Jennifer Lopez habla de sus relaciones pasadas y explica por qué no busca pareja. (AP)

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Durante el estreno de The JLo Show, Jennifer Lopez compartió a la revista PEOPLEalgunas de las lecciones que ha aprendido sobre el amor a lo largo de su vida y sus relaciones sentimentales.

La artista, de 57 años, ha contraído matrimonio en cuatro ocasiones: con Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y, más recientemente, Ben Affleck.

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Al hablar sobre las características personales que considera necesarias antes de comenzar una relación, la actriz destacó la importancia del autoconocimiento y de identificar las carencias emocionales individuales.

“Hay que entenderse a uno mismo. Hay que comprender de dónde vienes y cuáles son esos pequeños vacíos que intentamos llenar. Entender esas cosas sobre uno mismo e intentar atenderlas por cuenta propia”, explicó.

Asimismo, agregó que las personas no deben buscar en una pareja la solución a sus dificultades personales. “No busques a alguien más para que arregle esas partes de ti”, expresó.

Jennifer Lopez señaló que no busca la felicidad en otras personas. (Katie FLORES / AFP) (Reuters)

La intérprete de “If You Had My Love” también habló sobre su situación sentimental actual y afirmó que no está buscando una relación amorosa. Según explicó, sus experiencias anteriores le han permitido comprender que el afecto y la estabilidad emocional no dependen exclusivamente de otra persona.

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“He aprendido, durante mi propio camino, que el amor que necesito siempre está dentro de mí. Nadie más va a dármelo. Puede llegar alguien que tenga esa misma energía y entonces estaremos bien”, señaló.

Sin embargo, aclaró que, por el momento, no considera necesario tener una pareja para sentirse satisfecha con su vida.

“Hasta entonces, no estoy buscando eso. No necesito tener citas para ser feliz en mi vida. Mi vida es muy feliz. Estoy feliz y a esto lo llamo mi era feliz”, comentó.

Jennifer Lopez aseguró que está muy feliz con su vida y no desea tener citas por el momento. (Caroline Tompkins/The New York Times)

Estas reflexiones también forman parte de las conversaciones que mantiene con sus hijos, los mellizos Maximilian “Max” David Muñiz y Emme Maribel Muñiz, de 18 años, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.

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Jennifer Lopez explicó anteriormente que comparte con ellos algunas de sus experiencias personales mientras se preparan para vivir nuevas etapas, entre ellas el inicio de posibles relaciones sentimentales durante sus años universitarios.

“Intento decirles desde mi propia experiencia que tienen que entenderse a sí mismos”, comentó.

En otra aparición televisiva, Jennifer Lopez también hizo referencia a sus cuatro matrimonios.

Durante una conversación en The Drew Barrymore Show, relató que, en un evento, surgió el tema de sus relaciones anteriores y decidió levantar cuatro dedos como una manera de bromear sobre sus matrimonios. La reacción de una persona del público fue señalar que todavía le quedaban seis dedos.

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Jennifer Lopez toma con humor su vida romántica. (AFP)

La cantante explicó que no permite que sus experiencias sentimentales anteriores determinen su presente.

En ese sentido, afirmó que cada persona enfrenta la vida de la mejor manera posible y que procura hacer lo mismo en los distintos ámbitos de su vida, incluidos su papel como madre, su trabajo y sus relaciones personales.

Las declaraciones de Lopez coinciden con una etapa centrada en su vida familiar y profesional. La artista se prepara para el estreno de The JLo Show: Live from Las Vegas, programado para el Día de Acción de Gracias a las 20:00 horas del este de Estados Unidos, a través de CBS y la plataforma Paramount+.

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