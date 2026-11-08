El Salvador

Detienen a un exagente de la Policía de Nueva York por el asesinato de la joven salvadoreña Katie Suarez

El sospechoso, que actualmente trabajaba como asistente en una escuela pública, habría sido identificado a través de cámaras de seguridad próximas al lugar donde ocurrió el ataque contra la salvadoreña

La Policía de Nueva York arrestó a Sayed M. por el asesinato de la corredora salvadoreña Katie Suarez en Brooklyn. (Cortesía: Redes sociales/amNewYork)
La Policía de Nueva York arrestó a Sayed M. por el asesinato de la corredora salvadoreña Katie Suarez en Brooklyn. (Cortesía: Redes sociales/amNewYork)
Guardar

La Policía de Nueva York informó este sábado que detuvo a Sayed M., de 27 años, acusado de asesinato por la muerte de Katie Suarez, una joven salvadoreña de 28 años que fue atacada con un cuchillo mientras corría en Brooklyn. El arrestado habría dicho que caminaba por con un arma blanca, perdió el conocimiento y despertó después “cubierto de sangre”, según fuentes de seguridad citadas por Telemundo 47.

Katie había salió a correr el 30 de octubre por la noche por la Shore Parkway Greenway, a la altura de Bath Beach, cuando fue atacada. La joven planeaba encontrarse con sus padres para continuar el recorrido, pero no llegó al punto acordado.

PUBLICIDAD

Su padre inició la búsqueda tras perder contacto con ella y la encontró herida bajo un árbol, a menos de 1.6 kilómetros de distancia. La mujer tenía lesiones de arma blanca en el cuello y fue trasladada a un hospital, donde murió días más tarde.

La madre de la víctima, Yasira Suarez, confirmó el fallecimiento de su hija. La familia había pedido colaboración a la comunidad para identificar al responsable del ataque.

El padre de Katie Suarez halló a su hija con heridas de arma blanca en el cuello tras perder el contacto durante su rutina de ejercicio. (Cortesía: Redes sociales)
El padre de Katie Suarez halló a su hija con heridas de arma blanca en el cuello tras perder el contacto durante su rutina de ejercicio. (Cortesía: Redes sociales)

Las cámaras llevaron a los investigadores hasta una barbería

La identificación de Sayed M. fue posible a partir de registros de cámaras de seguridad de la zona, de acuerdo con la información publicada por Telemundo 47. Los investigadores detectaron a un hombre que caminaba de un lado a otro cerca del recorrido de la joven.

PUBLICIDAD

El seguimiento de esas imágenes condujo a una barbería, donde los detectives habrían conseguido datos que permitieron establecer la identidad del sospechoso. Más tarde, también obtuvieron un video próximo a su domicilio en el que presuntamente se lo ve arrojando bolsas de basura la noche del crimen.

La Policía de Nueva York revisó una barcaza de saneamiento con el objetivo de localizar objetos que pudieran aportar pruebas para la causa. La basura vinculada con el caso había sido recogida días antes.

Las fuentes consultadas por el medio estadounidense indicaron que el ahora capturado enfrenta cargos de asesinato. El acusado había integrado las Fuerzas Armadas y trabajó de forma breve como agente de la Policía de Nueva York, aunque fue apartado de ambas instituciones tras ser considerado psicológicamente no apto, según esas versiones.

Sayed Mohassib afirmó ante fuentes de seguridad que perdió el conocimiento y despertó cubierto de sangre tras caminar con un cuchillo. (Cortesía: amNewYork)
Sayed Mohassib afirmó ante fuentes de seguridad que perdió el conocimiento y despertó cubierto de sangre tras caminar con un cuchillo. (Cortesía: amNewYork)

Actualmente, el hombre trabajaba como asistente en una escuela. Las autoridades creen que volvió a sus tareas después de cometer el crimen.

Katie era originaria de El Salvador y vivía en Brooklyn. Se había graduado de Sunset Park High School en 2016, obtuvo un título asociado en Kingsborough Community College y luego completó una licenciatura en televisión y radio en Brooklyn College, según información publicada por el New York Daily News.

La joven trabajaba como cajera bancaria y participaba en carreras de la ciudad. Su madre relató que correr formaba parte de su rutina y que aquella noche había salido después de su jornada laboral para reunirse con sus padres.

La muerte generó movilizaciones de vecinos, familiares y miembros de la comunidad religiosa local. Durante una vigilia, el obispo Erick Salgado sostuvo que la joven “no merecía algo así”, mientras residentes reclamaron más iluminación, cámaras y patrullajes en el parque.

Temas Relacionados

AsesinatoBrooklynArma blancaEl SalvadorKatie Suarez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chayanne vuelve a El Salvador con su emocionante gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026″

El cantante puertorriqueño se reencontrará con sus seguidores salvadoreños tras el lleno total de marzo de 2025, con un show que mezcla sus recientes canciones y clásicos de varias generaciones

Chayanne vuelve a El Salvador con su emocionante gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026″

El 52% de las pymes centroamericanas frena su digitalización por las preocupaciones de ciberseguridad

Una encuesta regional detectó casos de phishing, estafas en transacciones y malware entre negocios de Guatemala, Costa Rica y Panamá, que reclaman más capacitación y herramientas preventivas

El 52% de las pymes centroamericanas frena su digitalización por las preocupaciones de ciberseguridad

“Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido”: el contundente respaldo ciudadano al ejército salvadoreño en Puerto Príncipe

Manifestantes despojados de sus hogares recorrieron las calles para implorar la intervención del ejército salvadoreño y exigir la erradicación total de las facciones delictivas que asolan el territorio insular

“Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido”: el contundente respaldo ciudadano al ejército salvadoreño en Puerto Príncipe

Ocho de cada diez empresarios alertan que el colapso vial amenaza la economía centroamericana

Una investigación regional de las cámaras de comercio comprobó que la saturación de las carreteras encarece el abastecimiento de mercaderías y limita la productividad, situación que llevó al empresariado a demandar reformas estructurales a los gobiernos

Ocho de cada diez empresarios alertan que el colapso vial amenaza la economía centroamericana

El jefe de la banda Boston muere en un ataque con dron de las fuerzas haitianas

La acción nocturna alcanzó el vehículo en que viajaba Mathias Sainthil en Cité-Soleil y causó también bajas entre sus acompañantes, según la información difundida el viernes por la agencia EFE

El jefe de la banda Boston muere en un ataque con dron de las fuerzas haitianas

TECNO

No solo la película, todo el contenido extra de Las Guerreras K-pop disponible en Netflix

No solo la película, todo el contenido extra de Las Guerreras K-pop disponible en Netflix

Ranking de YouTube en España: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Chile este día

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Jurista propone que cada respuesta de un chatbot basada en noticias genere un pago a los medios

ENTRETENIMIENTO

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Bianca Censori causa polémica por el “escote extremo” que usó frente a los hijos de Kanye West

Alanis Morissette confirma que es pansexual y habla de su vínculo con la comunidad LGBTQ+

Fue Alfalfa en ‘Pequeños traviesos’, hizo un voto de pobreza y ahora pide ayuda económica por internet

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante

MUNDO

Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán

Estados Unidos inutilizó un buque comercial por violar el bloqueo contra Irán

Dos petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas marítimas

Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón y provocó evacuaciones: al menos 22 heridos

Macabro hallazgo en Polonia: encontraron tres cadáveres en la casa del presunto tirador de Cracovia

El primer ministro de Polonia denunció que el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos fue un acto de terrorismo