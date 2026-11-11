“Sin duda, Dios es bueno”: el sheriff contó cómo los agentes encontraron al bebé enterrado en Carolina del Sur

El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, relató cómo los agentes localizaron con vida a Koah Sharpe, un bebé de 11 meses que había desaparecido y fue encontrado enterrado dentro de una jaula para perros en una zona boscosa de Carolina del Sur. Koon explicó que los investigadores detectaron tierra removida y escucharon el llanto del niño mientras excavaban (Video: CBS News)

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El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, atribuyó a la intervención divina el rescate de Koah Sharpe, un bebé de 11 meses que los agentes encontraron enterrado con vida en una zona boscosa de Carolina del Sur.

“Sin duda, Dios es bueno”, afirmó al explicar que el llanto del niño guio a los equipos hasta el lugar preciso donde estaba bajo tierra.

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La búsqueda se concentró el martes cerca de la casa del padre de Michael Comer, progenitor del bebé, en el área de Batesburg-Leesville.

Allí, los investigadores detectaron agujas de pino y tierra alteradas a unos 45 metros de la vivienda. Cuando comenzaron a excavar, escucharon el llanto de Koah.

“Lo encontramos muy cerca de aquí, enterrado vivo, aferrándose a la vida y llorando”, dijo Koon en una conferencia de prensa.

El sheriff describió ese sonido como el momento que confirmó que el niño seguía con vida y convirtió el operativo en una carrera contra el tiempo.

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Los equipos de rescate localizaron con vida a Koah Sharpe tras escuchar su llanto en un sector boscoso de Carolina del Sur (Reuters)

La tierra removida y el llanto llevaron a los agentes hasta Koah Sharpe

Según el relato de Koon, especialistas de la escena del crimen, agentes de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur y personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) examinaban el terreno cuando ubicaron un sector con alteraciones recientes. La excavación permitió oír al bebé y localizarlo dentro de una jaula para perros.

El niño estaba envuelto en una toalla en una jaula de aproximadamente 60 por 60 centímetros, cubierta por cerca de 30 centímetros de tierra. Las autoridades estimaban que podía haber permanecido enterrado unas 24 horas.

Koon sostuvo que la toalla pudo haber creado una bolsa de aire y darle al bebé el oxígeno necesario para sobrevivir.

Tras ser sacado del lugar, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital, cuya ubicación no fue divulgada.

Cerca de 100 agentes y socorristas participaron en la búsqueda, de acuerdo con información recogida por ABC News. Koon manifestó que esperaba que el niño se recuperara, aunque no se difundió un parte médico detallado.

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El menor de 11 meses permaneció dentro de una jaula para perros cubierta por 30 centímetros de tierra (Facebook)

El padre fue detenido antes de que localizaran al bebé

La búsqueda comenzó el lunes, luego de que Koah quedara temporalmente al cuidado de Comer en la casa de la abuela paterna.

La mujer había salido a realizar un trámite y otra persona debía llegar para hacerse cargo del niño; cuando esa cuidadora arribó, el padre y el bebé ya no estaban, según explicó Koon.

Las cámaras de seguridad registraron después a Comer, de 25 años, en varios comercios, sin el niño. Los investigadores lo encontraron esa noche en una construcción auxiliar de Batesburg-Leesville, pero Koah no estaba con él, informó CNN.

Comer fue arrestado inicialmente por allanamiento y resistencia al arresto. La oficina del sheriff trabajaba con la fiscalía local para determinar qué otros cargos podría afrontar. Las autoridades no habían informado un posible motivo por el que el bebé terminó enterrado.

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El sheriff dijo que el rescate dependió de oír al bebé durante la excavación

Koon relató que, una vez que los equipos detectaron el llanto, los rescatistas se dirigieron al punto de excavación para retirar la tierra y abrir la jaula. “Fue posiblemente el sonido más reconfortante que uno pueda escuchar: el llanto de un bebé”, declaró.

La investigación continúa para reconstruir el recorrido de Comer y Koah desde que salieron de la casa de la abuela hasta el hallazgo.

Mientras tanto, el sheriff centró su declaración en la secuencia que permitió salvar al niño: la identificación de tierra recién removida, la excavación y el llanto que reveló que seguía vivo bajo tierra.

Las autoridades detuvieron a Michael Comer por allanamiento y resistencia tras ubicarlo solo en una estructura auxiliar (Facebook)

Las pertenencias del bebé halladas en la vivienda orientaron el despliegue de búsqueda

La investigación también se orientó hacia la vivienda del padre de Comer después de que los agentes encontraran allí pertenencias de Koah Sharpe.

Las puertas de la casa estaban abiertas y no había rastros del bebé ni de su padre, una circunstancia que concentró el rastrillaje en los alrededores de esa propiedad.

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El niño reside bajo la custodia de su madre, mientras que su abuela paterna, Patricia Comer, acostumbraba supervisarlo los fines de semana.

Ese dato forma parte de la reconstrucción de las últimas horas previas a la denuncia por desaparición y del contexto familiar que examinan los investigadores.

Koon señaló además que las bajas temperaturas durante la noche pudieron haber contribuido a la supervivencia del bebé, junto con la posible cámara de aire que dejó la toalla alrededor de la jaula.

Los equipos ubicaron el punto de enterramiento cerca de las 13:30 del martes y trasladaron al niño de inmediato para que recibiera atención médica.