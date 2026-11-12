Las bebidas con THC desaparecen de las tiendas de Illinois y el futuro del sector queda en manos de una jueza federal

Illinois se convierte en el primer estado en forzar la salida de las bebidas con THC de los canales tradicionales de venta, un mes antes de que la restricción federal entre en vigor (CBS News Chicago)

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Durante los últimos años, las bebidas con THC derivado del cáñamo pasaron de ser una rareza de nicho a un producto de consumo masivo en Illinois: se vendían en cadenas como Binny’s, Target o Circle K, en cervecerías artesanales, en recintos de música en vivo y en tiendas de barrio.

Para muchos negocios, se convirtieron en una fuente de ingresos tan significativa como la cerveza o el vino.

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Ese ciclo llegó a su fin este jueves con la entrada en vigor de la Ley de Cáñamo de Illinois (Illinois Hemp Act), firmada en junio por el gobernador JB Pritzker, tal como informó WBEZ.

Pritzker avaló una norma que, según sus críticos, penaliza a la industria artesanal local sin distinguirla de los productos sin regulación vendidos en kioscos (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

La norma fijó un límite de 0,4 miligramos de THC total por envase para los productos que se comercialicen fuera de los dispensarios con licencia estatal.

La inmensa mayoría de las bebidas que estaban en el mercado —con dosis de entre 3 y 20 miligramos— quedan prohibidas en supermercados y comercios minoristas, además de cervecerías artesanales y recintos de entretenimiento.

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Quienes quieran seguir comprándolas deberán hacerlo en un dispensario de cannabis, donde los impuestos van del 22% al 37% según la potencia del producto, de acuerdo con cifras del Departamento de Ingresos de Illinois.

El umbral es tan bajo que la mayoría de las bebidas con THC disponibles en el mercado lo superan entre siete y cincuenta veces (CBS News Chicago)

El golpe a los negocios

La norma no distingue entre productos de alta potencia vendidos sin regulación en kioscos y los elaborados por cervecerías artesanales que cumplen estándares de calidad. Esa es la crítica central de la industria.

Stephen Bossu, propietario de Hopewell Brewing en Logan Square, señaló que la bebida THC de menor dosis que comercializa es de 3 miligramos —siete veces por encima del nuevo límite— y que esa categoría representa entre el 10% y el 20% de los ingresos totales de la empresa.

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“Fue muy decepcionante ver que, en lugar de optar por una regulación sensata, eligieron la prohibición”, afirmó Bossu en declaraciones recogidas por CBS Chicago.

Además, advirtió que la pérdida de esa línea de productos podría obligarlo a tomar decisiones difíciles, entre ellas despidos.

Bossu lanzó su línea de bebidas con THC como complemento a la oferta de cervezas artesanales; hoy representa una fracción decisiva de la facturación del local (CBS News Chicago)

En un escenario aún más comprometido se encuentra Marz Community Brewing Co., con sede en McKinley Park. Su línea de bebidas infusionadas con THC llegó a representar casi la mitad de la producción total de la empresa.

Ed Marszewski, fundador de Marz Brewing, aseguró que esa línea de productos “verdaderamente rescató” su negocio y le permitió expandirse. Sin embargo, advirtió sobre el impacto inmediato de la medida: “Vamos a tener que despedir gente. No tendremos suficientes ingresos para pagarles”, dijo en declaraciones publicadas por Chicago Sun-Times.

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El alcance de la medida se extiende también a los grandes recintos de entretenimiento. El United Center y el Salt Shed —los primeros grandes recintos de Estados Unidos en incorporar bebidas con THC a su oferta— confirmaron que desde este jueves dejarán de ofrecer esos productos.

Sam Shechtman, director sénior de desarrollo de negocios de 16 on Center, empresa madre del Salt Shed, manifestó su esperanza en “futuros cambios legislativos que establezcan una vía regulada y clara” para que las bebidas con THC regresen a los recintos.

Revolution Brewing, la mayor cervecería artesanal independiente de Chicago, había detenido la producción de su línea Reverb durante el verano.

Su propietario, Josh Deth, expresó su esperanza de que el Congreso encuentre una solución y de que los legisladores estatales habiliten la distribución a través de establecimientos con licencia de bebidas alcohólicas.

