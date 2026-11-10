Estados Unidos

Los accionistas demandan a Nvidia y a su CEO: dicen que la empresa les ocultó la relación con la presunta espía china

Una demanda colectiva acusa a Nvidia y Jensen Huang de no revelar a tiempo los riesgos vinculados con Alice Huang, mientras el directorio y el FBI investigan el caso

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.
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Un grupo de inversores presentó una demanda colectiva contra Nvidia y su CEO, Jensen Huang, al acusarlos de haber ocultado información relevante sobre el vínculo del empresario con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed a quien autoridades estadounidenses señalan como presunta agente de inteligencia de China.

La acción judicial fue ingresada ante un tribunal federal de San José, California, pocos minutos después del cierre de Wall Street. Durante esa rueda, las acciones de Nvidia cedieron 4,3 %, una baja que redujo la capitalización bursátil de la compañía en cerca de USD 190.000 millones, informó Reuters.

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El expediente fue impulsado por el accionista Mark Kistenmacher, quien busca representar a otros inversores de la compañía. La demanda solicita una indemnización cuyo monto todavía no fue especificado y sostiene que la firma y Huang habrían brindado declaraciones engañosas al mercado.

La demanda cuestiona las comunicaciones de Nvidia a sus inversores

Pintura en acuarela de un hombre con anteojos y chaqueta oscura, una mujer con vestido rosa y copa de vino, y un emblema verde de fondo.
Un grupo de inversores demandó a Nvidia y a Jensen Huang ante un tribunal federal de California por presunto fraude (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo no se concentra en la vida personal del CEO, sino en las explicaciones que la empresa dio tras las primeras versiones periodísticas sobre su relación con Alice Huang. Los demandantes alegan que la compañía no informó un eventual riesgo para su reputación ni las posibles consecuencias comerciales y de seguridad nacional vinculadas con el caso.

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De acuerdo con la presentación judicial citada por Reuters, Jensen Huang y la empresa habrían ocultado una relación que, a juicio de los accionistas, podía resultar material para quienes compraban o vendían acciones de Nvidia.

A fines de octubre, The New York Times informó que las autoridades estadounidenses sospechaban que Alice Huang trabajaba para la inteligencia china. La mujer había ocupado cargos en Megaspeed, una compañía radicada en Singapur que opera en el negocio de la computación en la nube y mantiene vínculos comerciales con Nvidia.

En aquel momento, la compañía tecnológica aseguró que los contactos de su CEO con ejecutivos de clientes formaban parte de sus tareas habituales. La empresa también afirmó que las interacciones con la exdirectiva “no eran inusuales ni inesperadas”.

El domingo, Huang reconoció ante empleados de la empresa que había sido infiel a su esposa. “Mis acciones lastimaron a mi esposa y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, expresó en un mensaje recogido por Reuters.

Para los demandantes, la diferencia entre las respuestas iniciales de Nvidia y la admisión posterior del CEO constituye el núcleo de la acusación de fraude a los inversores.

El directorio abrió una investigación interna y mantiene a Huang en el cargo

Las acciones de Nvidia cayeron un 4,3 % en Wall Street y redujeron su valor bursátil en USD 190.000 millones (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)
Las acciones de Nvidia cayeron un 4,3 % en Wall Street y redujeron su valor bursátil en USD 190.000 millones (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

El directorio de Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. La revisión estará a cargo de un comité de directores independientes, con la asistencia de asesores externos.

La compañía señaló que, por el momento, no tiene razones para concluir que se hayan comprometido secretos comerciales ni información vinculada con la seguridad nacional de Estados Unidos. Aun así, anticipó que examinará toda la información disponible.

Además, el directorio manifestó su respaldo a Huang y confirmó que continuará al frente de la empresa durante el proceso. El CEO, por su parte, aseguró que cooperará con la investigación.

La situación también volvió a poner bajo escrutinio a Megaspeed. Autoridades estadounidenses investigan si esa firma facilitó el acceso de empresas chinas a procesadores avanzados de Nvidia sujetos a controles de exportación. Sin embargo, no existe una determinación pública que establezca que la compañía haya violado esas normas.

Reuters aclaró que no pudo verificar de forma independiente la acusación de inteligencia contra Alice Huang. China, a su vez, rechazó esas versiones. Tampoco se probó en los tribunales que Nvidia, su CEO o Megaspeed hayan cometido las conductas descritas en la demanda.

Trump dice que le cree a Huang y el Congreso reclama explicaciones

El presidente Donald Trump afirmó que habló con Huang sobre el caso y relató que le preguntó si sabía que Alice Huang podía ser una espía. “Me dijo que no tenía idea de que fuera una espía, y realmente le creo”, declaró, de acuerdo con informaciones recogidas por medios estadounidenses.

Trump también confirmó que el Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI, analiza el asunto. No ofreció detalles sobre el alcance de esa pesquisa ni sobre sus eventuales plazos.

En el Congreso, legisladores republicanos ya habían pedido que Huang brindara explicaciones en una sesión informativa. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, reclamó una exposición completa para conocer las posibles implicaciones del caso para la seguridad nacional.

El próximo hito para Nvidia será la presentación de sus resultados trimestrales, prevista para el 17 de noviembre. La empresa proyectó ingresos por USD 108.000 millones, en un reporte que llegará mientras continúan la investigación interna, la pesquisa del FBI y la demanda de los accionistas.

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