta en peligro imprudente. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Estas afirmaciones corresponden a la postura de la defensa y no constituyen hechos confirmados. La deportación dependería del resultado del proceso penal y de las decisiones de las autoridades migratorias, no del cargo en sí. Esa amenaza motivó la búsqueda de un acuerdo para declararse culpables de un delito menor, una salida que los fiscales no aceptaron.

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En su entrevista con ABC News, emitida en Good Morning America el 11 de noviembre, Kuznetsov afirmó: “No queríamos cometer un delito, pero estamos listos para asumir la responsabilidad por lo que hicimos”. Ambos describieron la escalada como una forma de expresión artística, aunque reconocieron que “hay otras formas de expresarse” sin recurrir a acciones ilegales.

El NYPD desplegó unidades especializadas para bajar a la pareja desde la cima del edificio

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegó agentes con entrenamiento en operativos de altura hacia la cima del rascacielos para interceptar a la pareja. El operativo implicó un riesgo real para los efectivos, que debieron actuar en condiciones extremas.

Los acusados pasaron la noche dentro del edificio y forzaron una cerradura en el piso 104 para alcanzar la escalera exterior. (@angela_nikolau)

El NYPD difundió el video de las cámaras corporales de los oficiales, en el que se escucha a uno de ellos decirle a la pareja: “No pueden estar aquí arriba”. Según la institución, nadie resultó lesionado. Nikolau y Kuznetsov reconocieron en su entrevista que los policías que los encontraron en lo alto los trataron con amabilidad y profesionalismo.

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Qué hacer ante una emergencia en un espacio público en Nueva York

Ante situaciones de riesgo en espacios públicos, la Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York (NYCEM) y el NYPD recomiendan llamar al 911 de inmediato, sin intervenir de forma individual. Según los protocolos oficiales del NYPD, es clave respetar los perímetros que establece el personal de emergencia y no obstruir los operativos en curso.

La NYC Emergency Management advierte además sobre la importancia de abstenerse de difundir o imitar conductas de alto riesgo: la circulación de ese tipo de contenido puede generar un efecto de imitación que amplifica los peligros para terceros y multiplica la carga sobre los servicios de emergencia.

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