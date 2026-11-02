Una corredora fue apuñalada en el cuello mientras se preparaba para la maratón de Nueva York: se encuentra en estado crítico

El padre de la víctima halló a la joven herida sobre el sendero antes de su traslado de urgencia al NYU Langone Hospital (NBC New York)

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Una corredora de 28 años se encuentra grave en un hospital de Brooklyn tras ser apuñalada en el cuello, durante el transcurso de su rutina de jogging vespertino en el paseo costero de Shore Parkway.

La mujer identificada como Katie Suarez fue hallada por su propio padre tendida en el sendero con múltiples heridas en ambos lados del cuello. Según medios locales como New York Daily News, permanece en estado crítico y conectada a un respirador artificial, sin que la Policía de Nueva York (NYPD) haya realizado ningún arresto.

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Katie Suarez permanece en estado crítico tras ser apuñalada en el cuello en el paseo costero de Shore Parkway en Brooklyn (X/@Crime_In_NYC)

El ataque ocurrió mientras Suarez esperaba a su padre

El viernes 30 de octubre, alrededor de las 18:30, la residente del barrio de Gravesend terminó su jornada laboral como cajera en el TD Bank del Caesar’s Bay Shopping Center, sobre el frente marítimo de Brooklyn.

Tras despedirse, se reunió con su madre en las inmediaciones del local; le entregó su ropa de trabajo, se puso su equipo de running y comenzó a correr hacia el oeste por el sendero del Shore Parkway Greenway. El plan era que su padre, que llegó con demora, se les uniera después en el punto habitual de encuentro: el Wendy’s contiguo al banco.

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A las 20, el padre llamó a Suarez para saber cuánto faltaba. Ella respondió que estaba a apenas unos 800 metros —equivalente a media milla—, una distancia de no más de cinco minutos a paso de carrera. Sin embargo, nunca regresó.

El padre encontró a su hija tendida en el sendero con varias heridas

Ante la falta de respuesta a una segunda llamada, los padres se separaron para rastrear el recorrido. El padre la halló cerca de la intersección de Shore Parkway con Canton Avenue, en el tramo comprendido entre las calles Bay 8th y Bay 17th. Suarez estaba en el suelo, con heridas en ambos lados del cuello.

Un ciclista que pasaba por el lugar llamó al 911 a pedido del padre. Los servicios de emergencia la trasladaron de urgencia al NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde ingresó en estado crítico.

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Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta diez mil dólares y solicitan testimonios a los conductores de la Belt Parkway (NBC New York)

La NYPD realiza rastrillajes sin identificar a ningún sospechoso

El NYPD desplegó decenas de efectivos en el área y convirtió el tramo del paseo costero en una escena del crimen extendida. Durante el fin de semana, la búsqueda del atacante incluyó unidades caninas, drones, helicópteros, buzos en las aguas del sector y patrullas terrestres.

Joseph Kenny, jefe de detectives de la fuerza, confirmó en declaraciones a NBC New York que Suarez seguía en “muy mal estado” y pidió a los conductores que transitaron por la Belt Parkway el viernes a la noche que se comuniquen con las autoridades: el tráfico se enlentece justamente a la altura del sitio del ataque, lo que podría haber generado testigos casuales.

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“Mientras el tráfico disminuye en esa zona, eso nos sirve”, dijo Kenny, que también hizo un llamado a quienes hayan notado actividad inusual en el sendero en las semanas previas al hecho.

La recolección de imágenes de videovigilancia cerca de la escena resultó difícil, dadas las características del lugar. Las autoridades publicaron carteles en el vecindario de Bath Beach y ofrecen una recompensa de hasta USD 10.000 por información útil.

El Departamento de Policía de Nueva York desplegó unidades caninas, drones y buzos en la zona para rastrear al agresor (NBC New York)

Hasta el momento, no se dio a conocer ningún dato sobre el aspecto físico del agresor. Los investigadores presumen que el ataque fue aleatorio, aunque no pudieron confirmarlo. La franja horaria de interés va de las 19:56 a las 20:12 del viernes pasado. Quien disponga de información puede comunicarse con la línea Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (en español: 1-888-57-PISTA).

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Suarez iba a correr el Maratón de Nueva York al día siguiente del ataque

Suarez era corredora habitual de carreras organizadas por los New York Road Runners (NYRR), la asociación que organiza el Maratón de la Ciudad de Nueva York. Estaba inscrita en la edición del domingo 1 de noviembre, que finalmente se disputó sin ella. Crystal Howard, vocera de los NYRR, expresó en un comunicado que la organización estaba “triste” al enterarse del ataque: “Nuestros corazones están con su familia y con la comunidad de corredores”, según recogió The New York Times.

Suarez se graduó de la Sunset Park High School en 2016, obtuvo un título de asociado en el Kingsborough Community College en 2018 y se recibió de licenciada en televisión y radio en el Brooklyn College en 2020. Comenzó a trabajar como cajera en el TD Bank en 2021.

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La corredora de 28 años tenía programada su participación en el Maratón de Nueva York al momento del ataque (REUTERS/Brendan Mcdermid)

El ataque reactiva el recuerdo del asesinato de una corredora en 2016

El caso generó comparaciones inmediatas con el femicidio de Karina Vetrano, una corredora de 30 años asesinada el 2 de agosto de 2016 mientras trotaba en el Spring Creek Park, también sobre el frente costero de Queens. Vetrano fue agredida sexualmente y estrangulada.

Las autoridades arrestaron a Chanel Lewis en febrero de 2017, quien luego fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque este año un tribunal de apelaciones le concedió la posibilidad de continuar su apelación bajo el argumento de que su captura y condena se produjeron mediante “una redada racial”.

El caso Suarez también se produce una semana después de que una mujer de 39 años fuera violada mientras corría en la zona este del Central Park la noche del 24 de octubre. Según la policía, un hombre armado con un cuchillo la arrastró hacia una zona arbolada, la atacó sexualmente y huyó.

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El ataque evocó el asesinato de Karina Vetrano en Queens y la agresión sufrida por otra deportista en Central Park (ABC 7)

El 62° precinto policial, que tiene jurisdicción sobre el tramo del Shore Parkway Greenway donde Suarez fue atacada, registró un incremento del 17% en los delitos de lesiones durante el año en curso, al pasar de 202 casos en el mismo período del año anterior a 237.