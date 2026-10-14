"Las discapacidades necesitan ser escuchadas": el legado de RJ Mitte más allá de Breaking Bad y su reclamo por una representación auténtica en Hollywood

En una entrevista con la BBC, el actor de Breaking Bad reflexionó sobre sus inicios, el impacto de la serie en su vida y la deuda pendiente de la industria con los actores con discapacidad

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RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter “Flynn” White Jr. en Breaking Bad y que convirtió su visibilidad en Hollywood en una plataforma de activismo por los derechos de las personas con discapacidad, murió el 12 de octubre a los 34 años en Brownsville, Texas. Su representante confirmó posteriormente a People y Reuters que se trató de un suicidio.

El fallecimiento de Mitte reavivó la atención sobre una entrevista que había concedido a la BBC, en la que habló con franqueza sobre cómo llegó a la actuación casi por casualidad, qué significó Breaking Bad en su trayectoria y por qué la industria audiovisual tiene una deuda pendiente con las personas con discapacidad.

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Cómo RJ Mitte llegó a la actuación antes de Breaking Bad

En esa conversación con la BBC, Mitte fue directo. “Este trabajo, de alguna manera, me eligió a mí. Yo realmente no lo elegí”, afirmó. Contó que se mudó a Los Ángeles a los 12 o 13 años por su hermana menor y que, en una ciudad donde las opciones para relacionarse con jóvenes de su edad eran escasas, la actuación fue la salida natural. “Si te mudás a Los Ángeles y no vas a la escuela, no te unís a una pandilla y no actuás, realmente no vas a conocer a gente de tu edad”, explicó.

Mitte ingresó al elenco de la serie Breaking Bad a los 14 años tras mudarse a la ciudad de Los Ángeles.

Unos siete meses después de dar sus primeros pasos en la industria, audicionó para Breaking Bad y obtuvo el papel. Tenía 14 años cuando comenzó el rodaje del piloto, en 2007, según confirmó Bryan Cranston en su homenaje póstumo. Ese papel, dijo Mitte: “Me dio la oportunidad de arrojar luz sobre discapacidades que necesitan ser escuchadas”.

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RJ Mitte y la competencia en Hollywood

Mitte describió a la BBC la industria audiovisual como un espacio “duramente competitivo”, independientemente de si el actor tiene o no una discapacidad. “Es difícil conseguir un papel en esta industria, pase lo que pase. No importa quién seas, no importa dónde estés: siempre hay alguien más atractivo. Siempre hay alguien con una mejor discapacidad”, dijo, con una mezcla de lucidez y humor que era característica de su forma de hablar sobre el tema.

Vince Gilligan concibió al personaje de Walter White Jr. en homenaje a un compañero de universidad fallecido. (AMC)

Mitte apuntó a una dificultad interna que afecta especialmente a las personas con discapacidad: la falta de confianza. “Cuando tenés a alguien con una discapacidad, la gente normalmente no tiene mucha confianza. Yo no tengo mucha confianza. No, no siento que la tenga, y no creo que la tenga”, admitió ante la BBC.

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Explicó que esa confianza se erosiona cuando alguien trabaja con esfuerzo por algo, lo logra y luego debe avanzar al siguiente desafío. “Creo que eso desgasta esa confianza”, sostuvo, y remató: “La gente necesita estar más segura de quién es”.

El artista cuestionó la falta de representación real de los actores con discapacidad en las producciones de Hollywood. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Mitte, la solución era estructural: “Con discapacidad o sin discapacidad, creo que todos tienen una oportunidad y a todos se les debería dar esa oportunidad de hacer una audición para un papel, sin importar quién sean”.

“Hollywood no siempre representa a los actores con discapacidad”

Este fue el segundo eje de sus declaraciones a la BBC y quizás el más directo. “Hollywood no representa realmente, no siempre representa a los actores con discapacidad. No siempre representa la verdad detrás de sus historias”, afirmó Mitte.

