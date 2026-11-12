Tiroteo en un gimnasio de Washington deja al menos cinco heridos: el agresor permanece atrincherado

Agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. acordonaron varias calles y desplegaron patrullas en el barrio de Logan Circle tras registrarse un tiroteo en el gimnasio Vida Fitness (X/@K4DCA)

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Un hombre armado abrió fuego este jueves dentro de un gimnasio en uno de los barrios más transitados del noroeste de Washington D.C., en plena hora pico de la mañana.

El ataque dejó al menos cinco personas heridas y obligó al Departamento de Policía Metropolitana (MPD) a desplegar su Equipo de Respuesta de Emergencias mientras el sospechoso permanece atrincherado en un apartamento encima del gimnasio.

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Las autoridades confirmaron a medios locales que ya lo habían identificado y que conocían su identidad. Francotiradores permanecen apostados en los techos de los edificios linderos, como parte del operativo de seguridad que también incluye al Servicio Secreto y a la Guardia Nacional.

Agentes policiales toman posiciones tácticas en la azotea y los balcones de un edificio tras un tiroteo en el barrio de Logan Circle en Washington. (FOX 5)

La Policía emitió una alerta de emergencia en sus redes sociales: “El MPD está en la escena de un tiroteo activo en el área de las calles 15 y P, Noroeste”. Las autoridades respondieron a múltiples puntos del área y acordonaron varias cuadras del barrio de Logan Circle, con escuelas, residencias y comercios dentro del perímetro.

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Ryan Dubicki, un vecino que se encontraba en su apartamento cercano alrededor de las 8 de la mañana, relató que escuchó unos cinco disparos. “Estaban muy dispersos, así que pensé que eran obras”, relató. Poco después, miró a su alrededor y “encontró policías por todas partes”.

La policía metropolitana activó su protocolo de máxima emergencia y movilizó unidades especiales ante el tiroteo (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

James Spellman, quien se encontraba en el gimnasio poco después de las 8 de la mañana, relató, en declaraciones recogidas por AP, que había unas 50 personas en el establecimiento cuando escuchó los disparos. “En cuestión de segundos, un hombre cayó al suelo y se formó un charco de sangre”.

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Spellman contó que él y otros asistentes salieron corriendo del gimnasio. También escuchó más detonaciones en las inmediaciones de la calle 15: estimó que fueron dos dentro del establecimiento y entre cinco y seis en el exterior.

El lugar del ataque, en el centro de un barrio residencial y comercial

Dos fuentes con conocimiento directo del hecho confirmaron a CNN que los disparos se produjeron en el gimnasio “Vida Fitness”.

David von Storch, propietario del establecimiento, expresó su preocupación por los socios y empleados. En declaraciones telefónicas a NBC News, dijo que estaba fuera de Washington y que intentaba regresar a la ciudad lo antes posible. También explicó que ningún integrante de su equipo directivo tenía permitido ingresar al gimnasio, lo que dificultaba obtener información sobre lo ocurrido.

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El bloque 1500 de la calle 15 —donde se concentran también la Iglesia Episcopal de San Lucas, edificios residenciales y un supermercado Whole Foods a media cuadra— quedó cerrado en su mayor parte.

El oficial Nathan Clarke, vocero del MPD, precisó a Associated Press que no había información disponible sobre las ubicaciones exactas de los disparos ni sobre el estado clínico de las víctimas.

Agentes de policía y equipos tácticos acordonan una calle de Washington tras el tiroteo registrado en un gimnasio de Logan Circle (@ABC 7 News - WJLA)

El agresor estaría dentro del gimnasio

La policía describió al sospechoso como un hombre blanco, de contextura gruesa y posiblemente vestido con una camisa gris, tal como informó 7News. Hasta las 8:30 de la mañana, ningún detenido había sido reportado, confirmó el MPD a ABC News.

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La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también se desplegó en el lugar para colaborar con la policía metropolitana.

La concejal Brooke Pinto publicó en su cuenta de Instagram que el tiroteo fue en el interior del gimnasio y pidió a los vecinos mantenerse alejados de la zona.

Un grupo de personas conversa en una acera del barrio de Logan Circle mientras la policía responde a un tiroteo ocurrido en un gimnasio cercano en Washington (@ABC 7 News - WJLA)

El impacto del operativo en el transporte y los establecimientos educativos

Las escuelas próximas al lugar del tiroteo entraron en modo de confinamiento preventivo (lockdown), confirmó AP.

La Policía de Tránsito del Metro anunció una mayor presencia de agentes en varias estaciones del área para garantizar la seguridad de pasajeros y personal.

La manzana donde se produjeron los disparos alberga un centro deportivo, una iglesia, residencias y comercios, y estaba lleno de actividad cuando comenzó el tiroteo (AP Photo/Tom Brenner)

El barrio, en el centro del debate sobre la seguridad en la capital

El barrio no era ajeno a la tensión. En agosto de 2025, un ex integrante del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del presidente Donald Trump fue atacado en la zona por un grupo de adolescentes que intentó robarle el vehículo, según informó AP.

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El incidente tuvo consecuencias directas a nivel federal: días después, Trump impuso control federal directo sobre Washington y desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional para reducir la criminalidad en la ciudad. Ese despliegue, aseguró AP, continúa vigente hasta la fecha.

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