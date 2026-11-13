El FBI anunció que EEUU incautó USD 1.200 millones en criptomonedas robadas a Binance

El escudo del FBI en un podio antes de una conferencia de prensa en la oficina de campo de Portland, Oregon (AP/Jenny Kane, Archivo)

Guardar

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos anunció el jueves la incautación de más de USD 1.200 millones en criptomonedas vinculadas, según sus autoridades, al robo sufrido el mes pasado por Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo.

El ataque contra la plataforma alcanzó unos USD 6.300 millones y se considera el mayor robo de criptomonedas registrado hasta ahora. El FBI atribuyó previamente la operación al grupo norcoreano TraderTraitor.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Estados Unidos y empresas del sector privado congelaron en conjunto más de USD 2.700 millones de los fondos sustraídos. El Departamento de Justicia informó que obtuvo autorización judicial para incautar o retener más de USD 1.200 millones de ese total. En este tipo de casos, las autoridades estadounidenses presentan una demanda de decomiso ante un juez, que debe establecer quién posee el derecho legítimo sobre los activos recuperados.

El FBI también responsabilizó el jueves al régimen de Corea del Norte de una operación independiente de ingeniería social que provocó el robo de USD 400 millones en criptomonedas durante los últimos 18 meses, mediante falsas videollamadas que imitan a Zoom, Microsoft Teams y Google Meet

PUBLICIDAD

La agencia estadounidense denominó “FaceStealer” al método, que utiliza grabaciones clandestinas de conocidos de las víctimas para dar credibilidad a las reuniones falsas. L cartera de Justicia anunció el mismo día la incautación de la infraestructura en la nube empleada por los atacantes, mientras que el FBI difundió una alerta técnica sobre el funcionamiento de la maniobra.

El logo de Binance (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

La oficina federal localizó y retuvo más de 900 videos captados por las cámaras web de las víctimas. Los atacantes usaban ese material para engañar a otros contactos de las personas afectadas.

Cómo funciona FaceStealer

El esquema comienza con la toma de control de la cuenta de Telegram u otra aplicación de mensajería cifrada de una víctima previa. Los hackers acceden a las conversaciones y a la lista de contactos, además de registrar imágenes de la persona mientras espera el inicio de una videollamada.

PUBLICIDAD

Después, escriben a los contactos con la identidad de la víctima para proponer una reunión. Entre los pretextos más frecuentes figuran “ponerse al día”, “hablar de una colaboración” o “conversar sobre oportunidades de inversión”.

El FBI indicó que los responsables revisan los historiales de chat para ajustar los mensajes a los intercambios previos entre la víctima y cada destinatario. De ese modo, intentan que las invitaciones aparenten formar parte de conversaciones ya iniciadas.

Poco antes de la hora acordada, el atacante envía un enlace que aparenta corresponder a Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, aunque dirige a una plataforma bajo control de los hackers. La dirección web imita casi por completo a la de los servicios legítimos. Al ingresar, la víctima observa el video pregrabado de un conocido y, en algunos casos, el de otros supuestos participantes. Quien suplanta al contacto informa luego sobre un problema de audio y solicita instalar una actualización, ejecutar un comando o pegar un código.

PUBLICIDAD

Ese paso permite la instalación de un programa malicioso que puede robar contraseñas, registrar la actividad de la pantalla y abrir una vía de acceso al equipo. Según la alerta, los responsables no siempre vacían las carteras de criptomonedas de inmediato: en algunos casos esperaron meses o más de un año hasta que los saldos aumentaran.

El logotipo de Binance y código informático propio de un hacker (REUTERS/Dado Ruvic)

En este contecto, el FBI también alertó sobre el uso de inteligencia artificial para crear deepfakes, videos falsos de personas reconocidas dentro del sector de las criptomonedas. La agencia aclaró que el método se apoya principalmente en imágenes reales obtenidas de forma ilegal.

PUBLICIDAD

Los ataques alcanzaron además a responsables de proyectos de código abierto. El FBI señaló que, en lo que va de 2026, los hackers intentaron introducir código malicioso en una biblioteca de JavaScript con decenas de millones de descargas semanales, aunque una detección temprana evitó la infección.

“Si no puede imaginar un escenario en el que caería en esto, no está pensando con suficiente creatividad”, afirmó Patrick Grandy, director a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles.

(Con información de Associated Press)