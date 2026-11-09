Cómo el streaming de deportes y los videojuegos cambiaron el tipo de TV que queremos tener

Las pantallas con tasas de refresco de 120Hz o 144Hz eliminan el efecto estela en las transmisiones de fútbol y automovilismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La masificación del streaming deportivo y los videojuegos cambió lo que los hogares exigen a sus pantallas, y trasladó el verdadero desafío técnico del cable a la fibra óptica, y de la fibra óptica al procesador que tienen dentro los , y trasladó el verdadero desafío técnico del cable a la fibra óptica, y de la fibra óptica al procesador que tienen dentro los televisores.

La conexión a internet es cada vez más estable, por lo que el reto de las marcas está orientado a la calidad de la visualización y el rendimiento de las pantallas para diferentes formatos, para sacarle todo el provecho a las prestaciones de dispositivos externos y suscripciones.

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Por qué el deporte en vivo exige 120Hz y paneles OLED

Una pantalla estándar de 60Hz refresca la imagen sesenta veces por segundo, un parámetro suficiente para la televisión analógica, pero insuficiente ante los cambios rápidos de cámara y los pases largos de un partido. El resultado es un efecto estela conocido como motion blur.

Los televisores con 120Hz o 144Hz nativos duplican o triplican esa tasa de refresco, lo que permite que los movimientos rápidos de un balón o de un auto de carreras se vean nítidos. A esto se suma el tiempo de respuesta de los paneles OLED, cuyos píxeles cambian de color en menos de un milisegundo, lo que elimina casi por completo el desenfoque de movimiento.

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Los paneles OLED registran tiempos de respuesta menores a un milisegundo y reducen el desenfoque de movimiento en las jugadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese salto de nitidez explica por qué el fútbol, el automovilismo y los torneos de e-sports en títulos como EA Sports FC impulsaron la renovación de televisores en los hogares: a mayor velocidad de refresco, menor distorsión visual en las jugadas rápidas y más precisión para seguir la pelota o el movimiento del juego en tiempo real.

Para evitar el desgaste prematuro de los diodos por marcadores o barras estáticas de información, los equipos modernos incorporan mecanismos de desplazamiento de píxeles (pixel shift) que neutralizan el riesgo de marcas permanentes en pantalla.

Las exigencias también están en los puertos de entrada

Los videojuegos competitivos y las plataformas interactivas requieren que la acción del control se refleje de inmediato en la pantalla. Eso modificó el diseño de los puertos traseros del televisor.

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Los puertos HDMI 2.1 se volvieron obligatorios para transmitir resolución 4K a 120 imágenes por segundo sin pérdida de datos. El Modo Automático de Baja Latencia (ALLM) detecta cuando se enciende una consola o una aplicación de juego y apaga el procesamiento visual secundario para reducir el retraso al mínimo. La revisión de Smart TVs hoy exige priorizar estos puertos junto con tiempos de respuesta inferiores a los 15 milisegundos.

Los puertos HDMI 2.1 y el Modo Automático de Baja Latencia permiten transmitir resolución 4K a 120 cuadros por segundo para consolas de videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Frecuencia de Actualización Variable (VRR), presente en tecnologías como G-Sync o FreeSync, sincroniza los hercios del televisor con la consola o la computadora y evita que la imagen se rompa durante las jugadas de mayor velocidad.

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El brillo también entró en la ecuación. Los paneles Mini-LED y OLED desplazaron a los LCD tradicionales porque ofrecen negros profundos o brillos extremos, necesarios tanto para un partido bajo el sol del mediodía como para un videojuego ambientado en una escena oscura. El soporte para Dolby Vision y HDR10+ se consolidó como estándar para mapear el color escena por escena.

Procesadores con IA y el consumo en varias pantallas a la vez

El hardware interno del televisor hoy importa tanto como el panel. Los chips con inteligencia artificial reescalan señales de streaming de baja calidad y estabilizan transmisiones deportivas en vivo comprimidas, mientras que sistemas operativos como Google TV, WebOS o Tizen permiten abrir aplicaciones pesadas de streaming y plataformas de cloud gaming sin hardware externo.

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Los procesadores con inteligencia artificial reescalan señales de streaming comprimidas y optimizan la estabilidad del contenido deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos de la consultora Deloitte sobre audiencias digitales señalan que más del 70% de los jóvenes de las generaciones Z y Millennial utiliza una segunda pantalla mientras mira un partido en el televisor principal, para revisar mapas de calor, estadísticas tácticas o transmisiones paralelas de creadores en Twitch o Discord.

Esa multitarea exige notebooks con tarjetas gráficas dedicadas y al menos 16 gigabytes de memoria RAM, además de sistemas de ventilación de doble cámara que eviten caídas de rendimiento.