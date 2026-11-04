Murió la corredora salvadoreña que fue apuñalada mientras se preparaba para la maratón de Nueva York

La corredora Katie Suarez falleció en Brooklyn tras sufrir dos heridas de arma blanca en el cuello antes de la Maratón de Nueva York (X/@Crime_In_NYC)

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La corredora salvadoreña Katie Suarez murió el lunes por la noche, tras ser apuñalada dos veces en el cuello unos días antes, mientras entrenaba para la Maratón de Nueva York. Tenía 28 años y su muerte dejó sin sospechosos a la Policía de Nueva York (NYPD), que mantiene abierta una investigación que califica de ataque aleatorio.

El ataque ocurrió la noche del viernes 31 de octubre en la ciclovía de Shore Parkway, en la costanera de Brooklyn, cuando Suarez salía a correr para encontrarse con sus padres.

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Según el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny, la joven había salido de su trabajo en el TD Bank del centro comercial Caesar’s Bay alrededor de las 18:30, se reunió brevemente con su madre en un restaurante cercano, se cambió de ropa y partió sola hacia el recorrido.

El ataque ocurrió durante la noche del 31 de octubre en la ciclovía de Shore Parkway (NBC New York)

Su padre la encontró tendida bajo un árbol

Aproximadamente una hora después, su padre la llamó y ella respondió que estaba a poco menos de un kilómetro (alrededor de media milla). Cuando transcurrieron 10 minutos sin que apareciera, ambos padres salieron a buscarla.

Su madre, Yasira Suarez, contó que probablemente pasó junto a ella sin verla porque la zona carecía de iluminación suficiente. Fue su padre quien finalmente la halló bajo un árbol con dos heridas en el cuello. Tenía consigo su teléfono y todas sus pertenencias, lo que llevó a los investigadores a descartar el robo como móvil.

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Trasladada al Hospital NYU Langone de Brooklyn en estado crítico, Suarez permaneció con soporte vital durante tres días, pero falleció el lunes por la noche. Su madre confirmó la noticia a medios locales el martes.

El padre de Suarez halló a la joven con su teléfono y pertenencias, por lo que los investigadores descartaron el móvil de robo (NBC New York)

La investigación desplegó unidades aéreas, terrestres y submarinas sin dar con el agresor

El NYPD estableció una fuerza de tarea especial para el caso y desplegó decenas de agentes a lo largo de un tramo extendido de la ciclovía, que fue tratado como escena del crimen ampliada.

Buzos rastrearon las aguas adyacentes, una unidad canina peinó el terreno y se utilizaron drones y lectores de patentes en la autopista Belt Parkway. Según Kenny, unos 1.700 vehículos transitaron por ese corredor en la franja horaria de interés, entre las 19:56 y las 20:12, y los investigadores contactaron a cada uno de sus conductores en busca de cámaras de tablero.

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La Policía de Nueva York desplegó buzos, drones y unidades caninas a lo largo del perímetro de la ciclovía para buscar indicios (NBC New York)

La recolección de pruebas resultó dificultosa por la escasez de cámaras de vigilancia en esa zona del parque.

Además, las autoridades colocaron carteles digitales pidiendo colaboración a conductores de aplicaciones de transporte y anunciaron una recompensa de USD 10.000 por información que conduzca a un arresto.

La víctima permaneció tres días con soporte vital en el Hospital NYU Langone de Brooklyn antes de confirmarse su deceso (LinkedIn)

La madre de Suarez habló públicamente y pidió que el agresor se entregue

“Si estás viendo esto, entrégate. Por favor, entrégate”, dijo Yasira Suarez en declaraciones a CBS New York y otros medios locales. Y agregó: “Te llevaste a un ángel”.

También evocó las advertencias que solía hacerle a su hija antes de salir a correr de noche, y la respuesta tranquilizadora de Katie: “Mamá, no me va a pasar nada, mamá, estaré bien”.

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La joven, graduada en 2020 de Brooklyn College con un título en televisión y radio, era descrita por quienes la conocían como alguien que “siempre ponía a los demás antes que a sí misma”. Estaba entrenando para correr la Maratón de Nueva York del 1 de noviembre junto a su madre.

Yasira Suarez, madre de la víctima, solicitó públicamente la entrega inmediata del responsable ante los medios de comunicación (NBC4)

El caso recuerda el asesinato de otra corredora en Queens

El ataque recuerda al crimen de Karina Vetrano, una corredora de 30 años asesinada en 2016 en Howard Beach, Queens, también hallada por su padre.

Phil Vetrano, padre de la víctima, ofreció públicamente su solidaridad a la familia Suarez y declaró en NBC New York: “Si necesitan hablar, pueden contactarme. Probablemente soy la única persona que puede decir honestamente que sé lo que están atravesando”.

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Los investigadores indicaron que, quien tenga información puede comunicarse con la línea de denuncias del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477), o en español al 1-888-57-PISTA (74782). También se puede enviar información por la web de Crime Stoppers o por mensaje directo en X.