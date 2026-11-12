Dos adolescentes rescatan a una familia atrapada por las inundaciones en Florida

Adolescentes rescatan a sus vecinos afectados por las inundaciones en tablas de remo en Florida (Facebook)

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En Palm Bay, Florida, dos adolescentes auxiliaron a Brittany Grant, a su hijo Nikoa y a sus tres perros luego de que las inundaciones anegaran su vivienda y los dejaran sin una salida segura. La familia aguardó sobre la encimera de la cocina mientras el nivel del agua subía dentro de la casa, informó ClickOrlando.

Grant relató que realizó tres llamadas al 911, pero le comunicaron que no había recursos de emergencia disponibles para llegar hasta su domicilio debido a la situación en el condado de Brevard. Ante esa respuesta, difundió un pedido de ayuda en Facebook, donde vecinos de la zona vieron su mensaje.

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La publicación llegó a Stephanie Fanguy, quien alertó a sus hijos, Lucas Marshall, de 17 años, y Jonah Marshall, de 15. Los jóvenes resolvieron ir hasta la vivienda con una tabla de remo inflable y un kayak prestado, junto con otro residente del vecindario, de acuerdo con el medio local.

La familia permaneció atrapada mientras el agua cubría la vivienda

Brittany Grant y su hijo quedaron atrapados sobre la encimera de su cocina en Palm Bay después de que el servicio del 911 no dispuso de unidades de rescate (Facebook)

El agua ingresó con rapidez a la casa de Grant, situada cerca de California Avenue, en Palm Bay. La mujer explicó que no podía abandonar el lugar junto con su hijo y los animales, por lo que decidió subir a la encimera de la cocina y esperar asistencia.

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“No había forma de salir; estábamos atrapados sobre la encimera”, aseguró Grant en declaraciones recogidas por ClickOrlando. La mujer vive en el barrio desde hace ocho años y afirmó que no había visto una inundación de esa magnitud en la zona.

Nikoa, de 11 años, también describió la situación como angustiante. El niño padece ansiedad y permaneció varias horas dentro de la vivienda mientras el agua avanzaba. En imágenes compartidas por la familia en redes sociales, Grant expresó su preocupación por la crecida y por la imposibilidad de acceder de forma segura a los servicios de emergencia.

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Las inundaciones afectaron distintos sectores del condado de Brevard, donde se registraron calles cortadas, viviendas rodeadas de agua y operaciones de evacuación. Las autoridades advirtieron que las condiciones podían seguir siendo peligrosas mientras continuaban las tareas de asistencia y el descenso del nivel del agua.

Lucas y Jonah Marshall llegaron en una tabla de remo y un kayak

Lucas y Jonah Marshall acudieron al auxilio con una tabla de remo inflable y un kayak prestado tras un pedido de ayuda en Facebook (Facebook)

Tras ver el pedido de ayuda, los hermanos Marshall reunieron los elementos disponibles para atravesar las calles inundadas. Jonah tomó prestado un kayak de un vecino y Lucas utilizó una tabla de remo inflable para llegar hasta la casa de Grant.

Los adolescentes rescataron primero a Nikoa. Lucas intentó tranquilizarlo con preguntas sencillas sobre su nombre y la escuela, además de comentarios sobre la situación climática. “Era un día extraño, ¿no?”, le dijo al niño, tal y como contó después al canal local.

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Luego trasladaron a Grant y a los tres perros. Uno de los animales ocupaba gran parte de la tabla de remo, pero todos lograron alcanzar una zona segura. La familia se quedó temporalmente en la vivienda de una amistad, señaló Good News Network.

Jonah explicó que no evaluaron demasiado la decisión antes de actuar. “Necesitaban ayuda, estaban en problemas y en peligro; no lo pensamos, simplemente fuimos a ayudarlos”, afirmó el joven en la cobertura de ClickOrlando.

Grant atribuyó el rescate a la respuesta de sus vecinos

Después del rescate, Grant agradeció a las personas que respondieron a su publicación y a otros residentes que también se ofrecieron a colaborar. La mujer sostuvo que una pareja con un vehículo elevado se dirigía a su domicilio, aunque los adolescentes llegaron antes.

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“La comunidad se unió y nos salvó”, manifestó Grant. También aseguró que no sabía cómo habrían logrado salir sin el apoyo de los vecinos que acudieron a su llamado.

Lucas reconoció que el operativo le generó tensión, pero consideró que debían intervenir porque podían hacerlo. Tras el descenso de las aguas, Grant comenzó a retirar objetos dañados y partes del revestimiento interior de la vivienda para evitar la aparición de moho, informó el medio local.

Nueve días después de la crecida, la residente seguía evaluando las pérdidas materiales y buscaba recomponer su casa con ayuda de la comunidad. “Mi fe en la humanidad se ha recuperado”, expresó Grant al referirse a quienes participaron en el auxilio.

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