Quiénes son los escaladores que burlaron la seguridad del Empire State y ahora enfrentan 8 cargos penales

Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov desplegaron una pancarta desde la antena del Empire State Building y fueron arrestados en Midtown Manhattan (@angela_nikolau)

A 443 metros sobre el asfalto de Midtown Manhattan, dos figuras vestidas de negro desplegaron el miércoles una pancarta desde la aguja del Empire State Building con el mensaje: “Cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz”. Lo que siguió no fue solo un arresto: fue también una propuesta de matrimonio, una transmisión en vivo por Instagram y ocho cargos penales.

Los arrestados son Angela Nikolau, de 33 años, y Ivan Kuznetsov, de 32, residentes de East Orange, Nueva Jersey, y originarios de Rusia. Pasadas las 12 del mediodía del 1 de julio de 2026, mientras cientos de personas circulaban por las calles del centro de Manhattan, la pareja alcanzó la antena de transmisión del edificio —infraestructura de acceso restringido que provee señal de radio y televisión a emisoras locales— sin arnés, sin permiso y sin que nadie los detuviera hasta que ya era demasiado tarde.

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La pareja accedió sin permiso a la aguja del Empire State Building, transmitió la acción por Instagram y enfrentó ocho cargos penales (@angela_nikolau)

Desde allí arriba, Nikolau escribió en su historia de Instagram: “Estoy en el Empire State Building; pueden verlo en la cámara web de la ciudad”.

Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov

La pareja lleva una década documentada en la práctica conocida como rooftopping: la escalada de edificios sin equipo de seguridad, con el objetivo de registrar la hazaña y publicarla en redes sociales. Kuznetsov opera en sus plataformas bajo el nombre Ivan Beerkus. Ambos son los protagonistas del documental Skywalkers: A Love Story, estrenado en Netflix en julio de 2024, que siguió su relación y sus escaladas por seis países a lo largo de seis años.

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Netflix estrenó en 2024 el documental Skywalkers: A Love Story, que siguió la relación y las escaladas de Nikolau y Kuznetsov en seis países (@angela_nikolau)

El punto más alto de ese relato fue la Torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, Malasia, el segundo edificio más alto del mundo con 679 metros. Para llegar a la cima, la pareja esperó más de 36 horas escondida dentro de la estructura, sin comida, agua ni acceso a un baño, para eludir los turnos de seguridad.

Nikolau proviene de una familia de artistas de circo y se formó como gimnasta; Kuznetsov comenzó en los tejados de Moscú antes de que el rooftopping se convirtiera en un fenómeno global en redes sociales.

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Dos individuos instalan una pancarta con texto visible en la cima de una torre, ofreciendo una vista aérea del horizonte de rascacielos y un río. (@angela_nikolau)

Sus registros previos incluyen escaladas en Tianjin (China), Bangkok, Dubái, París, Miami y Malasia. Apenas dos días antes del episodio en Nueva York, Nikolau publicó un video desde otro rascacielos de Manhattan para celebrar su cumpleaños. Un post de junio detallaba un incidente en China por besarse en lo alto de una aguja.

La secuencia del 1 de julio en el Empire State Building

Según el comunicado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), a las 12:00 horas del miércoles dos individuos fueron avistados sobre la antena del edificio ubicado en 20 West 34th Street, dentro del perímetro del Precinto Sur de Midtown. Una publicación de The New York Post señaló que la pareja habría atravesado una reja de malla en el piso 102 para acceder al piso 103, de mantenimiento exclusivo, antes de trepar la antena. Esa reja fue instalada precisamente para prevenir escaladas no autorizadas anteriores

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El Empire State Building apagó la antena de radio y televisión mientras la pareja permanecía arriba por el riesgo de exposición a ondas de radio (Captura de video )

La antena que alcanzaron provee señal de radio y televisión a emisoras locales de la ciudad. Por el riesgo de exposición a ondas de radio durante la transmisión activa, el Empire State Building la apagó mientras la pareja permanecía en lo alto, según informó a CBS News New York una fuente familiarizada con el incidente.

Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov practican rooftopping desde hace una década y documentan sus escaladas de edificios en redes sociales (@angela_nikolau)

Poco después de las 12:30, Kuznetsov se arrodilló ante Nikolau en una plataforma inferior de la estructura. Ella aceptó. La pareja se abrazó y se besó con el horizonte de Nueva York a sus pies. Las imágenes, que Nikolau transmitió en tiempo real, mostraban el anillo en su mano y la ciudad extendida hacia el sur.

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La Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD subió por la estructura para detenerlos. El video de las cámaras corporales de los agentes, difundido esa misma tarde, muestra el momento del arresto. “No pueden estar aquí arriba”, dice uno de los oficiales. La pareja no opuso resistencia.

El NYPD indicó que los dos escaladores habrían atravesado una reja del piso 102 para llegar al nivel de mantenimiento y trepar la antena (@angela_nikolau)

Héctor Álvarez, testigo que los vio salir por el muelle de carga del edificio, describió la escena a CBS News New York: “Vestidos de negro, salieron. No dijeron nada. No estaban heridos”. Luego añadió: “Supongo que sabían que los iban a atrapar”.

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Los ocho cargos y la respuesta del Empire State Building

Fuentes policiales informaron a CBS News New York, y confirmó ABC News, que la pareja enfrenta los siguientes cargos:

Robo con allanamiento.

Puesta en peligro imprudente.

Daño criminal.

Posesión de herramientas de robo.

Manipulación criminal.

Trespass criminal.

Violación de ordenanzas locales.

Conducta desordenada.

El NYPD recuperó la pancarta.

El Empire State Building emitió un comunicado en el que subrayó que en ningún momento hubo peligro para inquilinos, visitantes ni turistas. Con una ironía que no pasó desapercibida, el texto agregó que el edificio “sí ofrece una forma práctica de hacer la propuesta de matrimonio más memorable” en su terraza del piso 86.

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