Detienen a un exagente de la Policía de Nueva York por el asesinato de la joven salvadoreña Katie Suarez

La Policía de Nueva York arrestó a Sayed M. por el asesinato de la corredora salvadoreña Katie Suarez en Brooklyn. (Cortesía: Redes sociales/amNewYork)

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La Policía de Nueva York informó este sábado que detuvo a Sayed M., de 27 años, acusado de asesinato por la muerte de Katie Suarez, una joven salvadoreña de 28 años que fue atacada con un cuchillo mientras corría en Brooklyn. El arrestado habría dicho que caminaba por con un arma blanca, perdió el conocimiento y despertó después “cubierto de sangre”, según fuentes de seguridad citadas por Telemundo 47.

Katie había salió a correr el 30 de octubre por la noche por la Shore Parkway Greenway, a la altura de Bath Beach, cuando fue atacada. La joven planeaba encontrarse con sus padres para continuar el recorrido, pero no llegó al punto acordado.

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Su padre inició la búsqueda tras perder contacto con ella y la encontró herida bajo un árbol, a menos de 1.6 kilómetros de distancia. La mujer tenía lesiones de arma blanca en el cuello y fue trasladada a un hospital, donde murió días más tarde.

La madre de la víctima, Yasira Suarez, confirmó el fallecimiento de su hija. La familia había pedido colaboración a la comunidad para identificar al responsable del ataque.

El padre de Katie Suarez halló a su hija con heridas de arma blanca en el cuello tras perder el contacto durante su rutina de ejercicio. (Cortesía: Redes sociales)

Las cámaras llevaron a los investigadores hasta una barbería

La identificación de Sayed M. fue posible a partir de registros de cámaras de seguridad de la zona, de acuerdo con la información publicada por Telemundo 47. Los investigadores detectaron a un hombre que caminaba de un lado a otro cerca del recorrido de la joven.

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El seguimiento de esas imágenes condujo a una barbería, donde los detectives habrían conseguido datos que permitieron establecer la identidad del sospechoso. Más tarde, también obtuvieron un video próximo a su domicilio en el que presuntamente se lo ve arrojando bolsas de basura la noche del crimen.

La Policía de Nueva York revisó una barcaza de saneamiento con el objetivo de localizar objetos que pudieran aportar pruebas para la causa. La basura vinculada con el caso había sido recogida días antes.

Las fuentes consultadas por el medio estadounidense indicaron que el ahora capturado enfrenta cargos de asesinato. El acusado había integrado las Fuerzas Armadas y trabajó de forma breve como agente de la Policía de Nueva York, aunque fue apartado de ambas instituciones tras ser considerado psicológicamente no apto, según esas versiones.

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Sayed Mohassib afirmó ante fuentes de seguridad que perdió el conocimiento y despertó cubierto de sangre tras caminar con un cuchillo. (Cortesía: amNewYork)

Actualmente, el hombre trabajaba como asistente en una escuela. Las autoridades creen que volvió a sus tareas después de cometer el crimen.

Katie era originaria de El Salvador y vivía en Brooklyn. Se había graduado de Sunset Park High School en 2016, obtuvo un título asociado en Kingsborough Community College y luego completó una licenciatura en televisión y radio en Brooklyn College, según información publicada por el New York Daily News.

La joven trabajaba como cajera bancaria y participaba en carreras de la ciudad. Su madre relató que correr formaba parte de su rutina y que aquella noche había salido después de su jornada laboral para reunirse con sus padres.

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La muerte generó movilizaciones de vecinos, familiares y miembros de la comunidad religiosa local. Durante una vigilia, el obispo Erick Salgado sostuvo que la joven “no merecía algo así”, mientras residentes reclamaron más iluminación, cámaras y patrullajes en el parque.