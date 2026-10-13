Qué esconden las alcantarillas de Nueva York y por qué grupos desconocidos las recorren de noche

El último incidente ocurrió en Hamilton Heights a la madrugada del domingo, cuando tres hombres se metieron en una alcantarilla sobre la calle West 141st Street y desaparecieron antes de que llegaran los agentes. (Fuente: ABC)

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Tres hombres ingresaron a una alcantarilla en el barrio de Hamilton Heights, en el norte de Manhattan, cerca de la 1 a.m. del domingo, según informaron fuentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Para cuando los agentes llegaron al lugar, sobre la calle West 141st Street, los sospechosos ya habían desaparecido. El episodio es el más reciente de una serie de incidentes que, en menos de un mes, se repitieron en distintos puntos de la ciudad.

La pregunta que dejó cada uno de esos avistamientos es la misma: ¿qué buscan estas personas bajo las calles de Nueva York? La policía tiene una respuesta y dos detenidos que la confirmaron.

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Qué buscan bajo las calles de Nueva York: objetos de valor arrastrados por tormentas

La hipótesis que manejan los investigadores del NYPD apunta a que estos grupos aprovechan las lluvias para ingresar al sistema cloacal en busca de objetos perdidos o arrastrados por el agua: joyas, dinero u otros artículos de valor. La policía descarta, por ahora, que los ingresos respondan a fines delictivos de mayor envergadura o que representen un riesgo para la infraestructura urbana.

La policía de Nueva York señala que las incursiones buscan recuperar objetos de valor arrastrados por las lluvias. (Good Morning America)

La confesión de los dos detenidos en septiembre refuerza esa teoría. Ambos dijeron a los investigadores que bajaban a las alcantarillas en busca de objetos arrastrados por tormentas. Fueron imputados por allanamiento (trespassing), según informó PIX11.

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Cómo operan: grupos organizados con herramientas que escapan antes de que llegue el NYPD

Lo que sí queda claro, a partir de la acumulación de episodios en distintos puntos de la ciudad en menos de un mes, es que la práctica parece extendida y organizada. En varios casos, los grupos llegan en vehículos, portan herramientas específicas y logran retirarse antes de que la policía arribe al lugar.

Los sospechosos operan en grupos organizados que emplean herramientas y vehículos para huir con rapidez. (Good Morning America)

El ejemplo más elocuente ocurrió el 9 de octubre en el Upper East Side de Manhattan: cuatro hombres y una mujer fueron vistos salir de una alcantarilla cerca de la calle East 82nd Street pasadas las 2 a.m. El grupo huyó a bordo de un SUV negro y dejó atrás palas y otras herramientas. Las fuentes del NYPD no precisaron si se trató de los mismos individuos que aparecieron días después en Hamilton Heights.

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Los episodios recientes en Manhattan y Brooklyn que alertaron a la policía

El patrón se repite. El viernes 25 de septiembre, tres hombres fueron vistos salir de una alcantarilla en la intersección de Bay Ridge Parkway y la Avenida 17 en Bensonhurst, Brooklyn, a las 4:34 de la madrugada. Cuando los efectivos llegaron, la tapa ya estaba cerrada y los hombres habían abandonado el sitio.

Días antes, otro avistamiento se registró también en el Upper East Side, y fue ese episodio el que derivó en las únicas detenciones hasta ahora: dos personas arrestadas por el NYPD en relación con ese incidente, que luego confirmaron ante los investigadores la hipótesis de los carroñeros urbanos.

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El caso más delicado: la alcantarilla cerca del hotel de Netanyahu durante la Asamblea General de la ONU

Uno de los episodios generó una respuesta de seguridad de mayor escala cuando personas que emergían de una alcantarilla fueron vistas cerca del hotel donde se hospedaba el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la Asamblea General de la ONU.

Tres hombres ingresaron a una alcantarilla en el barrio de Hamilton Heights y escaparon antes de la llegada de la policía. (Good Morning America)

Tanto el NYPD como agentes federales realizaron rastreos adicionales en la zona como medida de precaución, dada la proximidad al lugar donde se alojaba el mandatario. No encontraron nada sospechoso.

Qué dice el DEP: ingresar a las alcantarillas de Nueva York es ilegal y puede ser mortal

El Departamento de Protección Ambiental (DEP) de la ciudad fue contundente: ingresar al sistema de alcantarillado es ilegal y entraña riesgos graves. “Las alcantarillas pueden contener numerosos peligros, incluidos gases tóxicos o potencialmente letales, superficies inestables, riesgo de inundación y espacios confinados”, advirtió un vocero del organismo, según ABC News.

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La investigación del NYPD sobre los episodios más recientes permanece abierta.