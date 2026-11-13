Estados Unidos

Florida incorporará el estatus de ciudadanía en licencias e identificaciones desde 2027

La ley HB 991 exigirá que las nuevas licencias, renovaciones y reposiciones indiquen la ciudadanía estadounidense, mientras se activan nuevos controles para el padrón electoral

Una licencia de conducir de Florida en primer plano sobre una mesa de madera, con documentos y un bolígrafo en el fondo desenfocado.
La ley HB 991 de Florida exigirá que las licencias de conducir incorporen el estatus de ciudadanía a más tardar el 1 de julio de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida emitidas a ciudadanos de Estados Unidos deberán incluir esa condición a más tardar el 1 de julio de 2027, conforme a la ley HB 991, conocida como Florida SAVE Act. La medida no exige sustituir de inmediato los documentos que ya están vigentes.

El texto legal, aprobado por el gobernador Ron DeSantis el 1 de abril de 2026 como Ley 2026-26, vincula esta modificación con nuevas disposiciones sobre la verificación de ciudadanía en los procesos electorales estatales. El análisis final de la Cámara de Representantes de Florida precisó que el cambio en las credenciales se aplicará cuando se solicite una emisión inicial, renovación o reposición.

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Las licencias reflejarán la ciudadanía al emitirse, renovarse o reponerse

Una pila de licencias de conducir de Florida y un auricular con cable con una luz roja encendida, sobre una superficie oscura.
El nuevo requisito no contempla un canje general inmediato para las personas con credenciales válidas en circulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva sección 322.034 de los estatutos estatales ordena que las licencias y tarjetas de identificación expedidas a solicitantes calificados que figuren como ciudadanos estadounidenses en el sistema incorporen su estatus legal de ciudadanía.

De acuerdo con el texto aprobado por la Legislatura de Florida, la obligación deberá estar en funcionamiento a más tardar el 1 de julio de 2027. La disposición abarca los documentos nuevos y también aquellos que sean renovados o reemplazados después de esa fecha.

CBS News informó que la norma no establece un programa de canje general para todos los titulares de licencias actuales. Por ello, una persona que ya tenga una credencial válida no tendría que acudir de forma inmediata a solicitar otra solamente por la entrada en vigor de la medida.

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La ley establece que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, identificado como FLHSMV, utilizará el estatus legal que aparezca registrado en sus bases de datos al momento de emitir el documento. El análisis legislativo indicó que hasta ahora la legislación no requería que el estatus legal del titular apareciera impreso físicamente en la licencia o tarjeta.

Los nuevos ciudadanos podrán actualizar el documento sin pagar una tarifa

Primer plano de manos sosteniendo una licencia de conducir de Florida, con el nombre, la foto y los detalles de la licencia claramente visibles en la tarjeta.
Los ciudadanos recién naturalizados tendrán acceso a un reemplazo gratuito si notifican su cambio de estatus dentro del plazo legal de 30 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación contempla una excepción para quienes obtengan la nacionalidad estadounidense después de haber recibido su licencia o tarjeta de identificación. Estas personas podrán acceder a una renovación o reposición sin costo si actualizan su condición legal dentro del plazo previsto.

El requisito no nació con la HB 991. La normativa de tránsito de Florida ya establece que una persona debe notificar al FLHSMV el cambio de estatus dentro de los 30 días calendario posteriores a convertirse en ciudadano estadounidense. La nueva ley relaciona el cumplimiento de ese plazo con la gratuidad del trámite.

El resumen oficial del Senado de Florida aseguró que el departamento deberá emitir sin cargo un nuevo documento o una reposición cuando el titular comunique oportunamente su naturalización. Para acreditar la ciudadanía, la norma enumera documentos como el certificado de naturalización emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, un pasaporte estadounidense vigente o una copia original o certificada del acta de nacimiento de Estados Unidos.

También figuran entre las pruebas admitidas el informe consular de nacimiento en el extranjero, una identificación federal o estatal vigente que indique ciudadanía y una orden de un tribunal federal que conceda la ciudadanía. Si el nombre de la persona no coincide con el de los documentos entregados, deberá presentarse el respaldo oficial del cambio legal de nombre.

Los controles para votantes comenzarán el 1 de enero de 2027

La HB 991 modifica además los mecanismos estatales para confirmar la ciudadanía de quienes solicitan registrarse para votar, actualizan sus datos o ya aparecen en el padrón. Estas disposiciones, distintas de las referidas a las licencias, entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, tal como indicó el Senado estatal.

Según el resumen legislativo, las autoridades electorales deberán contrastar los datos de los solicitantes y de quienes actualicen su inscripción con la información de ciudadanía disponible en el sistema REAL ID del FLHSMV. Si esa consulta no resulta suficiente, la ley permite acudir a otros registros gubernamentales y prevé procedimientos de notificación antes de una eventual exclusión del padrón.

Al firmar la norma, DeSantis sostuvo que la iniciativa reforzaría la seguridad, transparencia y confiabilidad de las elecciones. “En Florida siempre defenderemos la integridad electoral”, afirmó el gobernador, de acuerdo con CBS News.

Organizaciones civiles cuestionaron la ley ante un tribunal federal

El mismo día de la promulgación, UnidosUS, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Florida Rising, la Federación Hispana, la Coalición de Inmigrantes de Florida y otras entidades presentaron una demanda federal contra varias disposiciones de la HB 991.

La querella, respaldada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, conocida como ACLU, sostiene que los nuevos requisitos documentales pueden dificultar el registro y la participación de ciudadanos habilitados. Los demandantes señalaron que las consecuencias podrían afectar con mayor fuerza a ciudadanos naturalizados, personas de bajos ingresos, estudiantes, adultos mayores y quienes hayan modificado legalmente su nombre.

La demanda pide que el tribunal declare ilegales los requisitos impugnados e impida su aplicación. El proceso judicial continúa en curso mientras Florida prepara la implementación de la ley para 2027.

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