Una mujer denuncia haber sido agredida sexualmente en una fiesta de fraternidad cerca de la Universidad de Chicago

El incidente del fin de semana reabrió el debate sobre la seguridad en las fiestas de fraternidades cerca de los campus universitarios de Estados Unidos (WGN News)

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El caso sacudió al barrio Hyde Park de Chicago y reavivó el debate sobre la seguridad en los entornos universitarios: alrededor de la 1:50 a.m. del domingo 11 de octubre, una mujer de 21 años denunció haber sido agredida sexualmente durante una fiesta en una casa de fraternidad, según informó ABC News.

La víctima no tiene ningún vínculo con la Universidad de Chicago, cuyo campus queda a metros del lugar del hecho, en el 5600 de South University Avenue.

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Según un informe policial obtenido por el Chicago Sun-Times, la víctima “no estaba completamente consciente” cuando fue hallada en el baño de la casa, y tanto ella como el sospechoso estaban parcialmente desvestidos.

Hyde Park, uno de los barrios más ligados a la vida académica de Chicago, fue el epicentro del caso que movilizó a autoridades universitarias y policiales (WGN News)

El mismo informe señala que un grupo de hasta cinco hombres se encontraba en el lugar “animando y aparentando alentar la actividad”, y que intentó bloquear el ingreso de las amigas de la víctima.

Una tercera persona intervino durante el incidente y el sospechoso huyó del lugar, según la alerta que la institución envió a su comunidad. La Policía de Chicago lidera la investigación con el apoyo de la policía universitaria.

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Las cámaras de seguridad del edificio captaron a un individuo con la descripción del sospechoso que salía corriendo de la casa, tal como precisó la Universidad de Chicago.

Testigos lo describieron como un hombre sudasiático, de aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), tez oscura, cabello corto en los laterales y rizado y largo en la parte superior. Vestía remera negra, pantalón de jogging negro y zapatillas blancas.

Detectives del Área Uno de la Policía de Chicago conducen la investigación; hasta el momento no se registraron arrestos ni cargos formales (WGN News)

La respuesta de las autoridades

La casa donde ocurrió el incidente pertenece a Alpha Epsilon Pi (AEPi), una fraternidad con presencia en distintas universidades de Estados Unidos que opera de forma independiente a la Universidad de Chicago.

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Su sede nacional confirmó, en declaraciones recogidas por ABC News, que tomó conocimiento del episodio el mismo domingo por la tarde y que desde entonces trabaja con el liderazgo local.

Como medida cautelar, se le ordenó a la sede que suspenda todos sus eventos y programas hasta que concluya la investigación.

Alpha Epsilon Pi, una de las fraternidades judías más grandes de Estados Unidos, ordenó la suspensión de todas las actividades de su filial en Chicago (WGN News)

El martes 13 de octubre, las autoridades de la universidad identificaron a una persona de interés y le prohibieron el ingreso al predio universitario, de acuerdo con NBC Chicago.

En un mensaje enviado a los estudiantes, los funcionarios aclararon que esa persona no es estudiante ni tiene ninguna afiliación con la Universidad de Chicago.

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La identificación, afirmó la universidad, fue posible gracias a testimonios de testigos clave, imágenes de las cámaras universitarias y lectores de matrículas, toda esa información fue compartida con la Policía de Chicago, según el comunicado institucional.

Horas antes de ese anuncio, The Chicago Maroon, el diario estudiantil independiente de la universidad, había publicado un video de TikTok en el que se ve a una persona con la descripción del sospechoso.

En el video, alguien que se identifica como amiga de la víctima lo acusa del ataque y lo persigue cerca de la casa de fraternidad. Las autoridades decidieron no revelar su identidad hasta que se presenten cargos formales.

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La Universidad de Chicago emitió una alerta a su comunidad el mismo domingo e identificó y vetó del campus a una persona de interés dos días después (WGN News)

La postura de la fraternidad

En un comunicado, la sede de AEPi expresó que lo denunciado contradice los principios fundamentales de la organización.

“Como fraternidad judía, uno de los valores de nuestra enseñanza que consideramos más importante es que todos los seres humanos están creados a imagen de Dios. Por lo tanto, es incorrecto tratar a alguien sin dignidad, sin importar su género, raza, orientación sexual o religión”, sostuvo AEPi.

AEPi sostuvo que su condición de membresía prohíbe de manera absoluta cualquier conducta catalogada como acoso sexual o agresión sexual, lo que incluye propuestas reiteradas, presión coercitiva, tocamientos no deseados y violencia física.

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La fraternidad también indicó que todos sus miembros reciben capacitación obligatoria sobre esas normas, reforzada por visitas de personal y voluntarios a cada filial, a nivel nacional y regional. Las violaciones a esas reglas pueden derivar en la expulsión del miembro involucrado.

AEPi sostuvo que ninguno de sus miembros participó ni fue cómplice del presunto hecho, y pidió respetar la privacidad de la denunciante (WGN News)

El llamado a la calma y al proceso judicial

La organización pidió que tanto la prensa como el público en general eviten adelantarse a los resultados de la investigación. “Mientras esta indagación está en sus comienzos, nos abstendremos de llegar a cualquier conclusión e instamos a otros, incluidos los medios de comunicación, a hacer lo mismo”.

Al mismo tiempo, la fraternidad manifestó su apoyo a la víctima: “Todo AEPi sufre por la persona que fue víctima en este incidente”, indicó el texto oficial.

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“Nadie debería asistir a un evento en ningún campus —de fraternidad o de otro tipo— y tener que temer por su seguridad y su bienestar”.

Tanto la sede nacional de AEPi como la Universidad de Chicago pidieron no adelantar conclusiones mientras la investigación policial sigue su curso (WGN News)

La sede local de AEPi emitió una declaración y sostuvo que “hasta donde sabemos, ninguna persona vinculada a AEPi participó ni fue cómplice de este hecho”, tal como recogió ABC News.

Sus miembros afirmaron condenar “esta violencia de manera inequívoca” y pidieron que se respete la privacidad y la dignidad de la víctima.

Por su parte, la Universidad de Chicago calificó lo ocurrido como “profundamente preocupante para la comunidad universitaria”, según un comunicado institucional recogido por NBC Chicago.

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Aclaró que, si bien las fraternidades no son organizaciones estudiantiles reconocidas y no tienen afiliación formal con la casa de estudios, todos sus alumnos están sujetos a sus políticas y procedimientos disciplinarios.