Estados Unidos

Acusan de intento de asesinato al padre del bebé que sobrevivió enterrado vivo en una jaula para perros en Carolina del Sur

Koah Sharp, de 11 meses, permaneció 24 horas bajo tierra en el condado de Lexington hasta que los rescatistas detectaron su llanto. Michael Comer, su progenitor, quedó detenido con múltiples cargos penales

La fiscalía de Lexington imputó a Michael Comer, de 25 años, también por conducta ilícita contra un menor, interferencia en la custodia y allanamiento, mientras permanece detenido antes de comparecer ante un juez. (Fuente: ABC News 4 )
Guardar

La fiscalía del condado de Lexington, en Carolina del Sur, acusó formalmente a Michael Comer de intento de asesinato tras el hallazgo de su hijo, el bebé Koah Sharp, de 11 meses, sepultado en una jaula para perros en una zona boscosa de Estados Unidos. El sospechoso, de 25 años, figura como la última persona que tuvo a cargo al menor antes de su desaparición el lunes por la mañana y permanece bajo custodia judicial a la espera de su audiencia ante el juez.

Además del cargo por tentativa de homicidio, los tribunales imputaron a Comer por conducta ilícita contra un menor, interferencia en la custodia y allanamiento. Las autoridades policiales no informaron un posible móvil del hecho, aunque el sheriff del condado reconoció la existencia de conflictos previos entre los progenitores de la criatura.

PUBLICIDAD

Qué cargos enfrenta Michael Comer por el caso del bebé enterrado en Carolina del Sur

La policía arrestó a Michael Comer la noche del lunes en una edificación rural de Batesburg-Leesville, donde intentó ocultarse, horas antes de que los rescatistas encontraran al niño con vida. Los registros judiciales del condado de Lexington revelan que el acusado cargaba con antecedentes penales recientes: en octubre, la justicia le impuso una condena de libertad condicional tras admitir su culpabilidad en episodios de violencia doméstica y alteración agravada de la paz pública relacionados con un arresto en julio.

Dos fotografías yuxtapuestas muestran a un hombre con un bebé de rostro difuminado, primero en un sofá y luego de pie en un local comercial
La fiscalía del condado de Lexington acusó a Michael Comer de intento de asesinato tras el hallazgo de su hijo de 11 meses. (Lexington County Sheriff's Department)

En ese proceso, la fiscalía retiró una acusación por tenencia de armas a cambio de la declaración de culpabilidad, según los registros judiciales del condado citados por KSTP.

PUBLICIDAD

La tía abuela de Koah Sharp, Amber Hammond, declaró a la agencia Associated Press que Comer había hablado de llevar al bebé a Nueva York porque no quería permanecer en el mismo estado que la madre del menor.

Primer plano de un hombre con camiseta a rayas horizontales y barba corta delante de una pared lisa
Las cámaras de seguridad de varios comercios de la zona registraron el paso de Michael Comer sin el bebé durante la tarde del lunes. (Lexington County Sheriff's Department)

Cuando el niño desapareció, la familia asumió en un principio que el hombre había entregado la criatura a un tercero, sin imaginar lo que realmente había ocurrido.

Cómo encontraron a Koah Sharp enterrado vivo en Lexington

El lunes por la mañana, Koah Sharp estaba bajo el cuidado de su abuela paterna, Patricia Comer, cuando Michael Comer llegó a la vivienda. La mujer salió a hacer una diligencia y dejó al niño con su hijo hasta que llegara otro cuidador.

Al llegar el cuidador, ni el padre ni el bebé estaban en la casa. Las cámaras de vigilancia de varios comercios de la zona captaron a Comer esa tarde del lunes, pero sin el bebé, según confirmó el sheriff Jay Koon en declaraciones recogidas por CNN.

Un bebé con el rostro difuminado viste ropa estampada y está sentado en un andador infantil de color verde en una habitación
La tía abuela de Koah Sharp declaró que el padre del menor planeaba trasladar al bebé a Nueva York debido a discrepancias con la madre. (Lexington County Sheriff's Department)

Cerca de 100 agentes de distintas dependencias policiales recorrieron los sectores rurales próximos a la vivienda del abuelo paterno durante casi 24 horas. Alrededor de las 13:30 del martes, un equipo de rastreo detectó tierra removida y acículas de pino a unos 45 metros dentro del bosque.

Al examinar el terreno, el llanto del bebé rompió el silencio desde el subsuelo. Los rescatistas comenzaron a cavar de inmediato. “La carrera estaba en marcha. Todos querían sacarlo”, declaró el sheriff Koon a los medios presentes.

El estado de salud de Koah Sharp tras el rescate

Los agentes desenterraron al menor a unos 30 centímetros de profundidad, dentro de una jaula metálica de 60 por 60 centímetros que una toalla cubría por completo. El sheriff Jay Koon explicó que esa tela generó una burbuja de oxígeno clave para la supervivencia del niño. El descenso térmico nocturno hasta los 4,4 ℃ (40 ℉) en Batesburg-Leesville también redujo el desgaste físico de la criatura, según el funcionario.