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Desde su propia experiencia, el actor sostuvo que la ficción tiene el poder de mostrar verdades que afectan a toda la comunidad. (Fuente: Television Academy Foundation)

Habló desde su propia experiencia: fue diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años. Con fisioterapia, terapia ocupacional, deportes y ejercicio, según relató, pudo superar limitaciones que en otro contexto habrían sido permanentes. Su trayectoria en la industria comenzó con papeles pequeños, principalmente como extra. “Lo cual estaba más allá de lo que podía creer, que realmente estuviera en un set de verdad”, recordó.

Para Mitte, la ficción tiene la capacidad de mostrar realidades que atraviesan a personas de todo el espectro de la discapacidad. “Al estar en esta industria, creamos cosas que definen y muestran la verdad que hay en todos nosotros”, señaló ante la BBC.

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“Es increíble ver el efecto que tiene el que nos conmueva alguien con cualquier tipo de discapacidad, en todo el espectro. Nos afecta. Afecta quiénes somos”.

El reparto de la serie Breaking Bad obtuvo el premio del Sindicato de Actores en el año 2014. (Ursula Coyote/AMC)

Fue embajador de United Cerebral Palsy (UCP) y de Shriners Children’s, y presidió la Fundación Mitte, dedicada a iniciativas filantrópicas y comunitarias. En 2013 recibió el premio Harold Russell de SAG-AFTRA, distinción que lleva el nombre del veterano de guerra y actor Harold Russell, la primera persona con discapacidad en ganar un Óscar, por The Best Years of Our Lives en 1947.

El origen de Walter White Jr. y el legado de Breaking Bad

Mitte también reveló ante la BBC el origen del personaje que lo hizo conocido en todo el mundo. El creador de la serie, Vince Gilligan, concibió a Walter White Jr. a partir del recuerdo de un compañero de universidad que tenía parálisis cerebral y había muerto. “Fue su manera de rendir homenaje a su camarada fallecido”, contó el actor.

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El intérprete ejerció como vocero de SAG-AFTRA y presidió una fundación dedicada a proyectos comunitarios. (IMDb)

Que Mitte también tuviera parálisis cerebral aportó una autenticidad que la crítica y el público reconocieron. Su personaje, que caminaba con muletas y hablaba con dificultad, comenzó como un adolescente que admiraba a su padre y fue ganando profundidad a medida que la serie avanzaba hacia su desenlace. Como parte del elenco de Breaking Bad, Mitte obtuvo en 2014 el premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de drama.

La serie, emitida entre 2008 y 2013, acumuló 16 premios Emmy, incluidos dos por mejor drama. Está considerada entre las mejores producciones televisivas de todos los tiempos.

El trabajo de RJ Mitte fuera de Breaking Bad

Tras el final de Breaking Bad, Mitte continuó su carrera en distintas producciones. Interpretó a un comediante de pie con parálisis cerebral en la comedia romántica Standing Up for Sunny (2019) y a un luchador de preparatoria con la misma condición en el filme de formación Triumph (2021). Sus créditos incluyen también The Recall y The Oak Room. En los días previos a su muerte, participó como invitado en podcasts para promocionar su más reciente proyecto, Talking to Strangers, según informó Variety.

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Bryan Cranston resaltó el trabajo de Mitte como defensor de los artistas con discapacidad en la industria audiovisual. (Instagram/@rjmitte)

Su activismo fue igualmente activo fuera de los sets. Fue vocero de SAG-AFTRA para intérpretes con discapacidad y apoyó iniciativas como Can Do Canines, que provee perros de servicio en Wisconsin y Minnesota. “Soy muy afortunado con mi discapacidad de haber trabajado muy duro para tener la movilidad que tengo hoy, pero veo en la vida de muchas personas que no tienen las mismas oportunidades”, declaró en ese marco, según CBS News.

Cranston describió a Mitte en Instagram como un actor que “nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada” durante la producción de la serie. “Usó su experiencia en la serie para convertirse en un defensor vocal de los intérpretes con discapacidad”, escribió.

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En Estados Unidos, las personas que atraviesan una crisis emocional o tienen pensamientos suicidas pueden llamar o enviar un mensaje al 988, la línea de apoyo disponible las 24 horas.