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Desde cervecerías independientes hasta grandes recintos de música, los negocios de Illinois vaciaron estantes y lanzaron liquidaciones de emergencia en los días previos al 12 de noviembre (CBS News Chicago)

La respuesta de la industria

La Illinois Healthy Alternatives Association (IHAA), con sede en Deerfield, presentó el 5 de noviembre una solicitud de orden de restricción temporal de emergencia ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois.

La demanda argumenta que la ley viola la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos.

Según el presidente de la IHAA, Craig Katz, la asociación representa a más de 250 empresas que emplean a más de 5.000 personas —aproximadamente entre una quinta y una cuarta parte del sector en el estado.

La asociación, con sede en Deerfield, representa a más de 250 empresas y argumenta que la ley discrimina a los productores de fuera del estado, en violación de la Constitución federal (Illinois Healthy Alternatives Association)

Como resultado del litigio, el fiscal general del estado, Kwame Raoul, acordó no aplicar la nueva regulación contra las empresas involucradas en la demanda hasta el jueves 19 de noviembre.

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Ese día, la jueza federal Martha Pacold tiene programada una audiencia para oír argumentos; puede resolver entonces o en forma posterior si bloquea temporalmente la ley.

La jueza federal tiene en sus manos la decisión más urgente del sector: si bloquea la ley mientras avanza el juicio, cientos de negocios podrán seguir operando; si no lo hace, el mercado cambia de forma inmediata (REUTERS/Nathan Howard)

Los argumentos a favor de la ley

Los promotores de la restricción argumentan que el mercado de cáñamo se expandió durante años en un vacío legal. Además del límite de potencia, la ley establece restricciones de edad para el consumo y limitaciones en el etiquetado de envases que pudieran atraer a menores.

El representante estatal Will Guzzardi, defensor de la norma, reconoció la tensión que genera pero señaló que las reglas federales no dejan margen. “Me encantaría ver un mundo en el que las bebidas y los comestibles de baja potencia derivados del THC estuvieran disponibles en más lugares que solo los dispensarios, pero bajo las reglas federales que entran en vigor el próximo mes, eso no será posible”, declaró en declaraciones recogidas por WTTW.

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La normativa estatal anticipa en un mes el límite federal, que el Congreso fijó para el 11 de diciembre. Esa diferencia de fechas deja a los negocios de Illinois en desventaja frente a competidores de estados vecinos.

Lo que empezó como una categoría marginal en vape shops y estaciones de servicio terminó conquistando las góndolas de supermercados y los menús de los recintos de entretenimiento más grandes de Chicago (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Lo que está en juego

La firma de investigación londinense Euromonitor International estima que el mercado de bebidas con THC derivado del cáñamo podría alcanzar los USD 4.100 millones en 2028, un incremento del 1.615% respecto a los USD 239 millones registrados en 2023.

Glenn McElfresh, cofundador de Perfectly Dosed —empresa radicada en Humboldt Park que produce ingredientes de emulsión de THC para unas 50 marcas de bebidas y restaurantes de Illinois— advirtió que la compañía evalúa trasladar parte de sus operaciones a Colorado, donde existen leyes de protección para el sector. “No podemos decir con certeza que vamos a construir en Illinois”, declaró McElfresh.

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Mientras los negocios tradicionales prevén pérdidas, los dispensarios regulados observan una dinámica diferente.

Tras implementar una prohibición similar en marzo, las ventas totales en el mercado regulado de cannabis de Ohio aumentaron un 25% al cierre del tercer trimestre respecto al primero.

Si la ley se consolida, Illinois podría perder su posición como uno de los mercados más activos del país en un sector que apunta a crecer de forma sostenida en la próxima década (CBS News Chicago)

George Archos, fundador y director ejecutivo de Verano Holdings —empresa con sede en Chicago que opera seis dispensarios en ese estado—, señaló que la tendencia “indica que los consumidores de cáñamo están migrando hacia los dispensarios con licencia”.

Varios actores de la industria cuestionan, sin embargo, que ese canal sea viable para las bebidas infusionadas, que representan apenas el 1% de las ventas en dispensarios y deben competir por espacio en estantería con flor, pre-rolls, vaporizadores y comestibles de alta potencia.

Lo que sí está claro es que el mercado que existía hasta este miércoles ya no existe. Para cientos de negocios de Illinois, lo que venga depende ahora de lo que resuelva un tribunal federal.