Un bebé con una prenda de rayas rojas y negras y el rostro difuminado permanece recostado sobre ropa oscura
Los médicos del hospital descartaron lesiones de gravedad en Koah Sharp y autorizaron el alta del menor la noche del martes. (Lexington County Sheriff's Department)

Los servicios de emergencia trasladaron a Koah Sharp de forma urgente a un hospital cercano. Los exámenes médicos descartaron lesiones de gravedad y el menor recibió el alta la noche del martes para quedar al cuidado de sus familiares. La oficina del sheriff Koon confirmó que los médicos pronostican una recuperación total.

El abuelo paterno, John Comer, relató a Associated Press que el pequeño se incorporó por sus propios medios en la camioneta instantes después de salir del foso.

Temas Relacionados

Carolina del SurEstados UnidosBebéMaltrato infantilIntento de homicidiointento de asesinatoEstados Unidos NoticiasAsesinatoAsesinoInvestigaciónbebésBebé abandonado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Al menos ocho muertos y 17 heridos tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Un inmueble residencial de tres plantas colapsó el miércoles en Flatbush y arrastró la pared de una estructura vecina, dejando escombros que los bomberos continúan removiendo en busca de más personas

Al menos ocho muertos y 17 heridos tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn

El histórico SS United States es hundido frente a Florida para convertirse en el mayor arrecife artificial del mundo

El histórico transatlántico fue sumergido frente a la costa de Florida tras un proceso de preparación ambiental y pasará a formar parte de un proyecto que busca atraer buceadores y favorecer la vida marina

El histórico SS United States es hundido frente a Florida para convertirse en el mayor arrecife artificial del mundo

Megaspeed, empresa clave en el escándalo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, prometió cooperar con la investigación de Estados Unidos

La firma de centros de datos con sede en Singapur se comprometió a actuar con transparencia ante Washington en medio de acusaciones de desvío de chips avanzados de inteligencia artificial y vínculos con una presunta agente del gobierno chino

Megaspeed, empresa clave en el escándalo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, prometió cooperar con la investigación de Estados Unidos

California prohibirá desde 2027 la venta de suplementos para adelgazar o ganar músculo a menores de edad

La ley AB 2030, firmada por el gobernador Gavin Newsom, excluirá los artículos adquiridos con receta médica y convertirá al estado en el segundo del país con una restricción de este tipo

California prohibirá desde 2027 la venta de suplementos para adelgazar o ganar músculo a menores de edad

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

La federación canceló el viaje de su seleccionado juvenil tras evaluar la alerta emitida por Washington ante el riesgo de conflicto armado en la región

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

TECNO

Xbox y Take-Two firman un acuerdo por 10 años: GTA 6 será el primer beneficiado a pocos días de su lanzamiento

Xbox y Take-Two firman un acuerdo por 10 años: GTA 6 será el primer beneficiado a pocos días de su lanzamiento

Descargar la APK de XUPER TV en Android abre la puerta a robo de contraseñas y publicidad invasiva

OpenAI anunció el fin de los modos de voz Advanced y Standard de ChatGPT

Nvidia evalúa desplazar a Jensen Huang: quiénes son los favoritos para reemplazarlo

Notion confirmó que conversaciones con su asistente de IA quedaron expuestas tras un ataque informático

ENTRETENIMIENTO

La viuda de Patrick Stewart se pronuncia y revela cómo fueron los últimos días del actor: "No dejamos nada sin decir"

La viuda de Patrick Stewart se pronuncia y revela cómo fueron los últimos días del actor: "No dejamos nada sin decir"

La audición que Eric Dane desperdició por culpa de las drogas: “¿Es esto quien quieres ser?”

Avengers: Endgame: Bonus llega a Disney+ con un adelanto exclusivo de Doomsday

La serie heredera de ‘Friends’ y ‘Cómo conocí a vuestra madre’ renueva por una tercera temporada y recupera el formato sitcom

James Reynolds reveló que tiene Parkinson y Days of Our Lives incorporará su diagnóstico a la trama de Abe Carver

MUNDO

El momento en que encuentran a un adolescente que sobrevivió seis días herido y perdido en un remoto bosque australiano

El momento en que encuentran a un adolescente que sobrevivió seis días herido y perdido en un remoto bosque australiano

El momento en que dos guardias de honor se desplomaron en el Elíseo mientras Macron recibía al presidente de Eslovaquia

Netanyahu compartirá información de seguridad con Gadi Eisenkot, aspirante a sucederlo como primer ministro de Israel

Hallaron con vida al adolescente que pasó seis días perdido en las montañas de Australia

En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos