La nueva rutina del ex dictador Nicolás Maduro en la cárcel: lee la Biblia, el Corán y mantiene encuentros con un rabino

Nicolás Maduro dedica sus horas en la prisión federal de Brooklyn a la lectura de la Biblia y el Corán y a diálogos con un rabino. (ABC Affiliate WABC via REUTERS)

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La Biblia, el Corán y las conversaciones con un rabino ocupan buena parte de la nueva rutina de Nicolás Maduro en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York. Según reconstruyó The New York Times a partir de testimonios de personas familiarizadas con su situación carcelaria, el ex dictador venezolano dedica largas horas a leer textos religiosos y filosóficos, una faceta poco conocida de quien durante años estuvo al frente del régimen chavista. Desde su captura por fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero, también experimentó cambios físicos: perdió peso y debió adaptar sus hábitos alimentarios a las condiciones de reclusión.

El acercamiento a distintas creencias incluye reuniones con capellanes del Metropolitan Detention Center (MDC), entre ellos un sacerdote católico y un rabino. De acuerdo con la información del diario estadounidense, Maduro pasa gran parte de sus horas disponibles leyendo las escrituras del cristianismo y el islam.

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El acercamiento de Maduro al judaísmo también forma parte de su nueva rutina en prisión. El ex dictador afirmó que tenía ascendencia judía sefardí, cuyos antepasados emigraron desde las Antillas neerlandesas hacia Venezuela durante el siglo pasado. Sin embargo, personas de su entorno aseguraron que antes de su captura nunca había mostrado particular interés por esa religión.

El ex dictador venezolano afirmó que posee ascendencia judía sefardí proveniente de las Antillas neerlandesas. (REUTERS/Adam Gray)

De acuerdo con The New York Times, no es la primera vez que el ex dictador venezolano se vincula con prácticas religiosas. Durante su permanencia en el poder, se identificó como católico y mantuvo una relación cercana con un sacerdote que compartía su ideología socialista. También buscó el respaldo de las comunidades evangélicas, un sector que ganó influencia en Venezuela durante los últimos años. A su vez, Maduro, su esposa Cilia Flores y Delcy Rodríguez, quien quedó al frente del régimen tras su captura, seguían las enseñanzas del gurú indio Sathya Sai Baba, fallecido en 2011.

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Maduro permanece alojado en el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal de Brooklyn que alberga a unos 1.300 internos y que acumula antecedentes de violencia, deficiencias edilicias y falta de personal. El establecimiento también recibió a otros detenidos de alto perfil, entre ellos el músico Sean Combs, el empresario Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare

La lectura no es el único cambio que experimentó Maduro desde su ingreso. Según los testimonios recogidos por el diario estadounidense, el dictador derrocado adelgazó considerablemente y se quejó en reiteradas ocasiones de la calidad de los alimentos que recibe. Antes de su captura seguía una dieta paleolítica, un régimen basado en el consumo de productos que buscan reproducir los patrones alimentarios de las sociedades prehistóricas.

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Durante sus años en el poder en Venezuela, Maduro y Cilia Flores siguieron las enseñanzas del maestro indio Sathya Sai Baba. (REUTERS/Adam Gray)

Dos personas que conocen sus hábitos alimenticios atribuyeron parte de la pérdida de peso a las dificultades para mantener esa dieta dentro del establecimiento. The New York Times indicó que su aspecto físico cambió de manera notoria durante los meses de reclusión.

Cilia Flores perdió dos dientes

La situación de Cilia Flores, esposa de Maduro, también se deterioró durante su detención en Nueva York. La ex primera dama permanece alojada en el mismo complejo penitenciario que el ex dictador, aunque en un sector destinado a la población general. Los documentos presentados por su defensa ante la Justicia estadounidense detallan distintos problemas de salud que se agravaron desde su ingreso a prisión.

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Flores fue sometida a una histerectomía poco antes de su captura y todavía se encontraba en recuperación. Desde entonces, perdió más de 11 kilos y dos dientes, además de recibir nitroglicerina por episodios de dolor en el pecho. Sus abogados también advirtieron que pudo haber sufrido un infarto leve en julio y señalaron que actualmente duerme apenas entre tres y cuatro horas por noche.

También permaneció tres meses en aislamiento. Después de su traslado a un pabellón común, sufrió los efectos del gas pimienta que los guardias utilizaron para intervenir durante una pelea entre internas. Su equipo jurídico presentó esos antecedentes para solicitar que fuera liberada, pero el juez Alvin K. Hellerstein rechazó el planteo. El magistrado murió a los 92 años el mes pasado y fue reemplazado en la causa por Analisa Torres.

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El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn alberga a otros reclusos conocidos como el músico Sean Combs y el empresario Sam Bankman-Fried. (ABC Affiliate WABC via REUTERS)

Maduro y Flores fueron capturados durante una operación militar estadounidense en Caracas. Después de años de presiones para que abandonara el poder, Donald Trump ordenó el operativo del 3 de enero, en el que fuerzas especiales ingresaron durante la noche en la capital venezolana, neutralizaron a los integrantes de la custodia y trasladaron al matrimonio a Estados Unidos.

Ambos se declararon inocentes de los cargos que enfrentan. La acusación contra el ex mandatario incluye su presunta participación en una estructura que facilitó el ingreso de miles de toneladas de cocaína a territorio estadounidense, además de señalamientos por ordenar torturas contra detenidos, incluidos ciudadanos de ese país. El juicio está previsto para el próximo año.

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