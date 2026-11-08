Cómo pagar menos por el seguro del automóvil en 2027: los cambios que debes hacer antes de renovar

Comparar al menos tres cotizaciones detalladas y revisar las coberturas antes del vencimiento permite reducir la prima del seguro automotor sin perder protección (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La renovación de una póliza no obliga a aceptar la primera tarifa que ofrece la aseguradora. Antes de que venza el contrato, los conductores que preparan su cobertura para 2027 pueden reducir el costo del seguro del automóvil si comparan propuestas equivalentes, actualizan los datos que definen su perfil y revisan protecciones que quizá ya no se ajustan al valor del vehículo o a su uso actual.

Las primas subieron en los últimos años por el encarecimiento de las reparaciones, los repuestos y los siniestros. En ese contexto, el ahorro no depende de un único cambio: requiere revisar la póliza con anticipación y comprobar que cualquier rebaja no implique una protección insuficiente ante un accidente.

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Pedir al menos tres cotizaciones permite detectar una tarifa más baja

El primer paso es solicitar presupuestos a por lo menos tres aseguradoras, incluida la compañía actual. La comparación solo resulta útil si las pólizas contemplan los mismos límites de responsabilidad civil, el mismo deducible y coberturas opcionales similares. De otro modo, una prima menor puede responder simplemente a que ofrece menos protección.

La antigüedad como cliente no garantiza el precio más bajo. Cambiar de aseguradora puede generar un ahorro, según explicó CBS News, pero antes conviene verificar si existe una penalidad por cancelación y confirmar que la nueva póliza entre en vigor antes de que termine la anterior. Evitar cualquier período sin cobertura es una condición básica durante el cambio.

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También es conveniente pedir por escrito el detalle de cada cotización. Ese documento permite identificar si la diferencia de precio proviene de un descuento, un límite inferior, una exclusión o un deducible más alto.

Ajustar deducibles, evaluar el valor actual del auto y verificar cláusulas específicas son claves para evitar pagar de más en la renovación de la póliza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor actual del vehículo define qué coberturas conviene mantener

Las protecciones por colisión y daños propios merecen una revisión cuando el automóvil es antiguo o ha perdido buena parte de su valor de mercado.

En esos casos, el costo anual de mantenerlas puede representar una proporción elevada de una eventual indemnización.

La decisión debe considerar el valor del vehículo, el precio de la cobertura y la capacidad del propietario para reemplazar o reparar el auto tras un siniestro.

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En cambio, la responsabilidad civil no debería reducirse sin analizar sus consecuencias. Esta cobertura responde por los daños personales y materiales que el conductor pueda causar a terceros y sigue siendo relevante aunque se eliminen protecciones vinculadas al propio vehículo.

Otra alternativa para bajar la prima es subir el deducible, es decir, el importe que debe pagar el asegurado antes de que intervenga la compañía ante un reclamo cubierto.

Actualizar la cantidad de kilómetros recorridos al año o sumarse a programas de conducción monitoreada puede abrir la puerta a descuentos por bajo uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un deducible mayor suele abaratar la póliza, aunque solo es una decisión razonable si ese monto puede afrontarse con recursos disponibles después de un accidente.

Actualizar el kilometraje puede habilitar descuentos por bajo uso

Quienes comenzaron a trabajar de forma remota, cambiaron de empleo o redujeron sus traslados deberían revisar la estimación anual de kilómetros informada a la aseguradora.

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Si el vehículo circula menos que al inicio de la póliza, puede corresponder un descuento por bajo kilometraje. La rebaja varía según la empresa y el contrato, por lo que es necesario solicitar una cotización actualizada.

También conviene consultar por beneficios que no siempre se aplican de forma automática. Algunas compañías ofrecen descuentos por agrupar el seguro de auto con el de vivienda o alquiler, adherir al débito automático, pagar la prima completa, aprobar un curso de conducción defensiva o contar con determinados sistemas de seguridad en el vehículo.

Mantener un historial sin infracciones ni accidentes puede influir en la tarifa. Antes de aceptar la renovación, el conductor puede pedir a la empresa que confirme cuáles de esos descuentos están incorporados y cuáles requieren una gestión adicional para el período de 2027.

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Evaluar el valor de mercado del automóvil y el costo real de eventuales reparaciones ayuda a definir si conviene mantener o eliminar coberturas como daños propios y colisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los programas que registran la conducción requieren revisar sus condiciones

Los seguros basados en el uso emplean una aplicación móvil o un dispositivo para registrar variables como el kilometraje, las frenadas, las aceleraciones y los horarios de circulación.

Una conducción considerada segura puede abrir la puerta a una tarifa menor, pero el ahorro no está garantizado para todos los perfiles.

Antes de adherirse a un programa de este tipo, conviene consultar qué información se recopila, cómo se utiliza, si la participación puede aumentar la prima y cuál es el descuento máximo posible.

CBS News advirtió que estos planes pueden producir resultados distintos según el comportamiento de cada conductor y las reglas de la aseguradora.

La revisión debe comenzar varias semanas antes del vencimiento. Ese plazo permite corregir datos, evaluar cotizaciones, confirmar descuentos y verificar que la nueva cobertura comience a tiempo. Anticiparse a la renovación da margen para buscar un precio menor sin resignar las protecciones necesarias.

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