Estados Unidos

El IRS puede cobrar impuestos por deudas perdonadas de USD 600 o más: quiénes quedan exceptuados

Una obligación cancelada podría incorporarse a la declaración federal como ingreso ordinario, incluso cuando la entidad financiera no entregue el documento informativo correspondiente al contribuyente

El Servicio de Impuestos Internos considera la deuda perdonada como un ingreso ordinario sujeto a tributación federal (REUTERS/Gary Cameron/File Photo)
El Servicio de Impuestos Internos considera la deuda perdonada como un ingreso ordinario sujeto a tributación federal (REUTERS/Gary Cameron/File Photo)
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En Estados Unidos, una deuda perdonada puede convertirse en ingreso imponible y aumentar el impuesto federal adeudado.

Sin embargo, el umbral de USD 600 no determina por sí solo cuándo se paga: principalmente obliga a ciertos acreedores a emitir el Formulario 1099-C, mientras que un monto menor también puede ser gravable si no existe una excepción.

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) considera, por regla general, que cuando una persona queda liberada de una obligación por un importe inferior al total que debía, recibió un beneficio económico equivalente al saldo que el acreedor dejó de exigir. Esa suma se trata como ingreso ordinario en la declaración federal, salvo que una norma permita excluirla.

Los USD 600 activan el Formulario 1099-C, pero no crean el impuesto

El Formulario 1099-C, Cancelación de Deuda, debe ser enviado al contribuyente y al IRS cuando una institución financiera, cooperativa de crédito, agencia federal u otra entidad obligada cancela al menos USD 600 y se produce un hecho identificable de cancelación.

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La agencia tributaria aclara que el requisito de informar recae sobre el acreedor, no que el impuesto nazca recién a partir de esa cifra.

Las entidades financieras deben enviar el Formulario 1099-C tras la condonación de montos a partir de USD 600 (REUTERS/Nathalia Angarita)
Las entidades financieras deben enviar el Formulario 1099-C tras la condonación de montos a partir de USD 600 (REUTERS/Nathalia Angarita)

Por eso, una condonación de USD 500 puede integrar los ingresos imponibles aunque no se reciba un 1099-C. A la inversa, recibir el formulario no significa de forma automática que todo el importe deba tributar: el contribuyente puede reunir los requisitos de una exclusión.

El IRS señala que la deuda cancelada debe declararse aun cuando el acreedor no haya entregado el documento, salvo que aplique una excepción o exclusión.

Un acuerdo por una tarjeta de crédito ilustra el mecanismo. Si una persona adeudaba USD 15.000 y el emisor aceptó USD 6.000 como pago definitivo, los USD 9.000 perdonados pueden sumarse a sus ingresos del año.

El resultado no supone pagar USD 9.000 al fisco: esa cantidad se incorpora a la base imponible y el impuesto final depende de los demás ingresos, deducciones, créditos y tasa aplicable a cada caso.

La insolvencia excluye la deuda solo hasta el monto de la diferencia

La excepción más frecuente para deudas personales es la insolvencia. Una persona es insolvente si, inmediatamente antes de la cancelación, el total de sus pasivos supera el valor justo de mercado de todos sus activos.

El saldo cancelado en la renegociación de una tarjeta de crédito se incorpora a la base imponible del contribuyente (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El saldo cancelado en la renegociación de una tarjeta de crédito se incorpora a la base imponible del contribuyente (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para ese cálculo se incluyen bienes como efectivo, cuentas, vehículos, vivienda, inversiones y activos de jubilación, incluso aquellos que los acreedores no puedan embargar.

Si una persona tenía pasivos por USD 30.000 y activos valuados en USD 20.000 antes del acuerdo, era insolvente por USD 10.000.

En ese escenario, una condonación de USD 8.000 puede excluirse por completo. Si el importe perdonado fuera de USD 12.000, en principio solo USD 10.000 quedarían excluidos y los USD 2.000 restantes podrían ser imponibles.

Para usar esta exclusión se debe adjuntar el Formulario 982 a la declaración federal y consignar el menor importe entre la deuda cancelada y el grado de insolvencia.

El IRS también exige reducir ciertos atributos fiscales, según corresponda, y publica una hoja de trabajo para efectuar el cálculo.

Quiénes pueden quedar exceptuados de declarar la condonación como ingreso

Además de la insolvencia, la ley federal contempla exclusiones para deudas descargadas en un proceso de quiebra bajo el Título 11 del Código de Estados Unidos. En ese supuesto, también se utiliza el Formulario 982, pero la exclusión no depende del cálculo de insolvencia.

Según la naturaleza de la obligación y las condiciones legales, pueden quedar fuera del ingreso bruto las deudas calificadas de actividad agrícola y ciertas deudas comerciales garantizadas por bienes inmuebles.

La condición de insolvencia permite excluir la deuda perdonada hasta el monto de la diferencia entre pasivos y activos (REUTERS/Sam Mircovich/File Photo)
La condición de insolvencia permite excluir la deuda perdonada hasta el monto de la diferencia entre pasivos y activos (REUTERS/Sam Mircovich/File Photo)

También existe una exclusión para determinadas deudas de la residencia principal cuando la cancelación ocurrió antes del 1 de enero de 2026 o se realizó con base en un acuerdo escrito vinculante suscripto antes de esa fecha, y para algunas cancelaciones de préstamos estudiantiles que cumplan requisitos específicos.

Estas reglas no equivalen a una exención general para cualquier saldo renegociado. Las deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras obligaciones sin garantía suelen ser imponibles cuando se perdonan, a menos que el contribuyente pruebe que corresponde alguna de las exclusiones previstas.

Cómo informar una deuda cancelada en la declaración federal

Cuando la deuda personal cancelada es imponible, se informa como otros ingresos en la línea 8c del Anexo 1 del Formulario 1040.

El contribuyente debe verificar el importe y la fecha que figuran en el 1099-C, ya que el documento identifica el saldo cancelado y el motivo por el que el acreedor lo comunicó al IRS.

Quienes negocien una quita deberían conservar el acuerdo de pago, constancias de los montos abonados, el Formulario 1099-C y una relación de activos y pasivos con sus valores inmediatamente anteriores a la condonación.

Esa documentación resulta clave para respaldar una exclusión por insolvencia o corregir información que figure de manera errónea en el formulario.

El IRS recomienda evaluar cada situación según sus circunstancias. La Publication 4681 (2025), Canceled Debts, Foreclosures, Repossessions, and Abandonments detalla las excepciones, los criterios de insolvencia y la forma de informar los importes.

Ante quitas complejas, varios acreedores o dudas sobre el Formulario 982, conviene consultar a un profesional tributario antes de presentar la declaración.

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