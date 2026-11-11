Hallan con vida a un bebé enterrado 24 horas dentro de una jaula para perros en Carolina del Sur

Koah Sharpe, de 11 meses, permaneció aproximadamente 24 horas bajo tierra antes de ser rescatado por un equipo de búsqueda en el condado de Lexington (Fuente: Reuters)

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Un bebé de 11 meses, Koah Sharpe, fue hallado con vida el martes 10 de noviembre en el condado de Lexington, Carolina del Sur, después de haber permanecido enterrado durante aproximadamente 24 horas dentro de una jaula para perros, envuelta en una toalla y cubierta por tierra en una zona boscosa, según informó el Departamento del Comisario del Condado de Lexington. El menor sobrevivió gracias a que un equipo de búsqueda detectó tierra recién removida y lo rescató con vida, según explicó el comisario Jay Koon en una rueda de prensa.

El padre del niño, Michael Comer, de 25 años, había sido detenido la noche del lunes en las afueras de Batesburg-Leesville, aunque en ese momento los agentes no lograron localizar al bebé. Las autoridades trabajan con la fiscalía del condado para determinar si corresponde imputarle cargos adicionales a los ya formulados, según indicó Koon a los medios presentes en la conferencia.

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Bebé hallado con vida en Carolina del Sur tras una búsqueda de 24 horas

El martes por la tarde, alrededor de la 1:30 p.m., un equipo de rescate encontró tierra recién removida a unos 45 metros de la vivienda del padre de Comer, en una zona boscosa adyacente. Cuando el equipo sondeó el suelo y comenzó a cavar, los efectivos escucharon el llanto del bebé.

La policía detuvo a Michael Comer en un cobertizo bajo cargos de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad.

“Como pueden imaginar, todos corrieron para sacarlo”, declaró Koon, según recogió ABC News. El menor estaba dentro de una jaula metálica de aproximadamente 60 por 60 centímetros (2 por 2 pies), enterrada a poca profundidad y cubierta por una toalla. El comisario señaló que esa toalla probablemente generó una cámara de aire que permitió la supervivencia del bebé durante ese período bajo tierra.

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Quién es Koah Sharpe y cómo fue reportada su desaparición

El lunes por la mañana, Koah estaba al cuidado de su padre en el hogar de la madre del niño, mientras ella realizaba un encargo. Estaba previsto que otro cuidador llegara a la vivienda para relevar a Comer, pero al arribar, tanto el padre como el bebé habían desaparecido, según explicó Koon a los medios.

El comisario Jay Koon atribuyó la supervivencia de Koah a la cámara de aire que formó la toalla y a las bajas temperaturas de la noche. (Reuters)

Fue entonces cuando el entorno familiar notificó la desaparición a las autoridades y estas activaron el operativo de búsqueda, de acuerdo con lo publicado por The Guardian. Koah reside bajo la custodia de su madre, aunque su abuela paterna, Patricia Comer, solía supervisarlo los fines de semana.

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Cómo fue el operativo que permitió encontrar al bebé

Cerca de 100 agentes, bomberos y otros integrantes de los equipos de emergencia se movilizaron en la búsqueda del menor, con la participación de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), según NBC News en su cobertura del caso.

El menor sobrevivió dentro de una jaula metálica para perros de sesenta centímetros que estaba cubierta por una toalla a poca profundidad. (Facebook)

La búsqueda se concentró en las inmediaciones de la casa del padre de Comer luego de que los agentes hallaran pertenencias del bebé en su interior, con las puertas abiertas, pero sin rastro de los involucrados. El hallazgo de tierra removida en el bosque orientó los esfuerzos hacia el punto exacto donde el equipo encontró a Koah.

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Michael Comer fue detenido y las autoridades evalúan nuevos cargos

Comer fue localizado el lunes a la noche dentro de un cobertizo en la zona de Batesburg-Leesville. En ese momento, quedó detenido con cargos iniciales de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad, aunque no reveló el paradero del bebé, según señaló Koon.

Las autoridades del condado trabajan junto a la oficina del fiscal local para determinar si corresponde formular cargos adicionales en función del desarrollo de la investigación, de acuerdo con lo publicado por ABC News.

El estado de salud de Koah Sharpe tras el rescate

Las autoridades trasladaron al bebé de inmediato a un centro hospitalario donde recibió atención médica. El comisario Koon expresó su expectativa de que Koah logre una recuperación completa. “Gritaba a todo pulmón, lo que, en el mundo de los bebés, supongo que es una buena señal”, afirmó Koon, según consignó NBC News.

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El funcionario atribuyó la supervivencia del menor a dos factores: la cámara de aire que habría generado la toalla y las bajas temperaturas de la noche, que, según su evaluación, operaron a favor del bebé.