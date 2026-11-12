El rapero Yella Beezy fue declarado culpable de contratar al tirador que mató al cantante MO3 en una autopista de Dallas

Melvin Noble, más conocido como MO3, murió en noviembre de 2020 tras recibir once disparos en la autopista Interestatal 35E de Dallas (Law&Crime)

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El rapero Yella Beezy fue declarado culpable de asesinato en primer grado por contratar al asesino de su rival MO3, exactamente seis años después del crimen en medio de una transitada autopista texana. Un jurado del condado de Dallas condenó el miércoles a Markies Conway, de 35 años, a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El 11 de noviembre de 2020, un sicario enmascarado persiguió al rapero Melvin Noble —conocido artísticamente como MO3— a pie por la Interestatal 35E de Dallas y le disparó once veces a plena luz del día. Seis años después, al momento preciso de esa fecha, el jurado entregó su veredicto tras más de cinco horas de deliberaciones.

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El fiscal principal, Tommy Adams, no pasó por alto la coincidencia. “Fueron muchas noches sin dormir para todos los involucrados, y creo que esto sucedió así por una razón. Creo que Dios tenía un plan”, dijo a los medios fuera de la sala.

El rapero Yella Beezy recibió una condena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de MO3 (Fox 4)

El caso se construyó sobre pruebas circunstanciales, letras de rap y registros financieros

A lo largo de casi dos semanas de testimonio, la fiscalía reconstruyó el móvil del crimen: una disputa que comenzó en las redes sociales en 2017 y escaló hasta la violencia física.

Según The Dallas Morning News, los fiscales alegaron que Conway colocó una recompensa sobre Noble y utilizó a dos intermediarios —Devin Brown, quien habría rastreado la ubicación de la víctima, y Jerry Johnson, quien habría canalizado el dinero— para contratar al tirador Kewon White.

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El tirador Kewon White recibió una sentencia de cadena perpetua en septiembre por el cargo de asesinato capital (WFAA)

La acusación presentó transferencias bancarias, retiros de efectivo en billetes de alta denominación y un video que mostraba a Conway y White en el mismo escenario de un concierto en Houston días antes del asesinato.

Los jurados solicitaron durante las deliberaciones revisar varios materiales, entre ellos transcripciones de dos canciones de Conway grabadas en un álbum conjunto con el rapero Trapboy Freddy —cuyo nombre legal es Devarius Moore— en mayo de 2020.

Los fiscales argumentaron que los versos, con referencias a recompensas y pagos por matar, reflejaban la experiencia real de Conway. La defensa había intentado excluir esa música del juicio alegando que se trataba de expresión artística.

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El jurado examinó letras de canciones de Yella Beezy (izquierda) para evaluar menciones sobre recompensas económicas y pagos por homicidios, asociados con el homicidio de MO3 (derecha) (Spotify)

Un testigo clave se retractó en el estrado y el jurado igualmente condenó

Uno de los momentos más tensos del juicio fue el testimonio de Theodore Thomas, amigo de infancia de Conway que actúa artísticamente como Jose Bodega.

Thomas había implicado a Conway en el crimen ante un gran jurado, pero cuando subió al estrado este mes declaró que había mentido bajo juramento: “Me lo inventé”. La jueza Chika Anyiam autorizó a los fiscales a tratarlo como testigo hostil.

En su alegato final, el fiscal Adams instó al jurado a concentrarse en “el motivo, el dinero y el hombre”, y citó el regreso de Conway a el norte de Texas, donde retiró USD 40.000 en efectivo, seguido de 15 llamadas entre Johnson y White que coincidieron exactamente con sus reuniones.

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El tirador White fue condenado en septiembre por asesinato capital y sentenciado a perpetua. También, fue un testigo central para comprender la mecánica del crimen.

El testigo Theodore Thomas afirmó en el estrado que mintió ante el gran jurado y la jueza lo clasificó como testigo hostil (WFAA)

La defensa prometió apelar y cuestionó la solidez de las pruebas

Toby Shook, abogado principal de Conway, calificó el veredicto de decepcionante y cuestionó públicamente que la fiscalía hubiera superado el estándar de duda razonable. “Vamos a seguir peleando”, dijo tras la lectura del fallo. Y agregó: “Tenemos excelentes argumentos para la apelación, y ese es el próximo paso en esta lucha”.

Su colega John Gussio también había señalado durante el juicio que ambos artistas eran económicamente exitosos y que el verdadero sospechoso debía buscarse en Devin Brown, quien habría tenido un conflicto personal intenso con Noble y registró 46 llamadas con White en torno al momento del asesinato.

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El presunto intermediario Devin Brown permanece bajo custodia a la espera de su propio juicio por asesinato capital (WFAA)

Conway pidió despedirse de su hijo antes de ser esposado

Cuando el jurado entregó su veredicto, Conway no mostró reacción visible. Luego de que le colocaron las esposas, pidió a la jueza que le permitiera besar a su hijo pequeño, que también estaba presente en la sala. La magistrada delegó la decisión en un asistente (ujier).

Para entonces, alguien ya había sacado al menor del recinto. Varios familiares y seguidores del rapero abandonaron la sala indignados o entre lágrimas. La familia de Noble, por su parte, optó por no pronunciar ninguna declaración de impacto.

Según informaron medios locales como NBC 5, Conway se desvaneció en el pasillo trasero una vez que fue puesto formalmente bajo custodia.

El caso continuará en tribunales: Devin Brown todavía aguarda su propio juicio por homicidio capital, y la condena de Conway irá automáticamente a apelación.