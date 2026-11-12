Acusan de intento de asesinato al padre del bebé que sobrevivió enterrado vivo en una jaula para perros en Carolina del Sur

La fiscalía de Lexington imputó a Michael Comer, de 25 años, también por conducta ilícita contra un menor, interferencia en la custodia y allanamiento, mientras permanece detenido antes de comparecer ante un juez. (Fuente: ABC News 4 )

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La fiscalía del condado de Lexington, en Carolina del Sur, acusó formalmente a Michael Comer de intento de asesinato tras el hallazgo de su hijo, el bebé Koah Sharp, de 11 meses, sepultado en una jaula para perros en una zona boscosa de Estados Unidos. El sospechoso, de 25 años, figura como la última persona que tuvo a cargo al menor antes de su desaparición el lunes por la mañana y permanece bajo custodia judicial a la espera de su audiencia ante el juez.

Además del cargo por tentativa de homicidio, los tribunales imputaron a Comer por conducta ilícita contra un menor, interferencia en la custodia y allanamiento. Las autoridades policiales no informaron un posible móvil del hecho, aunque el sheriff del condado reconoció la existencia de conflictos previos entre los progenitores de la criatura.

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Qué cargos enfrenta Michael Comer por el caso del bebé enterrado en Carolina del Sur

La policía arrestó a Michael Comer la noche del lunes en una edificación rural de Batesburg-Leesville, donde intentó ocultarse, horas antes de que los rescatistas encontraran al niño con vida. Los registros judiciales del condado de Lexington revelan que el acusado cargaba con antecedentes penales recientes: en octubre, la justicia le impuso una condena de libertad condicional tras admitir su culpabilidad en episodios de violencia doméstica y alteración agravada de la paz pública relacionados con un arresto en julio.

La fiscalía del condado de Lexington acusó a Michael Comer de intento de asesinato tras el hallazgo de su hijo de 11 meses. (Lexington County Sheriff's Department)

En ese proceso, la fiscalía retiró una acusación por tenencia de armas a cambio de la declaración de culpabilidad, según los registros judiciales del condado citados por KSTP.

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La tía abuela de Koah Sharp, Amber Hammond, declaró a la agencia Associated Press que Comer había hablado de llevar al bebé a Nueva York porque no quería permanecer en el mismo estado que la madre del menor.

Las cámaras de seguridad de varios comercios de la zona registraron el paso de Michael Comer sin el bebé durante la tarde del lunes. (Lexington County Sheriff's Department)

Cuando el niño desapareció, la familia asumió en un principio que el hombre había entregado la criatura a un tercero, sin imaginar lo que realmente había ocurrido.

Cómo encontraron a Koah Sharp enterrado vivo en Lexington

El lunes por la mañana, Koah Sharp estaba bajo el cuidado de su abuela paterna, Patricia Comer, cuando Michael Comer llegó a la vivienda. La mujer salió a hacer una diligencia y dejó al niño con su hijo hasta que llegara otro cuidador.

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Al llegar el cuidador, ni el padre ni el bebé estaban en la casa. Las cámaras de vigilancia de varios comercios de la zona captaron a Comer esa tarde del lunes, pero sin el bebé, según confirmó el sheriff Jay Koon en declaraciones recogidas por CNN.

La tía abuela de Koah Sharp declaró que el padre del menor planeaba trasladar al bebé a Nueva York debido a discrepancias con la madre. (Lexington County Sheriff's Department)

Cerca de 100 agentes de distintas dependencias policiales recorrieron los sectores rurales próximos a la vivienda del abuelo paterno durante casi 24 horas. Alrededor de las 13:30 del martes, un equipo de rastreo detectó tierra removida y acículas de pino a unos 45 metros dentro del bosque.

Al examinar el terreno, el llanto del bebé rompió el silencio desde el subsuelo. Los rescatistas comenzaron a cavar de inmediato. “La carrera estaba en marcha. Todos querían sacarlo”, declaró el sheriff Koon a los medios presentes.

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El estado de salud de Koah Sharp tras el rescate

Los agentes desenterraron al menor a unos 30 centímetros de profundidad, dentro de una jaula metálica de 60 por 60 centímetros que una toalla cubría por completo. El sheriff Jay Koon explicó que esa tela generó una burbuja de oxígeno clave para la supervivencia del niño. El descenso térmico nocturno hasta los 4,4 ℃ (40 ℉) en Batesburg-Leesville también redujo el desgaste físico de la criatura, según el funcionario.

Los médicos del hospital descartaron lesiones de gravedad en Koah Sharp y autorizaron el alta del menor la noche del martes. (Lexington County Sheriff's Department)

Los servicios de emergencia trasladaron a Koah Sharp de forma urgente a un hospital cercano. Los exámenes médicos descartaron lesiones de gravedad y el menor recibió el alta la noche del martes para quedar al cuidado de sus familiares. La oficina del sheriff Koon confirmó que los médicos pronostican una recuperación total.

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El abuelo paterno, John Comer, relató a Associated Press que el pequeño se incorporó por sus propios medios en la camioneta instantes después de salir del foso.