Recuperan parte del motor del Learjet 60 que se estrelló en Florida y hallan restos sobre viviendas en Greenacres

La NTSB recuperó parte de un motor del Learjet 60 durante las excavaciones en Greenacres, Florida. (Aki Kuusisto/via REUTERS)

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) recuperó parte de uno de los motores del Learjet 60 accidentado el 1 de noviembre cerca de Greenacres, Florida, en el marco de las tareas de excavación que comenzaron el 4 de noviembre y que continúan activas. El organismo también lanzó un llamado formal a los residentes tras confirmar que los restos se dispersaron más allá del punto de impacto.

El comunicado oficial, difundido por la NTSB a través de su cuenta en X, detalla el estado actual de los trabajos de recuperación y fija pautas de conducta para la comunidad. Las nueve personas que viajaban a bordo del Learjet murieron en el accidente.

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Las imágenes capturan la caída en picada del jet privado sobre South Military Trail, en Greenacres, antes del impacto. (Fuente: X/@michelleriveraa)

La causa del siniestro aún no fue determinada y la investigación sigue en curso.

La NTSB recuperó una sección del motor del Learjet 60 durante las excavaciones en Greenacres

Los trabajos de excavación en el lugar del impacto, sobre la South Military Trail del Condado Palm Beach, comenzaron en la noche del miércoles 4 de noviembre y continuaron el jueves 5.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y funcionarios locales continúan la recuperación de los restos del Learjet 60 accidentado cerca de Greenacres, Florida. (NTSB)

Durante esas tareas, los investigadores recuperaron una parte de uno de los motores de la aeronave, según el comunicado de la NTSB.

La NTSB halló fragmentos del Learjet 60 en techos de viviendas y edificios alejados del punto de impacto. (Captura de video NTSB)

Para acceder al interior del cráter, los equipos de investigación y funcionarios locales debieron primero bombear el agua acumulada tras el paso de tormentas severas por el sur de Florida inmediatamente después del accidente. Todos los restos recuperados serán trasladados a un lugar seguro para su examen posterior, tal como precisó el organismo en su actualización oficial.

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Fragmentos dispersos del avión aparecen en techos de viviendas cerca del sitio del accidente aéreo

Además de los restos hallados en el cráter, la NTSB confirmó que se encontraron fragmentos de la aeronave en puntos alejados del impacto principal, incluso sobre los techos de casas y edificios de la zona. Esta dispersión amplía el perímetro de búsqueda y complejiza las tareas de recuperación.

El elevador izquierdo del Learjet fue localizado en tres piezas a entre 2,1 y 6,1 kilómetros del sitio del siniestro. (Greg Lovett/USA Today Network via REUTERS)

El hallazgo no es nuevo en esta investigación. El martes 3 de noviembre, el miembro del organismo Thomas Chapman había informado que el elevador izquierdo del avión —la superficie de cola que controla el cabeceo de la aeronave— fue localizado en tres piezas a entre 2,1 y 6,1 kilómetros (1,3 y 3,8 millas) del sitio del siniestro.

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“Nos indica que al menos algunos componentes, piezas importantes del avión, se separaron antes del impacto”, afirmó Chapman en declaraciones recogidas por Aviation Week. El funcionario aclaró que los investigadores aún no determinaron si esa separación influyó en la pérdida de control de la aeronave o fue consecuencia de las fuerzas que actuaban sobre ella en ese momento.

El NTSB pide a los residentes de Palm Beach County que no retengan ni alteren restos del Learjet

El comunicado de la NTSB incluye un pedido explícito a quienes hayan encontrado piezas: no conservarlas, moverlas, alterarlas ni desecharlas. El organismo advirtió que hasta los fragmentos más pequeños pueden contener pruebas útiles para la investigación.

El Learjet 60 despegó de Austin, Texas, rumbo a Bahamas en un vuelo chárter operado por Aurora Aviation bajo la marca Upper Jets. (Aki Kuusisto/via REUTERS)

Las personas que hayan encontrado restos deben comunicarse con la agencia a través del correo witness@ntsb.gov y, en lo posible, adjuntar una fotografía del material para coordinar su recuperación. “Recuperar todos los restos disponibles es fundamental para la investigación y para ayudar a determinar la causa del accidente”, subrayó la NTSB en su mensaje oficial.

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El accidente del Learjet 60: qué se sabe del vuelo y la secuencia del siniestro

El Learjet 60 partió el 1 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. A bordo viajaban dos tripulantes y siete pasajeros. Según datos de la NTSB, el avión era propiedad de L60271 LLC y lo operaba Aurora Aviation bajo la marca Upper Jets en un vuelo chárter.

El audio de la cabina del Learjet 60 antes de estrellarse en el sur de la Florida

De acuerdo con el organismo, la tripulación informó sobre hielo claro ligero y turbulencia moderada a 35.000 pies de altura y solicitó permiso para ascender. Menos de 30 segundos después de recibir la autorización del control de tráfico aéreo, la tripulación emitió una alerta de emergencia mayday e informó que el avión descendía en condición de exceso de velocidad. El Learjet se precipitó a gran velocidad y abrió un cráter en la calzada de South Military Trail.

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El análisis de los restos recuperados y la reconstrucción de la secuencia del vuelo serán determinantes para establecer las causas del accidente. La NTSB no ha fijado ninguna causa oficial y la investigación continúa activa.